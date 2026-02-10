Захваты вилл и компаний, суды из-за TikTok и самоубийство в ИВС. Галицкие и не только — как разводились российские миллиардеры

8 февраля экс-супруга бизнесмена Александра Галицкого Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания — спустя два дня после ареста по делу о вымогательстве у бывшего мужа и, опять же, за два дня до назначенного судом заседания по разделу имущества Галицких. На фоне громкой истории «Фонтанка» вспоминает самые дорогие и долгие бракоразводные процессы российских бизнесменов.

Александр и Алия Галицкие

Александр Галицкий — экс-топ-менеджер «Альфа-Банка», российско-американский бизнесмен и венчурный инвестор. С женой Алией Галицкой, родившей ему двух дочек, он разошелся в 2025 году — развели супругов в Калифорнии, спустя 15 лет брака. После развода Александр Галицкий подал иск в суд Москвы и потребовал определить место жительства дочерей с ним, ссылаясь на их «большую привязанность к отцу», и взыскать с бывшей избранницы алименты. Алия подала ответный иск — о разделе совместно нажитого.

Активы Галицкого на 435 млн рублей арестовали, заседание суда было назначено на 10 февраля. Однако незадолго до него Алию арестовали и отправили под стражу до 3 апреля — женщине вменяли вымогательство у бывшего супруга более $150 млн. Спустя два дня после ареста Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания. Как заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, Алия оставила записку, где возложила ответственность за свою гибель на бывшего мужа, «человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)».

После новостей о самоубийстве адвокат Галицкого заявила, что их брак был признан недействительным в 2025 году в США — мол, пара расписалась в Лас-Вегасе в шутку, вместе не жила, а в РФ у бизнесмена была законная супруга Альбина, с которой они расписались еще в 1988-м.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук — основатели маркетплейса Wildberries, поженились в 2000-х. После рождения первого ребенка Татьяна задумала бизнес — чтобы женщинам с детьми было удобно заказывать одежду и товары для дома. В 2004 году они с мужем основали Wildberries, который с каждым годом становился всё более успешным и узнаваемым. У пары семеро детей.

Летом 2024 года Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. Татьяна заявила, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем она разводится. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Были попытки увезти меня куда-то, заставить меня силой переписать бизнес. Был случай, когда я сидела в комнате с несколькими оперативниками, набирала адвокату и спрашивала, что мне делать. Она мне говорила: «Пишите заявление в полицию на то, что вас сейчас силком хотят куда-то увезти». Татьяна Ким

Впоследствии Татьяна Ким вернула девичью фамилию и рассказала, что подвергалась абьюзу со стороны мужа. Владислав Бакальчук в интервью «Фонтанке» поделился, что до последнего пытался вернуть жену, а по поводу будущего раздела имущества признавался, что брачного договора у них не было, так как он считал их брак «самым лучшим» и не мог даже предположить, что однажды им придется что-то делить.

Я даже не думал, что такое возможно. У нас был, наверное, лучший брак из тех, которые я видел. Татьяна всегда была идеальной женой. Она на сто процентов жила для семьи, а не для себя. Поэтому и я на сто процентов жил для семьи, и у меня не возникала мысль, что придется что-то делить. Владислав Бакальчук

На тот момент Татьяне принадлежали 99% в ООО «Вайлдберриз», ее супругу — 1%.

В феврале 2025 года брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчука был официально расторгнут. В апреле того же года Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества бывших супругов: 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла Татьяне Ким. Также она сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах. Кроме того, суд обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей супруге 217 млн рублей, так как он получил 1/7 от общего имущества, что превышает его долю.

Владимир и Наталья Потанины

Владимир и Наталья Потанины познакомились в конце 1980-х на работе в Государственном комитете по иностранным экономическим связям (Госкомвнешэкономсвязи) в Москве. Они поженились в 1989 году и прожили в браке около 25 лет. У пары трое детей — двое сыновей и дочь.

В 2013 году Владимир Потанин подал на развод. В интервью Forbes Наталья рассказывала, что у них не было брачного договора.

В воскресенье, 17 ноября 2013 года, мы ужинали в Лужках вместе с дочкой Настей и сыном Василием. Это наша семейная традиция. После ужина дети уехали в Москву, а мне Владимир Олегович в достаточно агрессивной и жесткой манере предложил развестись. Сказал, я должна подписать бумаги об отказе от своих прав на имущество и не возражать против передачи денег на благотворительность. Мне было сказано, что, если я решу защищать свои интересы в суде, меня никто никогда не услышит. Наталья Потанина

В 2014 году Потанины официально развелись. Тогда Наталья Потанина инициировала судебные разбирательства в нескольких инстанциях. В частности, она попросила федеральный суд Нью-Йорка обязать бывшего мужа раскрыть информацию о его активах и обратилась в суд Лимасола с требованием заморозить кипрские активы бизнесмена. Адвокат Потаниной Филипп Рябченко заявлял, что миллиардер оформил практически всё семейное имущество на офшорные компании.

Адвокаты Натальи утверждают, что после развода в рамках судебных разбирательств в России она получила только 41,5 млн долларов, или 1% от активов пары. Сторона Потанина заявляла, что сумма больше — 84 млн долларов.

Со своей стороны Потанин обратился в суд с просьбой изменить порядок перечисления алиментов так, чтобы он мог переводить половину суммы на личный счет сына. В иске бизнесмен указывал, что перечисляемая им сумма «значительно превышает ежемесячные разумные потребности несовершеннолетнего ребенка».

Сейчас Наталья продолжает добиваться удовлетворения ее материальных требований: 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», 50% всех дивидендов, выплаченных ее бывшему мужу с 2014 года, и элитная недвижимость в России стоимостью около 150 млн долларов на момент покупки. В сентябре она добилась возможности обратиться в суд с требованием о финансовом обеспечении после развода. Если суд перейдет на ее сторону, она станет самой богатой женщиной в России.

По данным индекса BBI, состояние Владимира Потанина в 2025 году выросло на 2,56 млрд долларов и достигло 30,4 млрд долларов.

Аркадий и Наталья Ротенберг

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг и его вторая жена Наталья были в браке с 2005 по 2013 год — всего восемь лет. Наталья вышла замуж за Аркадия после его развода с первой супругой, общих детей у пары нет.

Развод прошел относительно тихо в 2013 году, но в 2015 Наталья решила оспорить брачный договор и подала иск в России о признании его недействительным. В 2016 году Наталья предприняла еще одну попытку — инициировала процесс уже в Англии, чтобы получить от бизнесмена финансовую компенсацию: по российским и британским законам она имела право на 50% совместно нажитого имущества. В итоге сторонам удалось договориться полюбовно.

Наталья Ротенберг рассказывала, что согласилась получить недвижимость и имущество для личного пользования и отказалась от претензий на доли бывшего мужа в бизнесе. Речь шла о четырех домах — в Великобритании, Франции, Италии и Германии, суммарная оценочная стоимость которых составляет $125 млн.

Он ни на что не претендовал, отдал всё, что мы нажили за мой период. <…> Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал. Да храни его Бог! Наталья Ротенберг

Однако с особняками всё сложилось не так просто: Аркадий Ротенберг продолжил судебные тяжбы за европейскую недвижимость. К примеру, особняк на Ривьере попытались захватить сначала в 2019 году, затем — в 2021-м. Ролики, где несколько мужчин силой открывают ворота особняка, Наталья публиковала в своих соцсетях. «Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность», — сказала тогда она.

В 2022-м юристы Аркадия подали в суд на Наталью, обвинив ее в клевете из-за видео в соцсетях о захвате виллы. Суд встал на сторону Натальи, приняв во внимание тот факт, что в ее постах не называлась фамилия Ротенберга. Аналогичные случаи — с судебными тяжбами за недвижимость — были в Италии, Германии и Великобритании.

К сожалению, многие мужчины не умеют отпускать своих женщин и расставаться цивилизованно. В них кипит обида и желание наказать за то, что женщины выбирают свой путь. Судебные процессы длятся уже девять лет, и, по-моему, никто не собирается сдаваться. Та сторона надеется, что я устану и сдамся, я же борюсь за справедливость. Продолжение следует. Наталья Ротенберг

Новый муж Натальи — армянский политик и бизнесмен Тигран Арзаканцян. В марте 2022 года супруги стали основателями партии «Сила Родины». В августе 2022 года «Сила Родины» выдвинула ее на выборы мэра Еревана.

Алексей Мордашов и Елена Новицкая

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов развелся с первой женой Еленой Новицкой в 1996 году. По условиям развода бывшая жена должна была получать ежемесячные алименты на сына Илью в размере 435 долларов и по 6 тысяч долларов в год. Тогда же бывшей супруге достались трехкомнатная квартира в городе Череповце и ВАЗ-2109. От прав на иное имущество она отказалась.

В 2001 году она подала иск в Никулинский суд Москвы с требованиями передать ей 32,5% акций «Северстали», выплачивать алименты в размере четверти ежемесячных доходов и взыскать с экс-мужа 563,2 млн рублей не выплаченных ранее алиментов

По данным индекса BBI, состояние основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова в 2025 году выросло на 2,57 млрд долларов — до 25,8 млрд.

На период тяжбы акции Алексея Мордашова были арестованы, но адвокаты добились переноса рассмотрения дела из московского суда в Череповец. Суд Елена проиграла, и ее обязали выплатить госпошлину в размере 1,5% от предмета спора — более 200 млн рублей. Таких денег у нее не было. Новицкая обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием от России 500 миллионов долларов, но дело так и не было рассмотрено по причине примирения сторон.

Дмитрий и Елена Рыболовлевы

Дмитрий и Елена поженились в 1987 году, в браке у них родилось две дочери. Бракоразводный процесс начался в 2008 году — и закончился только в 2015-м. В мае 2014-го суд Женевы обязал бизнесмена отдать бывшей жене почти половину своего состояния — 4,5 млрд долларов, а также недвижимость в Женеве, предметы искусства и ювелирные украшения на сумму 560 млн долларов.

Однако Дмитрий Рыболовлев передал свои активы под управление траста за три года до бракоразводного процесса, а бенефициарами назначил двух дочерей. Суд признал, что активы, которые Рыболовлев передал в траст в интересах наследников, не подлежат разделу. Так, сумма выплат Елене сократилась более чем в семь раз — суд оценил имущество в трастах по состоянию на момент развода супругов в 2008 году.

По данным Forbes, Дмитрий Рыболовлев занимает 540-е место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 6,5 млрд долларов — за эту сумму он, бывший владелец «Уралкалия», продал свою долю. По подсчетам издания, он потратил около 1 млрд долларов на недвижимость в Европе — включая греческий остров Скорпиос и пентхаус La Belle Epoque в Монако за 400 млн долларов.

В 2015 году швейцарский суд снизил выплату бывшей жене до 600 млн долларов. Тогда стороны договорились прекратить судебные тяжбы и согласовали размер отступных.

Самый дорогой развод в мире

Немного о зарубежном опыте — или о том, как делили четвертое по размеру состояние в мире в 130 млрд долларов. Миллиардер Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе в мае 2021 года после 27 лет брака. По словам миллиардера, к такому решению пара пришла после долгих размышлений и большой работы над отношениями.

Инициатором развода стала Мелинда — она обратилась в суд, а Билл поддержал ее решение. Когда у супругов спрашивали, что стало главной причиной разрыва, они отвечали: «Любовь прошла».

По данным Forbes на 2 февраля 2026 года, состояние Билла Гейтса — 104,3 млрд долларов. Большая часть богатства Гейтса связана с холдинговой компанией Cascade Investment, которая была создана за счет доходов от продаж акций Microsoft и дивидендов.

Некоторые СМИ выдвигали другие версии. В частности, New York Post писал, что одной из причин ухода Мелинды стало пристрастие миллиардера к порно-шоу, стриптиз-клубам, проституткам и оргиям в бассейне, а The Wall Street Journal называл поводом для развода контакты сооснователя Microsoft с Джеффри Эпштейном.