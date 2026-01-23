«Медсестра — ужасная хамка»: мамы рассказали, что происходит в роддомах Ярославля

Мамы рассказали, где лучше рожать в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

На всю Россию прогремел скандал в новокузнецком роддоме № 1, где за январские праздники погибли девять младенцев. Многие пациентки, которые побывали там, рассказывали о грубом отношении персонала и заявляли, что гибель малышей происходит не впервые.

О том, что творится за дверями роддомов Ярославля рассказали наши читательницы. Ярославны поделились своим опытом и порассуждали, где лучше рожать в городе.

В Ярославле в 2026-м году роды принимают в трех медучреждениях:

Областном перинатальном центре (Ярославль, Тутаевское шоссе, 31В);

Клинической больнице № 2 (Ярославль, улица Попова, 26);

Клинической больнице № 9 (Ярославль, Тутаевское шоссе, 95).

Что говорят о роддоме в больнице № 9

Роддом при больнице № 9 на Тутаевском шоссе, 95 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

По данным сервиса «Яндекс Карты» родильный дом при больнице № 9 на Тутаевском шоссе, 95 имеет оценку 4,7 из 5 при 102 отзывах.

«Рожала в 9 больнице. Причем в 2012 году, когда была возможность в перинатальном. Инфраструктура, конечно, очень уставшая, унылая, ущербная и грустная, а вот персонал [смайлик с пальцем вверх]. Великолепные сотрудники, вежливый и порядочный персонал», — поделилась пользователь с ником «Коми Удмурты».

«В 9 больнице двоих сыновей родила и ни капли не пожалела. Отношение персонала отличное, ведение родов тоже на высшем уровне!!! А после родов, как они нас учили пеленать, подмывать, правильно прикладывать к груди, давали моему побольше смеси, т. к. он крупный родился и молоком не наедался», — написала Анна.

Отзывы на роддом на Липовой

Ярославский роддом № 2 расположен на улице Попова, 26 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным сервиса «Яндекс Карты», рейтинг роддома на Липовой горе во Фрунзенском районе составляет 4,9 звезды из 5, всего — 193 отзыва.

Наши читательницы хвалят персонал медучреждения.

«Роддом на Липовой горе, тоже [рожала] дважды, все отлично! Благодарность и врачам, медсестрам, все прошло без проблем и очень хорошее отношение всего персонала», — поделилась ярославна Екатерина.

«Роддом на Липовой горе, Ярославль, рожала трижды. Всё супер, очень грамотные врачи», — написала Любовь.

«Четыре раза рожала на Липовой горе: 2009, 2014, 2019, 2024. Все врачи попадались хорошие и акушерки тоже, в послеродовом отделении тоже все добрые и участливые. Рекомендую!» — поделилась своим опытом Анна Демидова.

Отзывы на роды в ОПЦ в Ярославле

Перинатальный центр расположен на Тутаевском шоссе, 31В Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На сервисе «Яндекс Карты» у ОПЦ на Тутаевском шоссе, 31В числится 720 отзывов, оценка — 4,9 из 5.

По поводу ОПЦ мнения разнились. Большинство мам отметили отношение сотрудников. Правда, не обошлось и без жутких историй.

«Рожала два раза в ОПЦ. Первый раз сами роды прошли хорошо, отношение было хорошее, рожала при участии пяти учениц-акушерок. Они все мне помогали, это был 2015 год. Потом пришла медсестра, вот она была ужасная хамка, заставляла встать и ребенка помыть и перепеленать самой. Хотя роды были 14 часов и голова сильно кружилась. Второй раз тоже роды ОПЦ, 2017 год. Отношение сотрудников было хорошее и при родах, и после. Только во время родов сломали сыну ключицу, конечно, сказав, что я сама виновата. Но если бы ещё раз рожала, то думаю выбрала бы опять ОПЦ, там стационар 3 уровня и все удобства для мамы и малыша», — рассказала о своем опыте Яна.

«Два раза в ОПЦ. Все великолепно. Никто не хамит, не грубит. Во всем подскажут и помогут. Второй раз еще и в ОПН (Отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. — Прим. Ред.) лежали. Там вообще супер персонал. Только положительные впечатления», — поделилась ярославна Анна.

ОПЦ или роддом на Липовой?

Нашлись и те мамы, которые побывали и в роддоме на Липовой, и в областном перинатальном центре.

«Роддом на Липовой, оба раза все прошло отлично, но это было очень давно. О родах в ОПЦ, увы, из практики знаю случаи с тяжелыми травмами у детей», — рассказала Оксана.

«Двоих в роддоме на Липовой, персонал оставлял желать лучшего. Дочку в сентябре в Перинаталке. Очень всё понравилось и персонал очень хороший», — написала Виктория.

«На Липовой 1 мая рожала, чуть не убили. 25 часов держали в родах, а с 30 на 1 пытались в сон меня ввести, в итоге кровопотеря и переливание крови. В ОПЦ второй раз рожала через 9 лет, очень понравилось. Поддерживали меня все роды, спасибо им за такое отношение в такой сложный женский период», — написала Настя.