«Добиваемся учебников для Севы, а нам говорят: „Отдайте его в интернат“». Как семья с 6 детьми выживает в маленьком поселке

В многодетной семье каждый — особенный ребенок Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В маленьком уральском поселке Буланаш в 130 километрах от Екатеринбурга живет многодетная семья Рубцовых. На их долю выпало немало испытаний, но вместе они справляются со всем.

У Юлии и Григория шестеро детей, и у каждого есть свой талант и своя особенность. Например, у одной из младших дочерей — ДЦП, еще у троих — серьезные проблемы со зрением. При всём этом главный страх многодетной мамы — не увидеть, как взрослеют сыновья и дочки, ведь ей грозит слепота.

Как Рубцовы преодолевают все невзгоды жизни — в репортаже нашей коллеги из E1.RU Елены Аносовой.

Приятно познакомиться, мы Рубцовы!

Юлия всегда мечтала о большой семье, чтобы ее дети могли обратиться друг к другу за помощью и поддержкой. Сама она росла в неблагополучной среде: родители много пили. Их уже нет в живых.

В молодости она впервые вышла замуж. Супруг оказался тираном — несколько лет Юлия терпела домашнее насилие, пока не вырвалась с маленькими детьми в другой город, где начала новую — счастливую, но трудную — жизнь.

Десять лет назад семья купила трехкомнатную квартиру в Буланаше, не догадываясь, что дом, где они будут жить, скоро начнет разваливаться на глазах Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Сейчас Юлия живет с шестью детьми и супругом Григорием в трехкомнатной квартире в Буланаше. Всего у нее восемь детей, из которых двое уже взрослые.

Самому старшему, Сергею, 26 лет. Он снимает жилье в Екатеринбурге и работает в сфере недвижимости. 23-летний Тимофей работает кладовщиком на птицефабрике в Буланаше, у него служебная квартира.

Раз в три месяца родители возят Ярослава на реабилитацию в Екатеринбург. Школьник, несмотря на проблемы со здоровьем, очень творческий парень Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

12-летний Ярослав учится в пятом классе. У него задержка психического развития. Ярик — очень добрый мальчик, даже слишком. Он не понимает шуток, из-за чего нередко становится жертвой жестокой травли в школе.

Всеволоду 9 лет, он учится в третьем классе. У него, как и у мамы, аниридия — это редкое врожденное генетическое заболевание, из-за которого люди живут без радужной оболочки. Несмотря на плохое зрение, Сева учится хорошо и вместе с братьями занимается настольным теннисом, ходит на гончарное мастерство, шахматы и в другие кружки.

Семья не привыкла просить помощи, с детьми родители всегда справлялись сами Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Дети, пока взрослые общаются, как и положено в их возрасте, стоят на ушах Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

7-летний Харитон в сентябре пошел в первый класс, а 6-летний Лев только готовится принять эту школьную эстафету. Малыш, кроме детского сада, ходит к логопеду и на самбо.

Маленькой Антонине всего 2,5 годика, но она дважды побывала на грани жизни и смерти. У малышки тяжелая форма ДЦП.

Самая младшая в семье — Лидия, ей только год и четыре месяца. У крошки есть собственные очки: аниридия передалась по наследству и ей.

Лидия — самая младшая в семье, настоящая папина дочка Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

К каждому ребенку в этой семье особенный подход. Даже имена ребятам Юлия выбирала очень тщательно.

«Мы не хотели, чтобы были у детей простые имена, — рассказывает Юлия, встречая нас. — Выбирали долго. Когда появился на свет Харитон, в первую неделю к нам домой пришла патронажная медсестра. Спросила, как ребенка зовут, и удивилась. Говорит: „Где такое имя взяли? У нас Харитонов в поселке еще не было“. Я говорю: „Зато первый будет !“»

Парням некогда скучать: надо показать все чудеса эквилибристики, пока не пришло время убегать в спортивные секции Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Утро в доме Рубцовых начинается в 06:45: Юлия просыпается, будит школьников, помогает им собраться, а затем отводит Леву в детский сад. До 14:00 она стирает и наводит порядок в доме, пока ее муж Григорий готовит на всех обед и занимается с Тоней.

После 14 часов, когда школьники возвращаются домой, нужно помочь всем с уроками, а потом отвести на кружки и секции.

«Некоторые, когда приходят, говорят: „О, у вас так шумно“, а мы тишину не можем перенести. Непривычно, когда тихо, — говорит Юлия. — Даже на реабилитации, когда были в отдельной палате, стало как-то тоскливо. Уже не хватает этого шума».

Поддержки и помощи у нас нет. Бабушек и дедушек ни с одной, ни с другой стороны не осталось, справляемся сами. Бывает, конечно, сложно, но ничего. Юлия Рубцова многодетная мама

В многодетной семье никогда не бывает скучно. Да и родители признаются, что так привыкли к шуму и гаму, что в тишине им уже некомфортно Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Дети участвуют во всевозможных конкурсах и олимпиадах, и родители их поддерживают. Все самодельные подарки Юлия бережно хранит на своей полке.

«Сердцебиение было, а дыхания нет»

Тоня в семье самый особенный ребенок. Родители весь день носят ее на руках: крошке нельзя долго лежать в одном положении, а сама она лишь поднимает голову и перекатывается с боку на бок.

Малышка появилась на свет раньше срока, на 26-й неделе беременности. О том, что что-то идет не так, Юлия узнала во время УЗИ в перинатальном центре в Екатеринбурге.

«Меня спросил врач: „Что вы пьете от инфекции?“ Я говорю: „От какой инфекции?“ Вернулась домой, сразу поехала к врачу — она предложила перепроверить, может быть, это какая-то ошибка. Перепроверить не успели: буквально через пару дней отошли воды», — вспоминает Юлия.

В ангельских глазах Тони отражается целый мир. Врачи не верили, что девочка выживет, но она доказала обратное Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Юлию привезли обратно в перинатальный центр, где она лежала на сохранении еще 11 дней, пока ей не стало совсем плохо.

«Роды были тяжелые, произошло кровоизлияние в мозг, — продолжила Юлия. — Сказали: „Готовьтесь к худшему“, но Антонина выкарабкалась. В реанимации она пробыла 45 дней, потом нас перевели в палату. Потихоньку мы стали готовиться к выписке, но один раз медсестра кормила Тоню, дочь подавилась, смесь попала в носовые пазухи. Произошла аспирация, смесь пошла по всем органам».

Родители сутками носят Тоню на руках, чтобы она не отставала в развитии Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Была ночь, и я не могла уснуть, услышала писк. Соскочила, начала гладить Тоню по спинке, а она не дышала. Сердцебиение было, а дыхания нет, — вспоминает Юлия. — Я побежала к медсестре, сказала, что у меня ребенок не дышит. Побежала в реанимацию, врачей звать. Реаниматологи быстро среагировали, но сказали, что еще две-три минуты, и ребенка уже бы не спасли. Головной мозг очень сильно пострадал».

Врач говорил, что она даже глотать сама не сможет. Предлагали отказаться от ребенка. Тоня доказала врачам, что это не так, начала кушать. Но мы не смогли диагноза «ДЦП» избежать. Юлия Рубцова многодетная мама

Сейчас Тоня не ходит, не ползает, но с удовольствием изучает мир огромными голубыми глазами.

Раз в три месяца девочку и Ярослава нужно возить в Екатеринбург на реабилитацию: в Буланаше не знают, как работать с ДЦП, в больнице нет эпилептолога и узких специалистов.

Стоимость такого лечения — не менее 200 тысяч рублей только на одного ребенка, за один курс реабилитации. Оплачивать счета помогают благотворительные фонды. В обычных больницах не готовы взять детей из-за высокой эпиактивности — это означает, что в любой момент могут начаться судороги.

Несмотря на огромные траты семьи на лечение, дети обеспечены всем: у каждого есть своя кровать, одежда, игрушки и даже телефоны Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

С Тоней и Ярославом занимаются в платной клинике «Здоровое детство». Занятия дают положительную динамику: девочка, хоть и недолго, держит игрушки в руках. Для родителей даже такой маленький шаг — большая радость.

