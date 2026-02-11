Семья Инфографика Сынок — Космос, дочка — Жасмин: стали известны необычные имена, которые ярославцы дают своим детям

Сынок — Космос, дочка — Жасмин: стали известны необычные имена, которые ярославцы дают своим детям

Публикуем данные ЗАГСа

Сколько детей родилось в России в 2025 году | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сколько детей родилось в России в 2025 году

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На портале «Реестр ЗАГС» опубликовали список самых популярных и необычных имен, которыми ярославцы назвали своих детей в 2025 году. Девочек в Ярославле чаще называли Мариями, а мальчиков — Михаилами. Собрали для вас полный список имен.

По данным портала ЗАГС, за 2025 год в России родились 1 084 929 малышей. Из них 12 624 двойняшек. По статистике, чаще всего в 2025 году рождались мальчики — 51% от общего количества новорожденных.

Как чаще называли девочек в 2025 году в Ярославской области

  1. Мария — 167 девочек.

  2. София — 159 девочек.

  3. Ева — 158 девочек.

  4. Варвара — 138 девочек.

  5. Василиса — 121 девочек.

В ЗАГСе Ярославской области назвали и самые редкие имена в 2025 году. Например, в области появились девочки Таяна, Мата, Лира, Мерьем, Адриана и Жасмин.

Как чаще называли мальчиков в 2025 году в Ярославской области

  1. Михаил — 185 мальчиков.

  2. Александр — 164 мальчика.

  3. Артем — 157 мальчиков.

  4. Максим — 151 мальчик.

  5. Матвей — 128 мальчиков.

Какими именами чаще всего называли детей в 2025 году | Источник: Городские медиа

Какими именами чаще всего называли детей в 2025 году

Источник:

Городские медиа

Одним из редких имен в 2025 году среди мальчиков Ярославской области стало Григ. Помимо этого новорожденным также давали имена Фаддей, Шам, Салохиддин и Артак.

В первом полугодии 2025 года редкие имена были другими | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В первом полугодии 2025 года редкие имена были другими

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

А вот самые популярные имена и на конец года остались такими же | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

А вот самые популярные имена и на конец года остались такими же

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Для сравнения: на начало 2026 года статистика популярных имен уже начинает меняться. Среди девочек популярность набрало имя София. Также молодые родители малышек отдают предпочтение именам Виктория и Алиса. А в топе редких имен появились Ясмин, Хлоя, Камила, Катерина и Зулайхо.

Среди мужских имен в 2026 году самым популярным продолжает быть Михаил. Новоиспеченные родители также стали называть мальчиков Дмитрием, Львом и Мироном. Рейтинг самых редких имен, в свою очередь, сейчас возглавляют Ахмад, Космос, Эмиль, Юсиф, Аяз.

Ранее мы публиковали отзывы на роддома от ярославских мам.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
12
Гость
11 февраля, 18:22
Надо назвать детей в честь героев и правителей!
11 февраля, 21:47
Мужские имена нормальные, что до девочек... Васьки, Соньки, Варьки... поплачут девчонки в школе) Варварами кстати, когда то только рабынь назвали. Ева это вообще больше на погоняло похоже, или псевдоним для некоторых профессиональных занятий... типа Снежаны. Нет, может конечно в каком-нибудь турецком сериале и присутствует Ева, но я только об одной знаменитой Еве слышал, помимо сказочной, той которая Ева Браун)
Гость
