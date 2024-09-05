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Еда инструкция Просто и оригинально: рецепты 3 самых необычных заготовок на зиму

Просто и оригинально: рецепты 3 самых необычных заготовок на зиму

Удивите своих гостей вкусными закусками

763
1 комментарий

В этом материале делимся рецептами необычных заготовок на зиму

За окном уже чувствуется дыхание осени, а значит, пора готовиться к зиме! Чтобы холодные вечера были вкусными и уютными, предлагаем вам запастись домашними заготовками. В этой статье вы найдете рецепты оригинальных закусок и даже соуса к мясным блюдам.

Капуста по-гурийски

Ингредиенты:

  • 2 качана капусты;

  • свекла — 2 шт.;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 1 столовая ложка красного молотого перца;

  • сахар — 150 г;

  • соль — 80 г;

  • яблочный уксус — 150 мл;

  • растительное масло — 125 мл;

  • вода — 1 л.

  1. Подготавливаем все ингредиенты: моем капусту, свеклу и чеснок.

  2. У капусты удаляем верхние поврежденные и загрязненные листочки, вырезаем кочерыжки, нарезаем крупными кусками.

  3. Свеклу очищаем и тоже нарезаем крупными кусочками.

  4. Чеснок очищаем. Можно разрезать каждый зубчик на две части (если зубчики большие, то можно разрезать на несколько крупных частей).

  5. Выкладываем в подготовленную емкость слоями капусту и свеклу, чередуя их между собой: несколько кусочков свеклы, чеснок, куски капусты и так далее. Можно это сделать в стеклянных банках или пластиковых емкостях. Далее заполняем сосуд плотно доверху. Верхним слоем выложите свеклу.

  6. После варим маринад из воды, растительного масла, уксуса, соли и сахара. Туда же можно добавить красный молотый перец, а если его нет, то кусочки стручкового. Доведя смесь до кипения, разливаем ее по нашим емкостям с капустой, чтобы полностью скрыть овощи.

  7. После остывания закуску можно закрыть в банки на зиму.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;

  • 6 зубчиков чеснока;

  • стручковый острый перец — 1 шт.;

  • петрушка — 30 г;

  • укроп — 30 г;

  • сахар — 150 г;

  • соль — 80 г;

  • 125 мл 6%-го уксуса.

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления: овощи вымойте в теплой воде и обсушите. Зелень замочите на 15 минут в миске с холодной водой с добавлением соли и уксуса из расчета по одной столовой ложки на литр воды. Затем тщательно промойте под проточной водой.

  2. Банки тщательно вымойте с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печка. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.

  3. Помидоры разрежьте вдоль со стороны плодоножки на 3/4 длины так, чтобы внутрь позже можно было положить чеснок и зелень.

  4. Чистую зелень обсушите и очень мелко нарежьте, положите в миску. Острый перец очистите от семян и мелко нарежьте. Добавьте его к зелени и перемешайте. Также сюда добавьте чеснок, его предварительно надо также мелко нарезать.

  5. Положите внутрь помидоров получившуюся массу из зелени, перца и чеснока.

  6. Аккуратно уложите фаршированные помидоры в банки.

  7. В кастрюлю налейте чистую воду и добавьте сахар и соль. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Кипятите в течение 2 минут. Влейте в кипящий рассол уксус и подержите на огне еще 4–5 минут.

  8. После залейте банки кипящим рассолом и оставьте на 2 часа, прикрыв их прокипяченными крышками. Затем слейте рассол, доведите снова до кипения, залейте банки и закатайте.

  9. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните заготовки в сухом и прохладном месте.

Соус сацебели

Ингредиенты:

  • сливы — 2 кг;

  • грецкие орехи — 200 г;

  • чеснок — 100 г;

  • перец чили — 50 г;

  • карри — 200 г;

  • черный молотый перец — 10 г;

  • соль — 5 г;

  • сахар — 40 г.

  1. Сначала надо подготовить сливы: вымойте их, разрежьте пополам и удалите косточки.

  2. Почистите чеснок, помойте и очистите от семян перец чили.

  3. Сливы, чеснок, перец и грецкие орехи измельчите в мясорубке.

  4. Переложите получившуюся массу в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, карри и черный молотый перец.

  5. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, после чего варите смесь около 30 минут.

  6. В это время тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печка. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.

  7. После загустения соуса разлейте его по банкам.

  8. Закатайте стерильными крышками. Дайте банкам остыть в тепле, после чего уберите соус на хранение в прохладное место.

  9. Подавайте соус к мясу.

Ранее мы публиковали рецепты самых вкусных кавказских заготовок на зиму. Подробнее — читайте в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
5 сентября 2024, 07:46
Стоит заморачиваться
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