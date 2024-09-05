Просто и оригинально: рецепты 3 самых необычных заготовок на зиму

За окном уже чувствуется дыхание осени, а значит, пора готовиться к зиме! Чтобы холодные вечера были вкусными и уютными, предлагаем вам запастись домашними заготовками. В этой статье вы найдете рецепты оригинальных закусок и даже соуса к мясным блюдам.
Капуста по-гурийски
Ингредиенты:
2 качана капусты;
свекла — 2 шт.;
2 зубчика чеснока;
1 столовая ложка красного молотого перца;
сахар — 150 г;
соль — 80 г;
яблочный уксус — 150 мл;
растительное масло — 125 мл;
вода — 1 л.
Подготавливаем все ингредиенты: моем капусту, свеклу и чеснок.
У капусты удаляем верхние поврежденные и загрязненные листочки, вырезаем кочерыжки, нарезаем крупными кусками.
Свеклу очищаем и тоже нарезаем крупными кусочками.
Чеснок очищаем. Можно разрезать каждый зубчик на две части (если зубчики большие, то можно разрезать на несколько крупных частей).
Выкладываем в подготовленную емкость слоями капусту и свеклу, чередуя их между собой: несколько кусочков свеклы, чеснок, куски капусты и так далее. Можно это сделать в стеклянных банках или пластиковых емкостях. Далее заполняем сосуд плотно доверху. Верхним слоем выложите свеклу.
После варим маринад из воды, растительного масла, уксуса, соли и сахара. Туда же можно добавить красный молотый перец, а если его нет, то кусочки стручкового. Доведя смесь до кипения, разливаем ее по нашим емкостям с капустой, чтобы полностью скрыть овощи.
После остывания закуску можно закрыть в банки на зиму.
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
помидоры — 2 кг;
6 зубчиков чеснока;
стручковый острый перец — 1 шт.;
петрушка — 30 г;
укроп — 30 г;
сахар — 150 г;
соль — 80 г;
125 мл 6%-го уксуса.
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления: овощи вымойте в теплой воде и обсушите. Зелень замочите на 15 минут в миске с холодной водой с добавлением соли и уксуса из расчета по одной столовой ложки на литр воды. Затем тщательно промойте под проточной водой.
Банки тщательно вымойте с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печка. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.
Помидоры разрежьте вдоль со стороны плодоножки на 3/4 длины так, чтобы внутрь позже можно было положить чеснок и зелень.
Чистую зелень обсушите и очень мелко нарежьте, положите в миску. Острый перец очистите от семян и мелко нарежьте. Добавьте его к зелени и перемешайте. Также сюда добавьте чеснок, его предварительно надо также мелко нарезать.
Положите внутрь помидоров получившуюся массу из зелени, перца и чеснока.
Аккуратно уложите фаршированные помидоры в банки.
В кастрюлю налейте чистую воду и добавьте сахар и соль. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Кипятите в течение 2 минут. Влейте в кипящий рассол уксус и подержите на огне еще 4–5 минут.
После залейте банки кипящим рассолом и оставьте на 2 часа, прикрыв их прокипяченными крышками. Затем слейте рассол, доведите снова до кипения, залейте банки и закатайте.
Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните заготовки в сухом и прохладном месте.
Соус сацебели
Ингредиенты:
сливы — 2 кг;
грецкие орехи — 200 г;
чеснок — 100 г;
перец чили — 50 г;
карри — 200 г;
черный молотый перец — 10 г;
соль — 5 г;
сахар — 40 г.
Сначала надо подготовить сливы: вымойте их, разрежьте пополам и удалите косточки.
Почистите чеснок, помойте и очистите от семян перец чили.
Сливы, чеснок, перец и грецкие орехи измельчите в мясорубке.
Переложите получившуюся массу в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, карри и черный молотый перец.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, после чего варите смесь около 30 минут.
В это время тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печка. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.
После загустения соуса разлейте его по банкам.
Закатайте стерильными крышками. Дайте банкам остыть в тепле, после чего уберите соус на хранение в прохладное место.
Подавайте соус к мясу.
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