Опять двойня?! В семье родились подряд две пары близнецов

В большой семье точно не заскучаешь Источник: Наталья Лапцевич

«Как тебя зовут?», «У тебя есть фотоаппарат?», «А он тяжелый?», «А у меня есть телефон, как у тебя, смотри!» — четырехлетний Ваня с порога забирает всё внимание гостей на себя, и пока наши коллеги из 74.RU раздеваются, нетерпеливо подпрыгивает в небольшом коридорчике. — Он у нас шустрый пацан, — смеется отец мальчика Максим, вышедший к нам из комнаты с новорожденной малышкой на руках. Сестра-двойняшка Вани крутится вокруг мамы и немного смущается незнакомых людей. А как только оставшаяся в комнате самая младшая сестренка подает голос, тут же бежит к кроватке — проверить, всё ли в порядке. Двойняшкам Ване и Вике четыре года, младшим Варе и Веронике — два месяца. — У вас все имена у детей на «в»? — Это викторина, — смеются родители. Папина мечта Многодетная мама Ирина признается: никогда не думала, что у нее будут двойняшки, хоть сама из двойни. — Слышала, двойни через поколение рождаются. — Она мне так же говорила, — улыбается Максим. — Я так и говорила, что у нас не будет двойни, а он говорит: «Будет!» — вспоминает Ирина.

Младшим девочкам сейчас два месяца Источник: Наталья Лапцевич

— И вот так уже две получилось! Разрушители легенд, — не без гордости констатирует супруг. — Как мечтали, так и случилось. Максим с детства хотел большую семью: — У меня никого не было — ни братьев, ни сестры. Вообще один. Даже двоюродных нет, только дядька был на четыре года постарше. И я всегда мечтал, чтобы у меня семья большая была. Вот, получается всё потихонечку. Первая двойня О том, что в семье появятся сразу два малыша, первый раз молодые родители узнали на десятой неделе беременности. — Я в шоке была, конечно, — признается Ирина. Но беременность прошла легко, Ирина доходила до 37-й недели, так что Ваня с Викой родились практически доношенными. Выписка была фееричной. — Я всё придумал за ночь перед выпиской. Говорят, в челябинских роддомах такого не было, — говорит Максим. — У друга сестра занималась организацией праздников, я ему пишу: «У тебя костюмчики остались?» Я своих друзей нарядил всех в игрушек: там Смурфик был, Медведь был. Так у меня пацаны не обломались (в костюмах же не влезешь в машину), они в маршрутке поехали, представляете! Там вообще хит был. В роль вошли все идеально. Первое время с малышами родителям помогала бабушка. — Нужно было опыта понабраться, — объясняет Ира. — Вика была спокойной: покушала и спать. А с Ваней проблемы были: животик болел, с ним мы намучались.

Ваня растет очень подвижным Источник: Наталья Лапцевич

— Когда вы начали спать после рождения старших детей? Ира нервно смеется. — Нет, мы не спим, — поддерживает супругу Максим. — Зачем спать? — Да нет, годам к двум они уже поспокойнее стали, — говорит мама.

Вика — главная помощница родителей Источник: Наталья Лапцевич

Пока мы разговариваем, Ваня то убегает в детскую, то возвращается к нам с новыми игрушками, а Вика сидит на диване и прижимается к папе. — Сходила бы к Ванечке, — предлагает отец, но малышка словно и не слышит. — Мы после садика уставшие. Она так любит приласкаться. Не удивительно, что дочка не отходит от папы: он не так давно вернулся с СВО. — Им годик исполнился — я поехал на первый контракт, — рассказывает Максим.

