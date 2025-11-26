НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
В Госдуме захотели принять новый закон об алиментах. Что изменится (для всех)

В Госдуме захотели принять новый закон об алиментах. Что изменится (для всех)

У алиментов может появиться минимальная сумма

В Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов. С этой инициативой выступила группа депутатов от КПРФ. Минимальной они предлагают считать сумму, равную половину от МРОТ.

В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублей, так что обязательные алименты были бы равны 11 220 рублям. Законопроект внесут на рассмотрение уже 26 ноября.

«Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребёнка — половины, на двух детей — трёх четвёртых, на трёх и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ», — цитируют РИА Новости текст законопроекта.

Один из авторов закона, сенатор Айрат Гибатдинов, заявил, что этот проект просто закрепит существующую судебную проктику. По его словам, решение о сумме алиментов и так обычно соразмерно прожиточному минимуму. Сенатор пообещал, что в случае принятия закона бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на того родителя, с которого и требуют алименты.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти „лазейки“, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — уверен Гибатдинов.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
