Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов

Одной из самых обсуждаемых новостей начала ноября в России стала инициатива общественников, которые смело решили: мужчин надо обязать платить своим женам за домашний труд. Журналист NGS.RU Анна Скок сначала подсчитала недополученное от мужа, а потом прикинула, кто и сколько вкладывает денег и сил в домашнее хозяйство. И неожиданно поняла, кто настоящий заказчик женского домашнего труда и должен его оплачивать. Далее — от первого лица.
В начале ноября общественники вышли в СМИ с давно назревшей мыслью: тяжелый и неоплачиваемый домашний труд женщин тоже стоит денег. Первым делом я, конечно, обрадовалась: кому из нас не хочется получать больше за то, что и так каждый день делаешь. Но потом поняла, что информации отчетливо не хватает, нашла первоисточник и приуныла: законные ежемесячные дотации мне совершенно точно не светили, даже если инициатива действительно станет законом, а не просто популистским инфоповодом.
Если вкратце, 3 ноября издание «Абзац» опубликовало слова экономиста Светланы Сазоновой, которая подсчитала, что, выполняя функции повара, уборщицы, няни, водителя и еще бог знает кого, неработающая домохозяйка экономит мужу порядка 100 тысяч рублей в месяц. Регион, правда, коллеги не уточнили: одно дело, если речь идет о Москве, и совсем другое, если такое богатство супруга обеспечивает скромному новосибирцу с зарплатой тысяч 60–70 в месяц. Но придираться я не стала — хотя бы потому, что подоспел следующий инфоповод.
Уже 6 ноября психолог и общественница Александра Миллер заявила всё тому же изданию, что справедливой компенсацией за вклад в домашний труд для той самой домохозяйки стали бы ежемесячные выплаты от мужа. Чтобы несознательные дяденьки своей священной обязанностью не манкировали, нужен закон, который обяжет это делать. Вот после этого у нас, мол, и начнется равноправие, взаимопонимание и полное финансовое спокойствие для женщин.
Вопросов этот самый первоисточник поставил передо мной как женщиной гораздо больше, чем закрыл.
А сколько платить-то будут?
Точнее, как эту самую зарплату домохозяйки будут рассчитывать? По средней стоимости услуг или по недополученной зарплате? А может, общественники считают, что удобнее всего отрезать от зарплаты мужа фиксированный кусочек наподобие алиментов?
С первым вариантом всё выглядит очень даже неплохо. Возьмем мою собственную семью. Я, например, ежедневно обеспечиваю мужа вкусными и разнообразными обедами и ужинами и, даже задержавшись на работе допоздна, не оставляю его с пустым холодильником. Если заменить мой почти ежедневный труд доставкой готовых и уже расфасованных по контейнерам блюд, в зависимости от доставки на двоих выйдет от 50 тысяч до 70 тысяч рублей в месяц. Сумма внушает уважение, если не вспоминать, что только на продукты мы тратим 60 тысяч, и в самом лучшем случае моя выгода составит только 10 тысяч рублей.
Уборка из расчета «две поддерживающие в неделю плюс одна генеральная в месяц» обойдется еще в 28 тысяч рублей. Правда, по этой логике платить их придется мне самой мужу — за чистоту в доме отвечает именно он. Прибавим пару визитов «мужа на час», функции которого, естественно, выполняет супруг постоянный, и сумму можно округлить до 30 тысяч. Как будто я всё еще в плюсе, но только если не учитывать, что и большая часть ремонта в квартире тоже не моя заслуга. Так что выходит совсем непонятно, кто еще кому платить должен.
С недополученной зарплатой еще более странно. Если размазать затраченное на готовку время по всей неделе, выйдет примерно 1 час в день. Стоимость часа моей работы в редакции — в среднем чуть больше 500 рублей, так что, если округлять, моя вторая смена у плиты обходится в 14 тысяч рублей в месяц. Зато час работы мужа стоит в несколько раз больше, и платить ему за клининг я точно не потяну.
Но шутки в сторону: я всё же не домохозяйка, а журналист, и мне выплаты от мужа априори не положены. Так что самое время перейти ко второму важному вопросу.
А кто и как всё это будет контролировать?
Возьмем несознательного дяденьку, который мало того что не дает своей благоверной выйти на работу, так еще и платить за это не хочет. Можно, конечно, обязать его переводить нужную сумму безналичным способом, чтобы, не получив очередной транш, супруга пожаловалась участковому, общественникам или (свят-свят!) на НГС и тут же предоставила доказательства. Но кто поручится, что, честь по чести совершив операцию в приложении, этот нехороший человек не заставит благоверную дойти до ближайшего банкомата, снять деньги и вернуть ему?
Можно, правда, воспользоваться опытом Северной Кореи и завести специальных общественно-активных тетенек, которые будут бдительно ходить по квартирам и проверять, достаточно ли законно и скрепно сосуществует каждая супружеская пара. В нашем случае — следить за тем, отложила ли угнетенная домохозяйка полученную зарплату в кубышку, потратила на салоны красоты и спортзалы или всё же отдала мужу-тирану. Но отчего-то эта чудесная идея вызывает у меня сомнения.
Так что время перейти, пожалуй, к самому важному моменту во всем этом чудесном предложении.
А кто в самом деле должен платить домохозяйкам?
Представляя себе среднестатистическую семью, в которой работает только муж, в первую очередь думаешь не о старорежимном патриархальном абьюзере (есть и такие), а об обычной дружной ячейке общества, в которой ребенок настолько мал, что мама физически не может выйти на работу. В этой ситуации перекладывать из кармана в карман следует не деньги, а время. Но законодательно обязывать молодых отцов на пару часов в день отпускать жену погулять в одиночестве, чтобы она немного отдохнула, кажется, контролировать будет сложнее, чем требовать с мужчин деньги.
Но тут нелишним будет вспомнить, что в этих самых гипотетических маленьких детях заинтересованы не только их родители и бабушки с дедушками, но и еще один крупный, богатый субъект — Российская Федерация. Не случайно же государство так озаботилось нашей демографией и прочим половым здоровьем. Так что, как говорится, за всё надо платить.
Хотите деток? Заплатите их мамам, которые отказались от карьеры и стали домохозяйками навсегда или на время. Причем заплатите пропорционально зарплате, от которой они отказались. Вот тогда начнется и равноправие в семьях, и женщины будут уверены в завтрашнем дне, и, вероятно, рождаемость подрастет. Не только потому, что можно будет прокормить большее количество детей, но и потому, что, делегировав часть обязанностей няне, молодые родители сходят на свидание, не поссорятся от усталости и режима суровой экономии и в целом сохранят куда более теплые воспоминания о первых годах жизни своего малыша.
Если же общественница говорила о мужчинах, которые не разрешают женам работать, держат их в черном теле и наслаждаются этим, то это уже финансовое насилие. И женам таких насильников нужна не только и не столько гарантированная законом подачка от мужа (тем более что поди ее еще получи), сколько психологи, юристы, а то и шелтер — убежище, где она сможет спрятаться от тирана вместе с детьми. И это, кстати, тоже забота государства: помогать жертвам насилия или хотя бы не мешать это делать некоммерческим организациям.
Даже если учитывать экономию на женском труде, воспитание детей — вообще дело не дешевое. Пару лет назад житель Новосибирска подсчитал, сколько ему придется заплатить за удовольствие быть отцом до совершеннолетия чада (вышла сумма с шестью нулями).