«До этого она не знала, что это — ручки, зачем они нужны. Сейчас Тоня улыбается, смеется, на контакт идет, ей стало всё интересно вокруг», — отметила ее мама.

После занятий в реабилитационном центре у девочки есть положительная динамика Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Девочке оформили инвалидность до 18 лет, не так давно родители благодаря социальному сертификату купили ей коляску, но она оказалась велика для Антонины — девочка в ней тонет. Чтобы пользоваться этой каталкой, семье нужно докупить специальное сиденье стоимостью от 30 тысяч рублей.

«Сейчас мы ездим в простой коляске, инвалидную не покупаем, потому что смысла нет, она большая, — призналась Юлия. — С двух сторон кладем подушки для шеи, чтобы Тоня не заваливалась. Нужны еще туторы и специальная обувь».

В Буланаше никто даже мне не может объяснить, куда и как эти туторы цеплять, как долго их нужно носить, поедем за ними в Екатеринбург, будем всё там узнавать».

Вроде бы семье помогли купить коляску, но она оказалась для девочки слишком большой Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Каждый день Юлия и ее супруг занимаются с Тоней, например разминают ей пальчики, чтобы снять напряжение мышц, учат ее понимать свое тело.

«На животе она не может лежать, ей тяжело, она голову из такого положения не может поднять, только на бок переворачивается сама. Нам посоветовали купить кресло-мешок, там ощущения тактильные, это для ребенка с ДЦП самое важное, потому что они развиваются через тактильность», — рассказывает мама.

Ради семьи пришлось бросить работу

Выезд на каждую реабилитацию для семьи — настоящий квест. У Рубцовых нет своей машины, поэтому до Екатеринбурга родители с детьми добираются на такси, в одну сторону поездка обходится в районе 5000 рублей. Поездка на автобусе с ребенком с ДЦП до города проходит очень тяжело.

«Бывает такое, что нас запишут на прием, а у нашего таксиста этот день занят. И думай, что делать», — признается Григорий, глава семейства.

Григорий взял на себя часть домашних хлопот: он учит с детьми математику, готовит и занимается с дочками Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Григорий и Юлия полностью посвятили себя заботе о детях. У Юлии первая группа инвалидности из-за заболевания глаз, и скоро, возможно, ей дадут вторую группу из-за катаракты. Она получает пенсию.

Из-за частых разъездов по больницам порой не с кем оставить других детей, поэтому Григорий уволился с работы, но иногда берет подработки как стропальщик и слесарь. На детей с особенностями здоровья тоже платят пособия — на эти деньги и выживает семья.

«Муж с работы постоянно стал отпрашиваться. То к одному врачу, то к другому, потому что я не могла детей с кем-то оставить. И начальник ему сказал: „Либо ты работаешь, либо ты увольняешься“. Он выбрал семью, — поделилась Юлия. — Первое время ему было не по себе, но что делать?»

Братья помогают семье: играют и занимаются с младшими сестрами как умеют Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Суммы, которые государство выплачивает многодетной матери, Юлия откладывает на дальние поездки в Москву и Екатеринбург. 3 декабря она получила знак отличия «Материнская доблесть» II степени и средства, положенные за это, потратит на одну из таких «командировок».

При этом все дети одеты, обуты, у старших есть собственные телефоны. Несмотря на трудное финансовое положение, видно, что за ними родители следят и всем их обеспечивают.

Самая тяжелая статья расходов — это медицина.

«Мы можем покушать, игрушки, одежду купить, а именно на поездки, на оборудование и лекарства уходит много. Очки тоже у нас дорогостоящие, стоят 70 тысяч. То есть, если ребенок их сломает, это опять надо покупать», — призналась Юлия.

Сами мальчики не чувствуют себя особенными и резвятся, как самые обычные дети Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Мы не привыкли о помощи просить. Всё равно неудобно. Многие думают почему-то, что детей из-за денег рожают, да разве их хватит на всё? — рассуждает мама. — Для детей мы ничего не жалеем: если класс собирается ехать в Екатеринбург, на все поездки всегда сдаем, чтобы они везде побывали, всё увидели».

