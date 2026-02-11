Сынок — Космос, дочка — Жасмин: стали известны необычные имена, которые ярославцы дают своим детям

На портале «Реестр ЗАГС» опубликовали список самых популярных и необычных имен, которыми ярославцы назвали своих детей в 2025 году. Девочек в Ярославле чаще называли Мариями, а мальчиков — Михаилами. Собрали для вас полный список имен.

По данным портала ЗАГС, за 2025 год в России родились 1 084 929 малышей. Из них 12 624 двойняшек. По статистике, чаще всего в 2025 году рождались мальчики — 51% от общего количества новорожденных.

Как чаще называли девочек в 2025 году в Ярославской области

Мария — 167 девочек. София — 159 девочек. Ева — 158 девочек. Варвара — 138 девочек. Василиса — 121 девочек.

В ЗАГСе Ярославской области назвали и самые редкие имена в 2025 году. Например, в области появились девочки Таяна, Мата, Лира, Мерьем, Адриана и Жасмин.

Как чаще называли мальчиков в 2025 году в Ярославской области

Михаил — 185 мальчиков. Александр — 164 мальчика. Артем — 157 мальчиков. Максим — 151 мальчик. Матвей — 128 мальчиков.

Одним из редких имен в 2025 году среди мальчиков Ярославской области стало Григ. Помимо этого новорожденным также давали имена Фаддей, Шам, Салохиддин и Артак.

В первом полугодии 2025 года редкие имена были другими. А вот самые популярные имена и на конец года остались такими же.

Для сравнения: на начало 2026 года статистика популярных имен уже начинает меняться. Среди девочек популярность набрало имя София. Также молодые родители малышек отдают предпочтение именам Виктория и Алиса. А в топе редких имен появились Ясмин, Хлоя, Камила, Катерина и Зулайхо.

Среди мужских имен в 2026 году самым популярным продолжает быть Михаил. Новоиспеченные родители также стали называть мальчиков Дмитрием, Львом и Мироном. Рейтинг самых редких имен, в свою очередь, сейчас возглавляют Ахмад, Космос, Эмиль, Юсиф, Аяз.