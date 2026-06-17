«Я целился в эти глаза». Как инженер убил 14-летнего племянника и еще двух человек из-за дома мечты

Что стало с фигурантами громкой криминальной истории спустя 15 лет Источник: Городские медиа

Утром 12 июня 2011 года в роще возле башкирского села Ишкарово нашли человека в крови и без сознания. Рядом стоял машина — ВАЗ-21102. В салоне тоже были кровавые следы и записка: «Прощайте! У меня нечестным путем отняли дом, землю». Раненого доставили в больницу и вернули к жизни. Придя в себя, он рассказал, что случилось. Подробности — в материале UFA1.RU.

Дом мечты

49-летний Раиль пытался убить себя. Всё из-за участка в деревне Атачево, изначально записанного на покойного брата. После смерти законного хозяина имущество по наследству перешло его 14-летнему сыну. Раиль долго работал инженером на Севере, в Нягани, но вернулся в родную Башкирию забрать у племянника то, что считал своим.

Семья Раиля через суд несколько лет пыталась доказать, что эта недвижимость принадлежит им. Но участок остался в распоряжении вдовы его брата — Гульфии. Она говорила, что ей самой дом не нужен, но им по праву владеет ее сын, который сам, когда вырастет, решит, что делать с наследством.

Раиль объяснял, что родился в Атачево, дом строил там вместе с родителями специально, чтобы на пенсии вернуться с Севера и жить в нем. Но его не включили в наследство. После очередного суда Раиль окончательно понял, что ни он, ни его отец с матерью заполучить дом не смогут, и счел это вопиющей несправедливостью.

Среди инструментов покойного брата он обнаружил самодельный пистолет для стрельбы спортивно-охотничьими патронами. По словам Раиля, он нашел оружие в гараже еще в 2007-м и не знал, кому оно принадлежит, но решил оставить. Спустя 4 года с этим пистолетом и еще ножом он поехал к снохе.

В субботу Раиль не застал Гульфию дома. Ее отца положили в больницу, и в выходные она с сыном и племянниками поехала навестить мать в Ишкарово. Следующим утром Раиль тоже прибыл туда. По его словам, Гульфия встретила его вопросом: «Что, за домом пришел?» Уходил он, оставив три трупа.

Фото Раиля опубликовано в соцсетях в январе 2026 году в ВК-паблике по поиску пропавших Источник: Родственники Раиля / Vk.com

«Я запомнил, как она [Гульфия] смотрит на меня своими большими глазами, — говорил Раиль на допросе, когда ему предъявили обвинение. — Я целился в эти глаза. Куда попал и что происходило после выстрела, не помню. Помню только, как быстро выбежал из дома, сел в машину и уехал. Мне показалось, что всё произошло очень быстро».

Раиль говорил, что плохо помнит, как именно все случилось. Он сказал, что, охваченный чувством отчаяния, делал всё неосознанно, что не думал, по кому и как наносит удары ножом. Однако в ту же больницу, куда Раиля доставили после попытки самоубийства, привезли израненную, но живую Гульфию.

Дом смерти

Тем утром Гульфия проснулась, услышав, что кто-то вошел в дом. Она лежала на раскладушке, сын и племянник спали в зале, мать находилась в комнате за шкафом, а еще двое племянников — в другой. Открыв глаза, Гульфия увидела деверя и сказать ничего не успела. Тот в одной руке держал нож, а другой наставил на нее пистолет.

«Вот тебе», — сказал Раиль, и раздался хлопок. Гульфия почувствовала сильную боль слева. Раиль набросился на нее с ножом. Потом ранил ее сына и 16-летнего племянника, которые услышали шум. На его пути оказалась 65-летняя хозяйка дома, которую он ударил ножом в шею.

Один подросток попытался убежать, и Раиль понесся за ним. Еще один племянник Гульфии проснулся и не понимал, что происходит. Он залез под одеяло и лишь слышал, как их тетя кричит от боли и страха. В это время истекающая кровью Гульфия смогла подняться и добралась до сына, который уже еле дышал.

