Опять двойня?! В семье родились подряд две пары близнецов

«Как тебя зовут?», «У тебя есть фотоаппарат?», «А он тяжелый?», «А у меня есть телефон, как у тебя, смотри!» — четырехлетний Ваня с порога забирает всё внимание гостей на себя, и пока наши коллеги из 74.RU раздеваются, нетерпеливо подпрыгивает в небольшом коридорчике.
— Он у нас шустрый пацан, — смеется отец мальчика Максим, вышедший к нам из комнаты с новорожденной малышкой на руках.
Сестра-двойняшка Вани крутится вокруг мамы и немного смущается незнакомых людей. А как только оставшаяся в комнате самая младшая сестренка подает голос, тут же бежит к кроватке — проверить, всё ли в порядке.
Двойняшкам Ване и Вике четыре года, младшим Варе и Веронике — два месяца.
— У вас все имена у детей на «в»?
— Это викторина, — смеются родители.
Папина мечта
Многодетная мама Ирина признается: никогда не думала, что у нее будут двойняшки, хоть сама из двойни.
— Слышала, двойни через поколение рождаются.
— Она мне так же говорила, — улыбается Максим.
— Я так и говорила, что у нас не будет двойни, а он говорит: «Будет!» — вспоминает Ирина.
— И вот так уже две получилось! Разрушители легенд, — не без гордости констатирует супруг. — Как мечтали, так и случилось.
Максим с детства хотел большую семью:
— У меня никого не было — ни братьев, ни сестры. Вообще один. Даже двоюродных нет, только дядька был на четыре года постарше. И я всегда мечтал, чтобы у меня семья большая была. Вот, получается всё потихонечку.
Первая двойня
О том, что в семье появятся сразу два малыша, первый раз молодые родители узнали на десятой неделе беременности.
— Я в шоке была, конечно, — признается Ирина.
Но беременность прошла легко, Ирина доходила до 37-й недели, так что Ваня с Викой родились практически доношенными. Выписка была фееричной.
— Я всё придумал за ночь перед выпиской. Говорят, в челябинских роддомах такого не было, — говорит Максим. — У друга сестра занималась организацией праздников, я ему пишу: «У тебя костюмчики остались?» Я своих друзей нарядил всех в игрушек: там Смурфик был, Медведь был. Так у меня пацаны не обломались (в костюмах же не влезешь в машину), они в маршрутке поехали, представляете! Там вообще хит был. В роль вошли все идеально.
Первое время с малышами родителям помогала бабушка.
— Нужно было опыта понабраться, — объясняет Ира. — Вика была спокойной: покушала и спать. А с Ваней проблемы были: животик болел, с ним мы намучались.
— Когда вы начали спать после рождения старших детей?
Ира нервно смеется.
— Нет, мы не спим, — поддерживает супругу Максим. — Зачем спать?
— Да нет, годам к двум они уже поспокойнее стали, — говорит мама.
Пока мы разговариваем, Ваня то убегает в детскую, то возвращается к нам с новыми игрушками, а Вика сидит на диване и прижимается к папе.
— Сходила бы к Ванечке, — предлагает отец, но малышка словно и не слышит. — Мы после садика уставшие. Она так любит приласкаться.
Не удивительно, что дочка не отходит от папы: он не так давно вернулся с СВО.
— Им годик исполнился — я поехал на первый контракт, — рассказывает Максим.
Из своей пятой командировки глава семейства вернулся в июне, но награды приходят до сих пор.
— Командиром отделения ушел. Там ситуация странная получилась с последней медалью. Сплю дома, девушка звонит из Челябинска, говорит: «Мне награда ваша пришла». Оказалось, ей пришла моя награда, а ее мужа — мне. Пришлось встречаться, чтобы свою награду забрать… шестую.
«Может, двоечка получится»
На вторую беременность Максим начал уговаривать супругу в прошлом году.
— Смотри, год Змеи будет, наш год. Давай-ка, нам змеек надо. Может, двоечка получится, — вспоминает Максим.
Но Ирина до последнего была уверена, что второй двойни быть не может.
— Врач УЗИ делает, молчит. Я у нее уже сама спрашиваю: «Там не двойня?», а она: «Двойня», — вспоминает молодая мама.
Девочки появились на свет в августе.
— Ира — удивительный человек, она такая спокойная. Воды отошли ночью, она мне сообщение пишет, а я-то на работе, на заводе, мне нельзя там телефон. Утром только сообщение увидел. Прихожу — она дома, говорит: «Я вещи собрала», — рассказывает Максим.
— Еще дядя пришел с арбузом. Я говорю: «Нет, пока скорую не вызывайте. Сейчас я еще арбуз поем», — смеется Ирина.
Главное, в роддом успели. Варя и Вероника родились с весом 2060 и 1980 граммов.
— Ну и что, как с четверней теперь?
В ответ раздается нервный смех обоих родителей.
— По очереди спите?
— Я его стараюсь не будить, как-то сама справляюсь. Если не справляюсь, конечно, разбужу.
Максим признается, что не перестает удивляться своей любимой:
— Мне если на работу, проснется заранее, детей в садик соберет, у меня кофе уже готов — такая умничка. Она пока детей отведет, я кофейку попил, умылся. Она вернулась, я побежал. Мы уже по минутам всё рассчитали.
Квартирный вопрос
Сейчас семья живет в небольшой двушке: в большой комнате — родители с младшими девочками, в маленькой — старшие двойняшки.
— Эту квартиру нам бабушка оставила, сама переехала в полуторку, говорит: «Ребятки, оставайтесь здесь, мы поехали в другую квартиру», — рассказывает Максим.
Но очевидно, что через пару-тройку лет большой семье даже в двушке станет тесно.
— Ипотека, наверное, дальше, а как еще? — говорит глава семейства.
— Мне из соцзащиты звонили, женщина рассказала про областной материнский капитал. Но это же всё вкладывается в ипотеку. Про какое-то еще единовременное пособие говорили, но, если честно, мы еще этим не занимались, не до этого, — добавляет Ира. — Сейчас сделаем удостоверение многодетной семьи, потом сходим, всё узнаем.
«Не в куколок играет, а в настоящих сестренок»
Пока мы общались, новорожденные девочки спали на руках у родителей, а как только их положили в кроватку, начали капризничать. Я подошла, чтобы попытаться успокоить, пока родители в другой комнате занимались со старшими, но тут же появился Ваня.
— Не трогайте нашу ляльку, — строго предупредил он.
Родители говорят, старшие очень трепетно заботятся о сестренках.
— Ваня что-нибудь поделал, убежал, а вот Вика всё время со мной, ей постоянно надо помогать, она каждый раз спрашивает: «Что сейчас будем делать?» Ей интересно, она с нами и купает, и кормит, — рассказывает Ирина.
— Вот такое детство у нее выдается: не в куколок играет, а в настоящих сестренок. Всё по-настоящему, — говорит отец.
Теперь многие знакомые семьи шутят, что нужно попытать счастье в третий раз.
— Надо на пацанов еще сходить в поход года так через четыре-пять, — говорит Максим.
— Пока эти маленькие, — улыбается Ирина.
Напомним, в прошлом году мы рассказывали другую удивительную историю: преподаватель танцев из Челябинска Галина Минакина родила королевских четверняшек (двух мальчиков и двух девочек). В один момент семья стала супермногодетной, ведь в ней подрастают еще две старшие дочки. Как родителям удается справляться с малышней и какие лайфхаки они нашли, чтобы облегчить себе жизнь, — читайте в нашем материале.