Я никогда не делаю акцент на том, что дети особенные, чтобы они не чувствовали, что они какие-то не такие. Многие знакомые даже не знают, что у нас ребенок с ДЦП. Юлия Рубцова многодетная мама

Несмотря на финансовые трудности и заботы, связанные со здоровьем детей, многодетная мама не унывает. Печалит ее лишь одно — страх потерять зрение.

Откуда появилась аниридия

Раз в год семья летает в Москву на обследование зрения детей. Во время одной из консультаций офтальмолог решил заодно проверить мать. Так четыре года назад Юлия Рубцова узнала, что у нее самой есть аниридия. От матери заболевание передалось еще троим детям: Ярославу, Всеволоду и Лидии.

«Если бы у меня были только старшие дети, я бы об этом даже не узнала. Думала, что плохое зрение, и всё. У многих же плохое зрение, — говорит Юлия. — Мне здесь никто не смог подобрать очки — я проходила без них до 39 лет».

Юлию не страшит разваливающийся дом и тяжелые диагнозы у детей. Больше всего на свете она боится, что не увидит, как растут ее сыновья и дочери Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Нужны пожизненно капли увлажняющие, чтобы роговица не истончалась, давление надо мерить. Аниридия опасна тем, что следить надо обязательно, чтобы не было других глазных заболеваний. У меня появилась катаракта, которую надо оперировать. Из-за аниридии сделать это могут только два хирурга в Москве. И стоит операция на один глаз 200 тысяч, — призналась многодетная мама. — Если в следующем году ее не сделать, один глаз может перестать видеть».

Мне, если честно, страшно становится. Если я ослепну, не увижу, как дети растут. Это самое главное, потому что дети для меня — это всё. Юлия Рубцова многодетная мама

От страшных мыслей Юлию отвлекает общественная деятельность: она состоит в местном обществе слепых и борется за ремонт их дома. Подбадривает супругу и Григорий.

«Унывать нет времени. На это нет времени просто. Потому что, если мы отпустим руки, что с детьми тогда будет?» — говорит он.

«Вы сдайте ребенка в интернат — будет проще»

Реабилитация нужна и 12-летнему Ярославу. Как мы уже говорили, у мальчика задержка психического развития, он регулярно наблюдается у невролога.

О том, что у Ярика проблемы со здоровьем, родители узнали только ближе к трем годам, потому что сын к этому возрасту не заговорил.

«Потом всё пошло как снежный ком, врачи уверяли: „Не переживайте, так бывает, всё хорошо будет“. И только когда забили во все колокола, оказалось, что у сына, скорее всего, при родах была гипоксия, — утверждает Юлия. — Хотя ни в одной медицинской карте об этом ничего не сказано».

Именно из-за травли в школе мальчики ходят на самбо и учатся навыкам самообороны Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В поселковой школе условий для обучения особенного ребенка просто нет. Другие дети часто подшучивают над Ярославом из-за его проблем с речью. Ребенку и без травли сложно учиться, а после очередной выходки одноклассников становится просто невыносимо.

«В школе нет класса для детей с задержкой речевого развития. Ходила, добивалась: дайте нам индивидуальное обучение — мне отказали. Пятый класс, они ходят по кабинетам, Ярослав выйдет и не знает, куда идти, не ориентируется, — говорит Юлия. — У нас есть одна школа подходящая в Артемовском, но ездить как? Здесь ничего не успеваешь. Правда, целый день крутишься как белка в колесе, чтобы всё успеть».

Всеволод обожает гончарное дело, а все свои поделки приносит домой Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Девятилетнего Всеволода с заболеванием глаз Юлии и вовсе предложили отдать в интернат для слабовидящих в Верхней Пышме — в 130 километрах от дома.

«Вот мы сейчас добиваемся специальных учебников для Севы, а нам говорят: „Отдайте его в интернат“», — продолжила Юлия.

Никогда я в жизни никого никуда не отдам. Это странно, что у них выход только один — интернат, и всё. Юлия Рубцова многодетная мама

«Если бы мы жили поближе к Верхней Пышме, то каждый день бы его забирали оттуда домой, но отдать насовсем — нет. Я сама через это прошла и знаю, что это такое», — призналась Юлия.