«Минуты через две-три в дом снова зашел Раиль. Он стал колоть ножом [моего] сына, тот пытался увернуться, но Раиль расправился с ним — жестоко и ненавистно. Потом переключился на меня, ударял ножом по спине. Я упала. Видя, что я уже не подаю признаков жизни, он ушел», — рассказывала Гульфия в суде.

Она вызвала скорую и позвонила родственникам. Прибывшие на место медики смогли спасти Гульфию и оказали помощь другим пострадавшим. Но ее сын, один из племянников и мать скончались. Раиля же в крайне тяжелом состоянии прооперировали и перевели в палату под охрану, а через 3 дня следователю разрешили провести допрос.

Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить родственникам убитых денежную компенсацию морального вреда — в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Он пытался оспорить приговор, но Верховный суд России оставил решение коллег из Башкирии в силе.

«Коллегия считает неубедительными доводы осужденного о его нахождении в момент убийства в состоянии аффекта», — отмечено в кассационном определении от 2013 года.

Спустя 15 лет

В июне 2026 года UFA1.RU поговорил с нескольким родственниками погибших. Они объяснили, что всё еще скорбят об утрате и тяжело воспринимают упоминания о случившемся, потому от подробного разговора отказались. Гульфия жива и тоже не хочет, чтобы ее беспокоили вопросами о том страшном дне.

Друзья погибших подростков также с ужасом вспоминают об их гибели. По словам бывших одноклассников, 16-летний парень, который стал одной из жертв Раиля, был очень веселым и компанейским, любил рисовать, писал сценарии. Его таланты отмечали и педагоги.

«Не трать время, жизнь только кажется очень длинной, она гораздо короче», — писал ему учитель художественной школы в именной открытке от 2008 года.

Перед очередной поездкой к бабушке парень, как обычно, попрощался с друзьями, чтобы скоро встретиться с ними снова. Увы, живым товарищи его больше не видели. На похороны собрались ребята со всего класса и двора. На надгробном памятнике изобразили один из автомобилей, который юноша, мечтая, часто рисовал в своих тетрадях.

«Он был очень хорошим парнем, отзывчивый, честный, лицо всегда в улыбке, всё время выдумывал что-нибудь интересное. Наверное, он сделал бы очень многое. Больно и обидно, что он ушел так рано, даже не начав жизнь толком, еще и 17 лет ему не было, три месяца до дня рождения оставалось», — рассказал UFA1.RU один из друзей погибшего.

«Он мне после этого несколько раз снился, улыбался, как всегда. До сих пор иногда вспоминаю его и думаю: как же так? Почему? За что? Из-за какого-то дома? Там дворец из золота, что ли, был? Да даже если бы и так, стоило это чужой жизни? Тем более, он сам к этому дому никакого отношения не имел», — удивлялся другой.

Племяннику Раиля сейчас было бы 29 лет, а второму подростку (на фото) исполнилось бы в этом году 32 Источник: Страница памяти погибшего / Vk.com

Многие поражались причине, из-за которой двое юных ребят и их бабушка лишились жизни. Как указано в пресс-релизе следкома Башкирии, Раиль сделал это «на фоне раздела наследственного имущества». В ходе следствия он говорил, что пошел на убийство, чтобы отомстить, но отмечал, что это касалось только Гульфии.

Что стало с мечтой Раиля в Атачево, UFA1.RU выяснить не удалось, но ишкаровский дом, где он устроил резню, позже был продан. Как рассказали нашему порталу в сельсовете, его хозяин — отец Гульфии, муж убитой женщины и дедушка двух убитых мальчиков — после трагедии скончался.

На Раиле в базе приставов висят исполнительные листы, согласно которым потерпевшим выплачено немногим более 150 тысяч рублей.

Согласно приговору, Раиль должен отбывать наказание еще 10 лет, но в январе 2026 года о его поисках опубликовал пост один из ВК-пабликов. Через это объявление UFA1.RU связался с женщиной, которая писала, что ищет отца.

Стоит отметить, что в суде как смягчающее доказательство защита отмечала наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, на работе и по месту жительства он характеризовался исключительно положительно. По словам родственников, с окружающими Раиль всегда был вежлив и грубости себе не позволял.