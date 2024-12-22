Чем заменить майонез: 10 полезных соусов, которые можно приготовить за минуту

Майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола. Этот соус обожают многие, однако врачи не советуют употреблять его часто. Особенно тем, кто имеет лишний вес. Диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала, в чём опасность майонеза и какими соусами его можно заменить.
— Это крайне жирный, а значит весьма калорийный продукт. А если хотим сбросить лишний вес, надо ограничить поступление калорий, — пояснила врач-диетолог Татьяна Селезнева.
При этом специалист рассказала, чем можно заменить майонез. Это соусы на основе нежирной 10–15%-ной сметаны. Тем, у кого наблюдается избыток жиров в рационе, сметану можно заменить на греческий йогурт, мацони или мечниковскую простоквашу — у них всего 2–4% жира, плотная текстура и отличный вкус. А пользы даже больше за счет закваски из термофильного стрептококка и болгарской палочки.
10 простых рецептов соусов от диетолога: ⠀
сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка зернистой горчицы;
сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка зеленой или красной аджики;
сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка хрена;
сметана или йогурт — 250 мл, рубленые репчатый лук, чеснок, зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза и пр.), 1/3 чайной ложки соли;
сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка обычной горчицы, сок одного лимона, рубленая зелень;
сметана или йогурт — 250 мл, чайная ложка томатной пасты, чайная ложка хрена, чуть соли, рубленая зелень;
сметана или йогурт — 250 мл, 0,5 чайной ложки куркумы, щепотка асафетиды, 0,5 чайной ложки приправы хмели-сунели;
сметана или йогурт — 250 мл, 80–100 г тертого твердого сыра, рубленая зелень (можно добавить чеснок);
сметана или йогурт — 250 мл, тертая с небольшим количеством сахара брусника — 3–4 ст. ложки;
сметана или йогурт — 250 мл, тертый соленый огурчик, рубленая зелень.
Ранее мы публиковали пять необычных рецептов к новогоднему столу.