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Еда Чем заменить майонез: 10 полезных соусов, которые можно приготовить за минуту

Чем заменить майонез: 10 полезных соусов, которые можно приготовить за минуту

Ярославский диетолог поделилась секретными рецептами

12 597
5 комментариев
Ярославский диетолог рассказала, чем можно заменить майонез
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Майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола. Этот соус обожают многие, однако врачи не советуют употреблять его часто. Особенно тем, кто имеет лишний вес. Диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала, в чём опасность майонеза и какими соусами его можно заменить.

— Это крайне жирный, а значит весьма калорийный продукт. А если хотим сбросить лишний вес, надо ограничить поступление калорий, — пояснила врач-диетолог Татьяна Селезнева.

При этом специалист рассказала, чем можно заменить майонез. Это соусы на основе нежирной 10–15%-ной сметаны. Тем, у кого наблюдается избыток жиров в рационе, сметану можно заменить на греческий йогурт, мацони или мечниковскую простоквашу — у них всего 2–4% жира, плотная текстура и отличный вкус. А пользы даже больше за счет закваски из термофильного стрептококка и болгарской палочки.

10 простых рецептов соусов от диетолога: ⠀

  • сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка зернистой горчицы;

  • сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка зеленой или красной аджики;

  • сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка хрена;

  • сметана или йогурт — 250 мл, рубленые репчатый лук, чеснок, зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза и пр.), 1/3 чайной ложки соли;

  • сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка обычной горчицы, сок одного лимона, рубленая зелень;

  • сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка томатной пасты, чайная ложка хрена, чуть соли, рубленая зелень;

  • сметана или йогурт — 250 мл, 0,5 чайной ложки куркумы, щепотка асафетиды, 0,5 чайной ложки приправы хмели-сунели;

  • сметана или йогурт — 250 мл, 80–100 г тертого твердого сыра, рубленая зелень (можно добавить чеснок);

  • сметана или йогурт — 250 мл, тертая с небольшим количеством сахара брусника — 3–4 ст. ложки;

  • сметана или йогурт — 250 мл, тертый соленый огурчик, рубленая зелень.

Ранее мы публиковали пять необычных рецептов к новогоднему столу.

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Диетолог Соус Рецепт Майонез Новый год
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Комментарии
5
Гость
11 июня 2022, 07:03
Летом можно не заметить , что сметана / йогурт испортилась при таком количестве специй . И на сколько я знаю сметанный соус готовится на сковороде. С предварительным нагревом сливочного масла , затем немного даём остыть и добавляем сметану . Если соус густой то разбавить куриным бульоном. Или можно приготовить на обжаренным чесноке /луке, с добавлением муки ,с добавлением бульона .
Гость
19 часов
Лучший майонез - это водочка!
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