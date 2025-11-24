Лерчек представила отца будущего ребенка: что известно о папаше

Находясь под домашним арестом, Валерия Чекалина времени зря не теряла Источник: Lerchek теперь тут / T.me

Валерия Чекалина в эти дни находится в ожидании не только приговора, но и ребенка. Блогерша, обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, находится на шестом месяце беременности. О том, что Лерчек ждет четвертого ребенка, стало известно на прошлой неделе, и с тех пор многие начали предполагать, кто же будущий отец. Одним из наиболее вероятных кандидатов называли танцора Луиса Сквиччиарини — аргентинец около года приходил в дом блогерши как тренер: помогал ей вернуть физическую форму, учил пластике, общению в танце и смене ритмов.

Недавно мужчина проговорился, что у него есть девушка, и она в положении. — У меня есть девушка, и я ее очень люблю! На самом деле, она беременна, шестой месяц… Она известная, поэтому я очень-очень осторожен, — рассказал танцор, но о личности своей возлюбленной молчал как рыба об лед. Сегодня же Лерчек прибыла в суд, где рассматривается ее дело, в компании того самого Сквиччиарини и рассказала, что их связывают не только танцы. — Да, это отец будущего ребенка, — открылась журналистам Лерчек.

Луис Сквиччиарини родился 5 февраля 1988 года в аргентинском городе Сан-Луисе. Когда ему было около шести лет, его родители развелись. Мальчик остался жить с отцом Хосе Луисом, которому он благодарен и по сей день. — Наша семья жила скромно, денег было немного, но отец усердно работал на фабрике, а я старался в школе (я был лучшим учеником) и помогал ему по дому, — рассказывал Луис. — Никто из нас тогда и представить не мог, что я стану профессиональным танцором, перееду в Россию, а танго изменит (можно сказать, даже спасет) мою жизнь. В Россию Сквиччиарини переехал еще в молодости. На его счету — звание победителя национального чемпионата Лос-Амигос — 2006 в Аргентине, вице-чемпионство России, бронза чемпионата Европы — 2018. Кроме того, в 2019 году он стал финалистом чемпионата мира по танго. Также Луис входит в топ-20 мирового рейтинга танцоров аргентинского танго. Выйдя в тираж, он открыл собственную студию, где не только учит клиентов танго, но и помогает подтянуть испанский и английский языки. Также он развивает собственный танцевальный онлайн-курс.