Со спецоперации Максим вернулся с тремя ранениями и медалями Источник: Ирина Лысенкова

Из своей пятой командировки глава семейства вернулся в июне, но награды приходят до сих пор. — Командиром отделения ушел. Там ситуация странная получилась с последней медалью. Сплю дома, девушка звонит из Челябинска, говорит: «Мне награда ваша пришла». Оказалось, ей пришла моя награда, а ее мужа — мне. Пришлось встречаться, чтобы свою награду забрать… шестую. «Может, двоечка получится» На вторую беременность Максим начал уговаривать супругу в прошлом году. — Смотри, год Змеи будет, наш год. Давай-ка, нам змеек надо. Может, двоечка получится, — вспоминает Максим. Но Ирина до последнего была уверена, что второй двойни быть не может. — Врач УЗИ делает, молчит. Я у нее уже сама спрашиваю: «Там не двойня?», а она: «Двойня», — вспоминает молодая мама.

Со вторыми двойняшками родители уже справляются сами: опыт! Источник: Наталья Лапцевич

Девочки появились на свет в августе. — Ира — удивительный человек, она такая спокойная. Воды отошли ночью, она мне сообщение пишет, а я-то на работе, на заводе, мне нельзя там телефон. Утром только сообщение увидел. Прихожу — она дома, говорит: «Я вещи собрала», — рассказывает Максим. — Еще дядя пришел с арбузом. Я говорю: «Нет, пока скорую не вызывайте. Сейчас я еще арбуз поем», — смеется Ирина.

Малышки родились немного раньше срока, но быстро наверстывают Источник: Наталья Лапцевич

Главное, в роддом успели. Варя и Вероника родились с весом 2060 и 1980 граммов. — Ну и что, как с четверней теперь? В ответ раздается нервный смех обоих родителей. — По очереди спите? — Я его стараюсь не будить, как-то сама справляюсь. Если не справляюсь, конечно, разбужу.

Родители стараются по возможности всё делать вместе Источник: Наталья Лапцевич

Максим признается, что не перестает удивляться своей любимой: — Мне если на работу, проснется заранее, детей в садик соберет, у меня кофе уже готов — такая умничка. Она пока детей отведет, я кофейку попил, умылся. Она вернулась, я побежал. Мы уже по минутам всё рассчитали. Квартирный вопрос Сейчас семья живет в небольшой двушке: в большой комнате — родители с младшими девочками, в маленькой — старшие двойняшки. — Эту квартиру нам бабушка оставила, сама переехала в полуторку, говорит: «Ребятки, оставайтесь здесь, мы поехали в другую квартиру», — рассказывает Максим.

В этом доме всё и все парами Источник: Наталья Лапцевич

Но очевидно, что через пару-тройку лет большой семье даже в двушке станет тесно. — Ипотека, наверное, дальше, а как еще? — говорит глава семейства.

У старших детей своя комната Источник: Наталья Лапцевич

— Мне из соцзащиты звонили, женщина рассказала про областной материнский капитал. Но это же всё вкладывается в ипотеку. Про какое-то еще единовременное пособие говорили, но, если честно, мы еще этим не занимались, не до этого, — добавляет Ира. — Сейчас сделаем удостоверение многодетной семьи, потом сходим, всё узнаем. «Не в куколок играет, а в настоящих сестренок» Пока мы общались, новорожденные девочки спали на руках у родителей, а как только их положили в кроватку, начали капризничать. Я подошла, чтобы попытаться успокоить, пока родители в другой комнате занимались со старшими, но тут же появился Ваня. — Не трогайте нашу ляльку, — строго предупредил он.

Старшие дети уже помощники Источник: Наталья Лапцевич

Родители говорят, старшие очень трепетно заботятся о сестренках. — Ваня что-нибудь поделал, убежал, а вот Вика всё время со мной, ей постоянно надо помогать, она каждый раз спрашивает: «Что сейчас будем делать?» Ей интересно, она с нами и купает, и кормит, — рассказывает Ирина. — Вот такое детство у нее выдается: не в куколок играет, а в настоящих сестренок. Всё по-настоящему, — говорит отец.

Супруги не против еще одной двойни Источник: Наталья Лапцевич