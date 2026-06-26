«Спасибо, что выбрал нас»: у 50-летнего Вадима Галыгина родился четвертый ребенок

Вадим Галыгин в 50 лет в четвертый раз стал отцом Источник: vadimgalygin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семье Вадима Галыгина снова пополнение. Сегодня, 26 июня 2026 года, 50-летний актер и шоумен стал отцом в четвертый раз. Для него это уже не дебют в родительской дисциплине, но событие от этого, судя по реакции, не стало менее трогательным.

У Вадима и его жены Ольги Вайнилович появился третий общий ребенок. Супруги ждали мальчика, и их желание исполнилось.

Скрывать радостную новость родители не стали. В соцсетях они показали черно-белые снимки малыша: в кадр попали маленькие пяточки, кулачки и профиль новорожденного.

Вадим не стал тянуть с сообщением о радостной новости Источник: vadimgalygin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«У нас появился еще один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас», — поделился новостью шоумен.

Вадим Галыгин был несказанно рад появлению еще одного наследника Источник: vadimgalygin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поздравления не заставили себя ждать. На новость отреагировали поклонники и знаменитые знакомые пары.

Новорожденный — третий общий ребенок Вадима Галыгина и Ольги Вайнилович Источник: vadimgalygin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Какое счастье, дорогие! Поздравляю от всей души», — пишет Наталья Подольская.

Александр Ревва тоже не сдержал эмоций и оставил бодрое поздравление: «Ура! Галыгины! Счастье! Поздравляю!»

К добрым словам присоединилась и бывшая жена Михаила Галустяна Виктория. Она тоже порадовалась за семью и пожелала новорожденному здоровья:

«Какая же прекрасная новость! Крепкого здоровья малышу и любви вашей семье!»