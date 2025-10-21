«Мы хотим детей»: младший из «Иванушек» скоро станет отцом

Мечта о семье с кучей детей уже давно преследует певца, и жена его поддерживает Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко уже не первый месяц говорит на публике о том, что мечтает завести ребенка со своей женой Дашей. Судя по всему, для певца это были не просто слова, а план к действию. К нашим коллегам из издания «СтарХит» попали фотографии семейного похода по магазинам, где у супруги Туриченко заметен округлившийся живот.

Источник: Starhit.ru

Учитывая, что джинсовая теплая кофта уже плохо скрывает секрет пары, можно предположить, что срок немаленький — пятый или шестой месяц.

Источник: Starhit.ru

Со своей спутницей Дарьей Туриченко познакомился в 2016 году, когда она еще была замужем. Через пять лет, когда девушка уже была в разводе, певец публично объявил об их любви, притом не как парня и девушки, а сразу как жениха и невесты. Оказалось, что певец сделал Дарье предложение во время совместного путешествия.

— Это было в Африке, возле водопада Виктория. Такое романтическое место. И я подумал, что именно в таком месте должно такое событие произойти. Я никогда в жизни этого не делал, не понимал вообще, что говорить и как, но я посчитал нужным просто высказать свои чувства, — с нежностью вспоминает Туриченко.

Пара расписалась через два года. Притом артист пошел по нестандартному пути. Он сделал для Дарьи сюрприз, и она до последнего думала, что церемония проходит не по-настоящему.

Источник: Кирилл Туриченко / vk.com

— Мы действительно расписались летом на съемках клипа на песню «Я хочу любви». Для Даши это был сюрприз, ведь я в полной секретности пригласил на съемку выездную регистрацию. Она до последнего думала, что мы просто снимаем финал романтичного видео, — позже делился певец.

Полноценную свадьбу пара сыграла осенью прошлого года. Супруги не поскупились на один из самых важных дней в жизни — праздник вел Николай Басков, танец молодых был под живой вокал Алсу, а в завершение вечера вынесли огромный торт, полностью усыпанный свежими ягодами.

Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во время семейной жизни Туриченко не только пришлось учиться строить совместный быт с Дарьей, но и наладить отношения с ее сыном от первого брака — Платоном. По словам певца, он отлично справился и с тем и с другим и пришло время переходить к следующему важному шагу.