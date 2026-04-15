А вы бы так назвали ребенка? Список самых популярных и редких имен детей в Ярославской области

Самыми популярными именами мальчиков в Ярославской области стали Михаил, Лев, Артем и Дмитрий, а девочек — София, Ева, Мария и Алиса. Такие данные за начало 2026 года привела заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.
При этом отмечено, что часть популярных в недавнем времени детских имен начали утрачивать свой статус лидеров. К ним относятся, например, Вячеслав, Захар, Платон, Григорий, Виктор, Алеся, Милена и Лилия.
Среди редких имен, которые давали детям родители, — Одиссей, Тихон, Игнат, Мстислав, Лада, Мелиса, Хлоя и Матрона.
Вера Даргель отметила, что большинство ярославских родителей подают заявление о рождении ребенка в ЗАГС, используя электронный сервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг. За 1 квартал 2026 года с помощью него было зарегистрировано более 62% ребятишек.
Кстати, в 2025 году самыми популярными именами девочек в Ярославской области были: Мария, София, Ева, Варвара, Василиса, мальчиков: Михаил, Александр, Артем, Максим, Матвей.
А у ваших детей редкие или распространенные имена?