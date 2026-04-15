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Семья А вы бы так назвали ребенка? Список самых популярных и редких имен детей в Ярославской области

А вы бы так назвали ребенка? Список самых популярных и редких имен детей в Ярославской области

Данные за начало 2026 года

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Назвали популярные и редкие имена детей в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНазвали популярные и редкие имена детей в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Назвали популярные и редкие имена детей в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самыми популярными именами мальчиков в Ярославской области стали Михаил, Лев, Артем и Дмитрий, а девочек — София, Ева, Мария и Алиса. Такие данные за начало 2026 года привела заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.

При этом отмечено, что часть популярных в недавнем времени детских имен начали утрачивать свой статус лидеров. К ним относятся, например, Вячеслав, Захар, Платон, Григорий, Виктор, Алеся, Милена и Лилия.

Среди редких имен, которые давали детям родители, — Одиссей, Тихон, Игнат, Мстислав, Лада, Мелиса, Хлоя и Матрона.

Вера Даргель отметила, что большинство ярославских родителей подают заявление о рождении ребенка в ЗАГС, используя электронный сервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг. За 1 квартал 2026 года с помощью него было зарегистрировано более 62% ребятишек.

Кстати, в 2025 году самыми популярными именами девочек в Ярославской области были: Мария, София, Ева, Варвара, Василиса, мальчиков: Михаил, Александр, Артем, Максим, Матвей.

А у ваших детей редкие или распространенные имена?

Редкое
Распространенное
Есть и с редким именем, и с распространенным
У меня нет детей
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Имя Ребенок Популярные имена Ярославская область
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Комментарии
8
Гость
15 апреля, 14:28
У нас в доме три Евы. Это как раньше кати, а еще раньше наташи.
Гость
15 апреля, 10:45
А мохаммеды и ахмеды еще не вощли в список самых распространенных?
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Гость
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