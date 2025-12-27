Звездные мамы и папы: кто из российского шоу-бизнеса стал родителями в 2025 году. Трогательные кадры

В 2025 году звездные пары праздновали свадьбы, шокировали поклонников разводами и переживали самые счастливые моменты — рождение детей.
Весной поклонники поздравляли Александра Петрова: у актера и его супруги Виктории родился первенец Федор.
Трогательными фото с маленьким сыном делилась Анна Заворотнюк. Дочь скончавшейся Анастасии Заворотнюк родила малыша накануне маминого дня рождения — 2 апреля.
«Я сделала подарок мамочке на день рождения. Теперь она его ангел-хранитель», — подписала снимки в личном блоге Анна.
Родителями стали фигуристка Александра Трусова и Макар Игнатов. Сын Миша хотя еще и из коляски, но уже наблюдает за родителями на тренировках и поддерживает их на выступлениях.
Дочь Николь родилась в семье Мари Краймбрери и Давида Манукяна, впервые стали родителями актер Иван Стебунов и его супруга Елена. Дочерей в 2025-м родили Ида Галич и Лиза Моряк. А Агата Муцениеце стала многодетной мамой.
Трогательные кадры счастливых семей смотрите в видео выше.