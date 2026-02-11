Путин поручил связать ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье: детали

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Указание он дал по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье… По обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье», — говорится на сайте Кремля.

Президент поручил также рассмотреть возможность полного или частичного погашения семьям ипотеки или займов до 450 тысяч рублей после рождения четвертого ребенка.

Кроме того, власти должны представить предложения по улучшению жилищных условий семей с детьми, а также тех, кто не имеет собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

Вместе с тем Путин потребовал проработать вопрос перераспределения финансов внутри родового сертификата, чтобы увеличить сумму на оплату услуг по оказанию комплексной помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора.

Еще одна задача с заседания — разработка специального мобильного приложения, в котором семьи могли бы получить информацию о доступных им мерах господдержки, и создание раздела «Семья» на «Госуслугах».

На сайте Кремля также сказано, что правительство РФ проведет анализ востребованности ясельных групп, а администрации президента должна сформировать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.