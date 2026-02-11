Вот так имечко! Как называли детей в 2025 году — 10 самых популярных имен

Выбрать имя для ребенка — одна из самых трудных задач для родителей. Одни обращаются к святцам, другие вспоминают имена известных людей или предков, которые они хотят дать своим детям. Но есть и другой способ — подсмотреть, как называют другие родители. Росстат опубликовал пятерку самых популярных имен для мальчиков и девочек в России за 2025 год.

Самые популярные имена для девочек

Среди женских имен сплошное постоянство. Не первый год чаще всего девочек называют в честь королев и принцесс. Самым популярным именем стало София, как когда-то звали жену князя Владимира. В переводе с греческого оно означает «мудрость». В начале 20-х популярными становились необычные интерпретации имени: Софи на французский манер или Соня — на датский. Но проверенная веками София не планирует сдаваться и уходить в тень.

На втором месте по популярности имя первой женщины, согласно Библии, — Ева. В переводе с иврита — «дающая жизнь». Имя еще не скоро потеряет свою востребованность: например, певец Ваня Дмитриенко планирует в будущем так назвать свою дочь и называет Еву самым любимым женским именем.

После идет Анна — это уже фаворит поэта Валерия Брюсова, которому он признавался в любви в своих стихах. Анна — одно из самых распространенных имен не первый век, в переводе — «благодать».

Еще одно древнее имя оказалось на четвертой строчке — Мария. Считается, что на его популярность повлияла Библия, где сразу двух женщин так звали — Богородицу и Магдалину.

Единственное изменение, по сравнению с прошлым годом, произошло на пятом месте.

— Имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория, — сообщили в Социальном фонде России.

Самые популярные имена для мальчиков

Самым любимым мужским именем у россиян стал Михаил. При этом его процент частотности заметно подрос. В 2024 году было 3,73%, а в 2025-м — 4,03%.

Следом идет имя Александр. Имя переводится как «защитник», и это значение еще больше укрепилось благодаря Невскому, Македонскому и Суворову.

Третье место занимает Артем. Имя пошло из древней Греции как мужская версия Артемиды, богини охоты. Но на этом цепочка не закончилась: из имени Артем появилось еще одно, женское имя — Артемия. Но оно не обрело такую же бешеную популярность, как его первоисточник.

Матвей занял четвертое место, в переводе — «божий человек». Некоторые родители, называя так ребенка, надеются, что тот будет всю жизнь находиться под покровительством одного из апостолов Иисуса Христа — Матфея, который считается первым автором Евангелия.