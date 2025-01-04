«Делаю уже 40 лет»: ярославский диетолог поделилась рецептом полезного домашнего майонеза

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева поделилась рецептом домашнего майонеза, который она делает уже 40 лет.
— Все блюда с ним получаются очень вкусными, — отметила Татьяна.
Что потребуется
3 яйца;
1 чайная ложка соли;
1 чайная ложка сахара;
1 чайная ложка горчицы;
500 мл растительного масла;
2 столовые ложки лимонного сока или 30–40 мл столового уксуса;
холодная кипяченая вода.
Как готовить
3 яичных желтка взбить с 1 чайной ложкой соли, 1 чайной ложкой сахара и 1 чайной ложкой горчицы;
затем тонкой струйкой добавлять в эту массу охлажденное растительное масло. Масса будет сильно густеть;
потом добавить в массу 2 столовые ложки лимонного сока или 30–40 мл столового уксуса — масса побледнеет;
до нужной консистенции массу разбавить холодной водой (кипяченой).
Для снижения калорийности при приготовлении сложных блюд диетолог порекомендовала разбавлять майонез греческим йогуртом.
Ранее Татьяна Селезнева дала рецепты соусов, которыми можно заменить майонез при приготовлении блюд.