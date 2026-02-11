НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 756мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Семья Путин поручил связать ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье: детали

Путин поручил связать ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье: детали

Президент также говорил о возможности полного погашения ипотеки семьям после рождения четырех детей

1 169
На заседании власти обсуждали разработку новых мер поддержки семей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа заседании власти обсуждали разработку новых мер поддержки семей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На заседании власти обсуждали разработку новых мер поддержки семей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Указание он дал по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье… По обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье», — говорится на сайте Кремля.

Президент поручил также рассмотреть возможность полного или частичного погашения семьям ипотеки или займов до 450 тысяч рублей после рождения четвертого ребенка.

Кроме того, власти должны представить предложения по улучшению жилищных условий семей с детьми, а также тех, кто не имеет собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

Вместе с тем Путин потребовал проработать вопрос перераспределения финансов внутри родового сертификата, чтобы увеличить сумму на оплату услуг по оказанию комплексной помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора.

Еще одна задача с заседания — разработка специального мобильного приложения, в котором семьи могли бы получить информацию о доступных им мерах господдержки, и создание раздела «Семья» на «Госуслугах».

На сайте Кремля также сказано, что правительство РФ проведет анализ востребованности ясельных групп, а администрации президента должна сформировать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.

Ранее Путин потребовал продлить работу детских садов по всей стране до 20:00.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Президент Семья Ипотека Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
11 февраля, 22:32
Президент также говорил о возможности полного погашения ипотеки семьям после рождения четырех детей. Этот президент много чего говорил... ,а в последнее десятилетие особенно.
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

11 февраля, 23:40
маразм
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем