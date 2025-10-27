НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Обзор «Цирк в цирке»: семья Аскольда Запашного не сдержала эмоции после его откровений о внебрачном ребенке

«Цирк в цирке»: семья Аскольда Запашного не сдержала эмоции после его откровений о внебрачном ребенке

Артист признался в измене

Артист заявил, что в семье его часто не понимали, и видимо, после интервью Лере Кудрявцевой ситуация не стала лучше | Источник: askoldzap / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артист заявил, что в семье его часто не понимали, и видимо, после интервью Лере Кудрявцевой ситуация не стала лучше

Источник:

askoldzap / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

18 лет личная жизнь Аскольда Запашного и его жены Элен выглядела идеальной. Казалось, что их союз — воплощение фразы «И жили они долго и счастливо». Однако за красивым фасадом скрывались серьезные проблемы. В сентябре они достигли кульминации и привели к разводу. Об этом Аскольд разоткровенничался в шоу «Секрет на миллион» (16+), вызвав недовольство нескольких членов своей семьи.

В программе Аскольд признался, что проблемы в браке начались спустя 7 лет после свадьбы. Он постоянно был на гастролях, а Элен — в Москве. Супруги отдалялись друг от друга, и в какой-то момент расстояние стало настолько большим, что в него поместилась другая девушка.

— У меня появились отношения с артисткой нашего коллектива, с которым мы гастролировали. И потом в результате даже родился ребенок, — раскрыл правду Запашный.

О своей новой любви по имени Диана Аскольд рассказал жене в надежде, что вместе они решат, как жить дальше. В итоге супруги не развелись. Запашный переехал к новой избраннице и при этом продолжал помогать Элен, виделся с их двумя дочерьми. Это сильно не нравилось Диане.

— Диана заявила мне очень неожиданную и странную позицию по поводу того, что она видит мои взаимоотношения с дочерьми дистанционно. Ее абсолютно не интересовало, как я буду сосуществовать со своими детьми, и приоритет был только за ней и за ее ребенком, — вспоминает Аскольд.

Аскольд отказался от подобных условий, и спустя 2 года после начала отношений он ушел от Дианы и вернулся назад к жене.

— В какой-то очень короткий промежуток времени после расставания с Дианой Элен решила со мной связаться и поговорить. Сказала, что ей очень тяжело без меня, что нужно попробовать восстановить отношения. И мы попробовали, но я стал от этого мучиться, — рассказал Запашный.

По словам Аскольда, несмотря на то, что они решили начать всё сначала, отношения всё больше деградировали и держались лишь на чувстве долга. Особенно Запашного задевало, что Элен, как и вся семья, не захотела принять его внебрачного сына — Аскольда-младшего. Каждый раз, пытаясь поговорить, ему напоминали, что он женат и на первом месте должна быть Элен, а не кто-то другой.

— Меня стал безумно напрягать штамп в паспорте. Опять же, позиция моих родственников и родных — она была такая, что мне всё время пихали в лицо этот паспортный штамп. Хотя когда я женился, все были против. Я вообще перестал понимать, чего от меня люди хотят, — недоумевает артист.

8 сентября Аскольд официально развелся. Семья держала в секрете, что брак разрушен, и тем более не хотела называть причины. Идя на интервью к Лере Кудрявцевой, Аскольд сразу подозревал, что его откровенность семья не одобрит. Так и получилось. Первой высказалась бывшая жена Запашного.

— Предатель на миллион… Сценарий нового кино, — негодует Элен. — Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь.

Одной публикацией экс-супруга не ограничилась. Она также разместила картинку с людьми, у которых на ушах висит лапша, и написала пост, где призвала оставаться собой, а не частью своего мужчины.

— Любить себя, очень сильно. Любить каждый день. Идти к своей цели и мечте. Учиться и узнавать новое. И еще раз — любить и любить себя. Охранять свою семью, ведь это и есть самое дорогое у каждого. Быть преданной себе и своим убеждениям и никогда не растворяться в мужчинах. Увы, вожди нынче не те… — написала в телеграме Элен.

Фраза про вождя оказалась еще одним уколом в сторону мужа, которого раньше она с любовью называла «Лучший вождь в мире».

Источник: ellen_zapashnaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ellen_zapashnaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не стала молчать и старшая дочь Аскольда — Ева. Девушка разместила семейный коллаж фотографий с дядей, мамой и сестрой, но без отца.

— Сегодня еще один прекрасный день, чтобы сказать, как сильно я люблю свою семью. А ребяткам, которые бегают по телеканалам и вешают всем лапшу на уши, мы пожелаем всего наилучшего. Больше я не буду давать никаких комментариев, всем спасибо, можно расходиться. В общем, цирк в цирке, — написала в своих социальных сетях дочь Запашного Ева.

Верите в историю, которую рассказал Аскольд Запашный?

Думаю, он раскрыл правду
Ну не знаю…
Не верю!
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Аскольд Запашный Эдгард Запашный Семья Развод Ребенок Любовь Измена
