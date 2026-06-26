«Спасибо, что выбрал нас»: у 50-летнего Вадима Галыгина родился четвертый ребенок

В семье Вадима Галыгина снова пополнение. Сегодня, 26 июня 2026 года, 50-летний актер и шоумен стал отцом в четвертый раз. Для него это уже не дебют в родительской дисциплине, но событие от этого, судя по реакции, не стало менее трогательным.
У Вадима и его жены Ольги Вайнилович появился третий общий ребенок. Супруги ждали мальчика, и их желание исполнилось.
Скрывать радостную новость родители не стали. В соцсетях они показали черно-белые снимки малыша: в кадр попали маленькие пяточки, кулачки и профиль новорожденного.
«У нас появился еще один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас», — поделился новостью шоумен.
Поздравления не заставили себя ждать. На новость отреагировали поклонники и знаменитые знакомые пары.
«Какое счастье, дорогие! Поздравляю от всей души», — пишет Наталья Подольская.
Александр Ревва тоже не сдержал эмоций и оставил бодрое поздравление: «Ура! Галыгины! Счастье! Поздравляю!»
К добрым словам присоединилась и бывшая жена Михаила Галустяна Виктория. Она тоже порадовалась за семью и пожелала новорожденному здоровья:
«Какая же прекрасная новость! Крепкого здоровья малышу и любви вашей семье!»
К слову, день выдался богатым на семейные новости у резидентов Comedy Club. Коллега Галыгина Тимур Родригез тоже сделал эту дату особенной: сегодня он женился на своей возлюбленной, актрисе Кате Кабак.