За годы, проведенные в браке, хотят платить: кто может рассчитывать на 250 тысяч рублей

Федеральную выплату за долгий брак предложили ввести в России. Так, по мнению авторов инициативы, государство должно поощрять семьи, которые много лет живут вместе и служат примером для молодых. С предложением вышел депутат Госдумы Каплан Панеш.

При расчете выплаты предложили учитывать количество лет, прожитых совместно. За пять лет, например, предлагается платить пять тысяч рублей, за десять лет — десять и так далее. При 25 годах брака сумму предлагается установить существенней — 30 тысяч рублей. А за 45 лет, в частности, пара смогла бы получить 70 тысяч рублей. Максимальная поддержка в 250 тысяч рублей предусматривается за 70 лет супружества.

«Долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», — заявил автор инициативы, депутат Госдумы Каплан Панеш.

Политик подчеркнул, что поддержка крепких браков должна помочь и демографии. По его словам, когда молодые люди видят, что государство ценит пары, прожившие вместе десятилетия, у них формируется более позитивное отношение к семье.