В семье есть разделение обязанностей. Например, папа помогает детям с уроками математики Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Родители просили школу выдать им учебники для слабовидящих, но таких в учебном заведении просто нет Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Семилетний Харитон раньше ходил в музыкальную школу в подготовительный класс, но в первый его не взяли, обосновав это тем, что там не было свободных мест.

«Последний год его огородили от всех выступлений. Потом я узнала, что на его место взяли другого ребенка. Неправильно, что к детям относятся так, даже если у них не получается что-то, — считает Юлия. — Мы ушли в спортивную школу, сейчас там ему нравится. В семье почему-то обычно разделяют детей, мы всех одинаково любим. Чтобы кого-то больше, кого-то меньше — нет такого. За каждого переживаем».

Квартирный вопрос

Трехкомнатную квартиру Рубцовы купили десять лет назад на материнский капитал с помощью риелтора. Так как супруги со старшими детьми находились в другом городе, жилье выбирали по фотографиям.

На снимках, которые присылала риелтор, в квартире был хороший ремонт. На деле, когда Юлия и Георгий приехали в новый дом, они ужаснулись. Отказываться от жилья не стали из-за большой площади, чтобы всем детям точно хватило места.

Так получилось, что в соседних домах успели провести капитальный ремонт, а от этого отказались Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Когда мы приехали, здесь была разруха, а на фотографиях, которые нам показывали, — и линолеум, и обои. По факту не было даже раковины на кухне. Но и у нас не было денег, чтобы выбрать жилье подороже», — говорит Юлия.

Мы играем в лотереи. Думаем, может, когда-нибудь чего-нибудь выиграем. Конечно, квартира поближе к Екатеринбургу — наша мечта, но ипотеку нам никто не даст, ведь ни я, ни муж не работаем. Юлия Рубцова многодетная мама

Семья и так много тратит на лечение детей, поэтому отложить деньги на ремонт всей квартиры не удалось, но Георгий смог привести в порядок несколько комнат: ванную, детскую, кухню и спальню.

Главное — погода в доме, а не то, как выглядят стены Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Надписи в коридорах хранят историю семьи Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В родительской спальне семье удалось сделать ремонт Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Как и в гостиной, где дети постоянно играют Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В детской у парней есть свои кровати — они стояли вплотную друг к другу, девочки же пока спят с родителями Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

И на кухне глава семейства обустроил всё так, чтобы было удобно быстро развести смесь или накормить всех Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В доме, где живет многодетная семья, дырявая крыша. Здание находится на самоуправлении, потому что управляющим компаниям брать такой дом просто невыгодно: там слишком мало жильцов, да и те в большинстве пенсионеры.

Местные власти признали дом частично аварийным, но делать ремонт или расселять соседей не спешат.

Самая проблемная зона в доме — это разваливающаяся крыша Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Чтобы балки не падали на головы детей, Григорий сам запенивает все дыры в кровле Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Муж постоянно то утепляет крышу, то шифер подтянет. Если он когда-нибудь сорвется и я без мужа останусь, сразу загнусь, — честно призналась Юлия. — Или, не дай бог, крыша упадет на голову детям. Если и дальше не будет управляющей компании, дом развалится, но соседи никакие бумаги не подписывают. Бьешься один с этим всем, как об стену».

Такая мелочь, но в подъезде дома не могут сделать даже пандусы, чтобы многодетной семье было легче спускать со второго этажа тяжелую коляску.

Дети в семье учатся самостоятельности Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Юлия обращалась в местное отделение соцзащиты, там ей предложили каждый раз устанавливать и снимать накладные пандусы.

«Пошли гулять — сделали пандусы. Потом их убираешь, вернулся — опять их ставишь. Это что за дурдом-то? Где я их хранить буду? — не понимает Юлия. — Причем говорят, что, если кто-то эти пандусы сворует, отвечать за них мне».

Юлия обращалась в прокуратуру и сейчас ждет ответа. Ей обещали, что в доме принудительно назначат УК, чтобы та все-таки занялась капитальным ремонтом, но пока всё остается на прежнем месте.

Также семья ищет благотворительный фонд, который согласится помочь ей собрать средства на следующие реабилитации детей.

Мальчишки любят гулять Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU