Опять двойня?! В семье родились подряд две пары близнецов

Опять двойня?! В семье родились подряд две пары близнецов

Счастливые родители из Копейска Челябинской области поделились своей историей

253
В большой семье точно не заскучаешь

В большой семье точно не заскучаешь

Источник:

Наталья Лапцевич

«Как тебя зовут?», «У тебя есть фотоаппарат?», «А он тяжелый?», «А у меня есть телефон, как у тебя, смотри!» — четырехлетний Ваня с порога забирает всё внимание гостей на себя, и пока наши коллеги из 74.RU раздеваются, нетерпеливо подпрыгивает в небольшом коридорчике.

— Он у нас шустрый пацан, — смеется отец мальчика Максим, вышедший к нам из комнаты с новорожденной малышкой на руках.

Сестра-двойняшка Вани крутится вокруг мамы и немного смущается незнакомых людей. А как только оставшаяся в комнате самая младшая сестренка подает голос, тут же бежит к кроватке — проверить, всё ли в порядке.

Двойняшкам Ване и Вике четыре года, младшим Варе и Веронике — два месяца.

 У вас все имена у детей на «в»?

— Это викторина, — смеются родители.

Папина мечта

Многодетная мама Ирина признается: никогда не думала, что у нее будут двойняшки, хоть сама из двойни.

 Слышала, двойни через поколение рождаются.

— Она мне так же говорила, — улыбается Максим.

— Я так и говорила, что у нас не будет двойни, а он говорит: «Будет!» — вспоминает Ирина.

Младшим девочкам сейчас два месяца

Младшим девочкам сейчас два месяца

Источник:

Наталья Лапцевич

— И вот так уже две получилось! Разрушители легенд, — не без гордости констатирует супруг. — Как мечтали, так и случилось.

Максим с детства хотел большую семью:

— У меня никого не было — ни братьев, ни сестры. Вообще один. Даже двоюродных нет, только дядька был на четыре года постарше. И я всегда мечтал, чтобы у меня семья большая была. Вот, получается всё потихонечку.

Первая двойня

О том, что в семье появятся сразу два малыша, первый раз молодые родители узнали на десятой неделе беременности.

— Я в шоке была, конечно, — признается Ирина.

Но беременность прошла легко, Ирина доходила до 37-й недели, так что Ваня с Викой родились практически доношенными. Выписка была фееричной.

— Я всё придумал за ночь перед выпиской. Говорят, в челябинских роддомах такого не было, — говорит Максим. — У друга сестра занималась организацией праздников, я ему пишу: «У тебя костюмчики остались?» Я своих друзей нарядил всех в игрушек: там Смурфик был, Медведь был. Так у меня пацаны не обломались (в костюмах же не влезешь в машину), они в маршрутке поехали, представляете! Там вообще хит был. В роль вошли все идеально.

Первое время с малышами родителям помогала бабушка.

— Нужно было опыта понабраться, — объясняет Ира. — Вика была спокойной: покушала и спать. А с Ваней проблемы были: животик болел, с ним мы намучались.

Ваня растет очень подвижным

Ваня растет очень подвижным

Источник:

Наталья Лапцевич

 Когда вы начали спать после рождения старших детей?

Ира нервно смеется.

— Нет, мы не спим, — поддерживает супругу Максим. — Зачем спать?

— Да нет, годам к двум они уже поспокойнее стали, — говорит мама.

Вика — главная помощница родителей

Вика — главная помощница родителей

Источник:

Наталья Лапцевич

Пока мы разговариваем, Ваня то убегает в детскую, то возвращается к нам с новыми игрушками, а Вика сидит на диване и прижимается к папе.

— Сходила бы к Ванечке, — предлагает отец, но малышка словно и не слышит. — Мы после садика уставшие. Она так любит приласкаться.

Не удивительно, что дочка не отходит от папы: он не так давно вернулся с СВО.

— Им годик исполнился — я поехал на первый контракт, — рассказывает Максим.

Со спецоперации Максим вернулся с тремя ранениями и медалями

Со спецоперации Максим вернулся с тремя ранениями и медалями

Источник:

Ирина Лысенкова

Из своей пятой командировки глава семейства вернулся в июне, но награды приходят до сих пор.

— Командиром отделения ушел. Там ситуация странная получилась с последней медалью. Сплю дома, девушка звонит из Челябинска, говорит: «Мне награда ваша пришла». Оказалось, ей пришла моя награда, а ее мужа — мне. Пришлось встречаться, чтобы свою награду забрать… шестую.

«Может, двоечка получится»

На вторую беременность Максим начал уговаривать супругу в прошлом году.

— Смотри, год Змеи будет, наш год. Давай-ка, нам змеек надо. Может, двоечка получится, — вспоминает Максим.

Но Ирина до последнего была уверена, что второй двойни быть не может.

— Врач УЗИ делает, молчит. Я у нее уже сама спрашиваю: «Там не двойня?», а она: «Двойня», — вспоминает молодая мама.

Со вторыми двойняшками родители уже справляются сами: опыт!

Со вторыми двойняшками родители уже справляются сами: опыт!

Источник:

Наталья Лапцевич

Девочки появились на свет в августе.

— Ира — удивительный человек, она такая спокойная. Воды отошли ночью, она мне сообщение пишет, а я-то на работе, на заводе, мне нельзя там телефон. Утром только сообщение увидел. Прихожу — она дома, говорит: «Я вещи собрала», — рассказывает Максим.

— Еще дядя пришел с арбузом. Я говорю: «Нет, пока скорую не вызывайте. Сейчас я еще арбуз поем», — смеется Ирина.

Малышки родились немного раньше срока, но быстро наверстывают

Малышки родились немного раньше срока, но быстро наверстывают

Источник:

Наталья Лапцевич

Главное, в роддом успели. Варя и Вероника родились с весом 2060 и 1980 граммов.

 Ну и что, как с четверней теперь?

В ответ раздается нервный смех обоих родителей.

 По очереди спите?

— Я его стараюсь не будить, как-то сама справляюсь. Если не справляюсь, конечно, разбужу.

Родители стараются по возможности всё делать вместе

Родители стараются по возможности всё делать вместе

Источник:

Наталья Лапцевич

Максим признается, что не перестает удивляться своей любимой:

— Мне если на работу, проснется заранее, детей в садик соберет, у меня кофе уже готов — такая умничка. Она пока детей отведет, я кофейку попил, умылся. Она вернулась, я побежал. Мы уже по минутам всё рассчитали.

Квартирный вопрос

Сейчас семья живет в небольшой двушке: в большой комнате — родители с младшими девочками, в маленькой — старшие двойняшки.

— Эту квартиру нам бабушка оставила, сама переехала в полуторку, говорит: «Ребятки, оставайтесь здесь, мы поехали в другую квартиру», — рассказывает Максим.

В этом доме всё и все парами

В этом доме всё и все парами

Источник:

Наталья Лапцевич

Но очевидно, что через пару-тройку лет большой семье даже в двушке станет тесно.

— Ипотека, наверное, дальше, а как еще? — говорит глава семейства.

У старших детей своя комната

У старших детей своя комната

Источник:

Наталья Лапцевич

— Мне из соцзащиты звонили, женщина рассказала про областной материнский капитал. Но это же всё вкладывается в ипотеку. Про какое-то еще единовременное пособие говорили, но, если честно, мы еще этим не занимались, не до этого, — добавляет Ира. — Сейчас сделаем удостоверение многодетной семьи, потом сходим, всё узнаем.

«Не в куколок играет, а в настоящих сестренок»

Пока мы общались, новорожденные девочки спали на руках у родителей, а как только их положили в кроватку, начали капризничать. Я подошла, чтобы попытаться успокоить, пока родители в другой комнате занимались со старшими, но тут же появился Ваня.

— Не трогайте нашу ляльку, — строго предупредил он.

Старшие дети уже помощники

Старшие дети уже помощники

Источник:

Наталья Лапцевич

Родители говорят, старшие очень трепетно заботятся о сестренках.

— Ваня что-нибудь поделал, убежал, а вот Вика всё время со мной, ей постоянно надо помогать, она каждый раз спрашивает: «Что сейчас будем делать?» Ей интересно, она с нами и купает, и кормит, — рассказывает Ирина.

— Вот такое детство у нее выдается: не в куколок играет, а в настоящих сестренок. Всё по-настоящему, — говорит отец.

Супруги не против еще одной двойни

Супруги не против еще одной двойни

Источник:

Наталья Лапцевич

Теперь многие знакомые семьи шутят, что нужно попытать счастье в третий раз.

— Надо на пацанов еще сходить в поход года так через четыре-пять, — говорит Максим.

— Пока эти маленькие, — улыбается Ирина.

Напомним, в прошлом году мы рассказывали другую удивительную историю: преподаватель танцев из Челябинска Галина Минакина родила королевских четверняшек (двух мальчиков и двух девочек). В один момент семья стала супермногодетной, ведь в ней подрастают еще две старшие дочки. Как родителям удается справляться с малышней и какие лайфхаки они нашли, чтобы облегчить себе жизнь, — читайте в нашем материале.

Светлана ТалиповаСветлана Талипова
Светлана Талипова
обозреватель
Двойняшки Близнецы
Комментарии
3
Гость
35 минут
Счастливые родители!
Гость
33 минуты
ЭКО своё дело туго знает.
Читать все комментарии
Гость
