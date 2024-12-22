Чем заменить майонез: 10 полезных соусов, которые можно приготовить за минуту

Майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола. Этот соус обожают многие, однако врачи не советуют употреблять его часто. Особенно тем, кто имеет лишний вес. Диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала, в чём опасность майонеза и какими соусами его можно заменить.

При этом специалист рассказала, чем можно заменить майонез. Это соусы на основе нежирной 10–15%-ной сметаны. Тем, у кого наблюдается избыток жиров в рационе, сметану можно заменить на греческий йогурт, мацони или мечниковскую простоквашу — у них всего 2–4% жира, плотная текстура и отличный вкус. А пользы даже больше за счет закваски из термофильного стрептококка и болгарской палочки.