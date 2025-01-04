НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

0 м/c,

 741мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Очереди на катки
Загорелась церковь
Продают особняк в Ярославле
Новый год в Испании
Обрушение в здании
Сократят бюджетников
Вызволили из украинского плена
Грядут холода
Как достигать своих целей
Каким был 2024 для бизнеса
Еда «Делаю уже 40 лет»: ярославский диетолог поделилась рецептом полезного домашнего майонеза

«Делаю уже 40 лет»: ярославский диетолог поделилась рецептом полезного домашнего майонеза

Сохраняйте, чтобы был под рукой

292
1 комментарий

Ярославский диетолог поделилась рецептом домашнего майонеза

Источник:

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева поделилась рецептом домашнего майонеза, который она делает уже 40 лет.

— Все блюда с ним получаются очень вкусными, — отметила Татьяна.

Что потребуется

  • 3 яйца;

  • 1 чайная ложка соли;

  • 1 чайная ложка сахара;

  • 1 чайная ложка горчицы;

  • 500 мл растительного масла;

  • 2 столовые ложки лимонного сока или 30–40 мл столового уксуса;

  • холодная кипяченая вода.

Как готовить

  • 3 яичных желтка взбить с 1 чайной ложкой соли, 1 чайной ложкой сахара и 1 чайной ложкой горчицы;

  • затем тонкой струйкой добавлять в эту массу охлажденное растительное масло. Масса будет сильно густеть;

  • потом добавить в массу 2 столовые ложки лимонного сока или 30–40 мл столового уксуса — масса побледнеет;

  • до нужной консистенции массу разбавить холодной водой (кипяченой).

Для снижения калорийности при приготовлении сложных блюд диетолог порекомендовала разбавлять майонез греческим йогуртом.

Ранее Татьяна Селезнева дала рецепты соусов, которыми можно заменить майонез при приготовлении блюд.

ПО ТЕМЕ
Майонез Рецепт Диетолог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 минуты
И жирность будет 146%👍
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление