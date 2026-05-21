Стала психологом и берет 50 тысяч за сеанс. Что сейчас с вундеркиндом Алисой Тепляковой, которая поступила в МГУ в 8 лет

Семья Тепляковых прославилась на всю Россию благодаря дочке Алисе. В 2021 году 8-летняя девочка сдала ЕГЭ и поступила на психологический факультет МГУ. Ее отец Евгений ходил вместе ребенком на федеральные шоу, где презентовал свою домашнюю методику обучения детей-акселератов. По стопам Алисы пошли и ее младшие братья и сестры: дети экстерном закачивают школьную программу и экстремально рано поступают в вузы.

За это время семья пополнилась новыми малышами — сейчас у Евгения и Натальи Тепляковых уже 9 детей. Отец ведет блог про быт и обучение под девизами «Учимся с Алисой» и «Заводим новых Алис». MSK1.RU рассказывает, что изменилось за эти годы в семье вундеркиндов и как они живут сейчас.

История Алисы: удалось ли окончить вуз

В 2021-м громкое и успешное поступление Алисы в МГУ почти сразу обернулось неприятностями. Сначала на семью обрушилась критика из-за методов обучения. В соцсетях сошлись во мнении, что Алису лишили детства. Затем сложности начались в самом вузе.



Алису отчислили после первой же сессии: Евгений Тепляков заявил, что дочь «завалили» на экзамене, а в университете сказали, что девочка не справилась с программой университета. Тепляковы не сдались: в 2022 году девочка подавалась в университет «Синергия», но ей отказали.

По словам отца, после этих неудач Алиса поступила сразу в несколько вузов. Поначалу критики не верили, но этой весной официальная информация пришла из Российского государственного гуманитарного университета: Алиса Теплякова окончила вуз и получила диплом о высшем образовании в 13 лет.

Как оказалось, девочка училась в Московском педуниверситете (МПГУ), но в 2023-м перевелась оттуда в РГГУ. Алису зачислили сразу на второй курс, и за 2,5 года она экстерном освоила программу курса «психолого-педагогическое образование».

Алиса училась онлайн. Одногруппники в разговоре с ТВЦ отмечали, что не видели ее на виртуальных лекциях, а сессии она сдавала, присылая письменные работы. В РГГУ сообщили, что Алиса присылала всё в срок и училась на хорошо и отлично.

Там раскрыли и тему диплома юного педагога-психолога. Девочка изучала взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. При этом оригинальность работы сначала оценили в 15% (что мало), но позднее это объяснили «особенностью работы системы „Антиплагиат“ и ошибками при загрузке».

Образование педагога-психолога предполагает работу с детьми в школах и детсадах. В блоге «Учимся с Алисой» девочка рассказала, что уже успела пройти практику в спецшколе для ребят с особенностями.

«Я проходила практику по олигофренопедагогике, занималась с выпускным классом в школе для умственно отсталых детей. И мой любимый выпускной класс, который я готовила, в полном составе сдал ЕГЭ», — рассказала Алиса.

Тем временем отец девочки уже пригласил всех желающих на индивидуальные психологические сеансы к Алисе. Даже цену назначил — 50 тысяч рублей. Но уточнил, что она может меняться. Сейчас Алисе всего 13 лет — этим летом она только получит паспорт.

Что известно о родителях-новаторах

41-летние Наталья и Евгений Тепляковы живут в Москве. Отец семейства сам окончил МГУ, причем сразу по двум направлениям и с красными дипломами. У Натальи, которая уже больше 10 лет находится в декрете, тоже два высших. Она работала в банковской сфере, «носила строгий офисный костюм, ездила за рулем».

«Мы с Женей познакомились на форуме студентов МГУ и договорились пойти играть в бадминтон к главному зданию. Спустя 2 месяца поженились. Через 9 месяцев родилась Алиса. Никакого плана у нас тогда, конечно же, не было…» — рассказывала Наталья в беседе с «Аргументами и фактами».

После рождения Алисы Евгений получил грант и поступил в докторантуру в Гуанчжоу. Семья несколько лет прожила в Китае, там же появился на свет их второй ребенок — мальчика назвали Хеймдаль.

«Алиса в Китае с ее длинными светлыми волосами вызывала восторг, все ее хотели потрогать или сфотографировать. Это было похоже на безумие, — делилась Наталья с „АиФ“. — Нам пришлось даже выучить на китайском фразы типа „Не целовать!“, „Не трогать! “»

Малышка ходила в местный садик и успела освоить китайский язык. После окончания программы семья вернулась в Россию.

Как живут Тепляковы в Москве

Сейчас, по официальным данным, многодетная семья прописана в однушке в районе Котловка. При этом два года назад после скандала стало известно, что проживают они все-таки в жилье побольше — снимают квартиру за 90 тысяч в месяц. Информация всплыла после того, как хозяин решил выселить Тепляковых и наведался с полицией.

Тогда на просьбу Евгения Теплякова спасти от жизни на улице отреагировали даже в Госдуме. Депутат Нина Останина заявила, что увидела несоответствия в заявлениях семьи.

«Во-первых, подавалась версия, что они все ютятся в однокомнатной квартире, но, как оказалось, квартира не однокомнатная, а съемная и большая. Во-вторых, я не понимаю, как 90 тысяч оплачиваются за аренду квартиры, а доход составляет 70 тысяч», — высказалась Останина в беседе с News.ru.

Ты предлагаешь своей супруге увеличивать число детей — это замечательно, но, с другой стороны, в каких условиях они живут? Нина Останина депутат Госдумы

«Конечно, тут нужна помощь государства, но надо понять, насколько отец готов сам создавать условия для того, чтобы его дети жили комфортно. Готов ли он пахать во всю силу или только жаловаться, требовать и так далее? Но детей надо защищать».

Спустя месяц после скандала призыв о помощи главы семейства был услышан. Власти Москвы выделили Тепляковым 28 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Каким образом они распорядились деньгами, Евгений подробно не раскрывал.

Тепляков получает зарплату от города как воспитатель семейного детского сада. За это время его педагогический стаж достиг почти девяти лет. Кроме того, в 2023 году многодетный отец учредил ООО «Учимся с Алисой», но спустя полтора года компанию признали недействующей.

В 2025-м он вновь открыл одноименную организацию. По документам ООО оказывает консультационные, образовательные услуги, а также занимается продажами и разработкой ПО. Однако эту фирму, вероятно, ждет та же участь. Налоговая уже вынесла решение о приостановлении операций по счетам компании. Причина — непредоставление деклараций.

Что известно о других детях Тепляковых

У Алисы Тепляковой восемь братьев и сестер. 12-летний брат Хеймдаль родился в Китае. В девять лет он окончил 11 классов, а также сдал ЕГЭ. По данным СМИ, Хеймдаль уже третий год пытается поступить на факультет прикладной информатики в МГУ. Параллельно с этим, по словам отца, мальчик сейчас учится в другом вузе.

10-летняя Лейя, в сентябре ей будет 11, тоже уже получила школьные аттестаты. Малышка даже попала на главный выпускной страны в Парке Горького со звездами и диджей-сетом. Ночные развлечения, судя по кадрам, больше понравились отцу, а девочка каталась на самокате в скейт-парке.

Два года назад Лейя значилась в списке зачисленных в Российский транспортный университет — РУТ (МИИТ) по специальности «технология транспортных процессов» и профилю «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

Самая маленькая девочка в семье — 9-летняя Терра — тоже делает успехи в учебе. Недавно она сдала ОГЭ — экзамен, предназначенный для учеников девятого класса.

В сентябре 2025 года девочка поступила в несколько колледжей. В одном из них она учится 1 год и 10 месяцев по специальности «наладчик компьютерных сетей», в другом — на продавца. О получении диплома по этой специальности стало известно от ее отца: Евгений Тепляков опубликовал документы об окончании курсов.

Из выписок, которые опубликовал отец, следует, что девочка прослушала 320 академических часов и прошла по ним проверку знаний. На сайте Научного центра профессионального образования указано, что обучение по этой программе проходит дистанционно. Стоит такое обучение 5500 рублей со скидкой, а без нее — 6500 рублей. Получить удостоверение там предлагают на следующий день после изучения всех материалов курса.

Следующему ребенку Айлунгу сейчас 7 лет. Прошлым летом, по словам отца, он тоже окончил 9-й класс.

«6-летний Лунтик сдал ОГЭ — это взрыв мозга! А Алиса-то не одна! Лунтик уже пятый. А пять детей подряд — это не смешно», — гордо сообщил отец в соцсетях.

Евгений Тепляков продолжает обучать по своей методике и остальных детей: 6-летнего Фейлунга, 4-летнего Тесея и 3-летнего Сулеймана. В августе 2024 года родился девятый ребенок — мальчик, которого назвали Альрик Финист Ольрион.

