Просто и оригинально: рецепты 3 самых необычных заготовок на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления: овощи вымойте в теплой воде и обсушите. Зелень замочите на 15 минут в миске с холодной водой с добавлением соли и уксуса из расчета по одной столовой ложки на литр воды. Затем тщательно промойте под проточной водой.

Банки тщательно вымойте с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печка. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.

Помидоры разрежьте вдоль со стороны плодоножки на 3/4 длины так, чтобы внутрь позже можно было положить чеснок и зелень.

Чистую зелень обсушите и очень мелко нарежьте, положите в миску. Острый перец очистите от семян и мелко нарежьте. Добавьте его к зелени и перемешайте. Также сюда добавьте чеснок, его предварительно надо также мелко нарезать.

Положите внутрь помидоров получившуюся массу из зелени, перца и чеснока.

Аккуратно уложите фаршированные помидоры в банки.

В кастрюлю налейте чистую воду и добавьте сахар и соль. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Кипятите в течение 2 минут. Влейте в кипящий рассол уксус и подержите на огне еще 4–5 минут.

После залейте банки кипящим рассолом и оставьте на 2 часа, прикрыв их прокипяченными крышками. Затем слейте рассол, доведите снова до кипения, залейте банки и закатайте.