Семья В Ярославской области расширили список тех, кому положены семейные выплаты

Публикуем заявление губернатора

2 041
Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Все беременные студентки в Ярославской области с 2026 года имеют право на единовременную выплату 100 тысяч рублей. Раньше деньги могли получить только обучающиеся по очной форме.

«Сейчас поддержка доступна всем, кто совмещает получение профессии с материнством», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Помимо этого в регионе изменили правила получения компенсации за обучение для многодетных семей. Теперь можно вернуть половину затрат за каждого ребенка, который учится в колледже или вузе в Ярославской области. Раньше можно было получить компенсацию за обучение лишь одного ребенка.

В 2026 году в регионе появилась новая выплата для молодых семей. При рождении третьего или последующих детей, зарегистрированных в Ярославской области, родители в возрасте до 35 лет включительно получат 300 тысяч рублей. Таким образом власти хотят увеличить количество многодетных семей в регионе.

«Все заявления на эти меры поддержки можно подать через многофункциональный центр или клиентскую службу Единого центра социальной поддержки», — прокомментировали в правительстве.

Ранее мы публиковали полный перечень выплат, которые положены семьям с детьми в Ярославской области. Для получения некоторых из них должны быть соблюдены определенные условия.

Алина СардековаАлина Сардекова
Выплата Беременность Студентка
10
Гость
10 февраля, 16:26
Пусть рожают сами, никакой жизни нет
Гость
10 февраля, 19:34
Тут не знаешь как на второго пособие получить про третьего говорите
