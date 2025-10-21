НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
Задержали зарплаты
«Умные решения» в недвижимости
Квартал под застройку
Где подготовить авто к холодам
Задерживается открытие ТЮЗа
Бизнес по-женски
Объединение больниц
Семья Обзор «Мы хотим детей»: младший из «Иванушек» скоро станет отцом

«Мы хотим детей»: младший из «Иванушек» скоро станет отцом

У жены Кирилла Туриченко всё хуже получается скрывать немаленький живот

161
Мечта о семье с кучей детей уже давно преследует певца, и жена его поддерживает | Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мечта о семье с кучей детей уже давно преследует певца, и жена его поддерживает | Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мечта о семье с кучей детей уже давно преследует певца, и жена его поддерживает

Источник:

dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко уже не первый месяц говорит на публике о том, что мечтает завести ребенка со своей женой Дашей. Судя по всему, для певца это были не просто слова, а план к действию. К нашим коллегам из издания «СтарХит» попали фотографии семейного похода по магазинам, где у супруги Туриченко заметен округлившийся живот.

Источник: Starhit.ruИсточник: Starhit.ru
Источник:

Starhit.ru

Учитывая, что джинсовая теплая кофта уже плохо скрывает секрет пары, можно предположить, что срок немаленький — пятый или шестой месяц.

Источник: Starhit.ruИсточник: Starhit.ru
Источник:

Starhit.ru

Со своей спутницей Дарьей Туриченко познакомился в 2016 году, когда она еще была замужем. Через пять лет, когда девушка уже была в разводе, певец публично объявил об их любви, притом не как парня и девушки, а сразу как жениха и невесты. Оказалось, что певец сделал Дарье предложение во время совместного путешествия.

— Это было в Африке, возле водопада Виктория. Такое романтическое место. И я подумал, что именно в таком месте должно такое событие произойти. Я никогда в жизни этого не делал, не понимал вообще, что говорить и как, но я посчитал нужным просто высказать свои чувства, — с нежностью вспоминает Туриченко.

Пара расписалась через два года. Притом артист пошел по нестандартному пути. Он сделал для Дарьи сюрприз, и она до последнего думала, что церемония проходит не по-настоящему.

Источник:

Кирилл Туриченко / vk.com

— Мы действительно расписались летом на съемках клипа на песню «Я хочу любви». Для Даши это был сюрприз, ведь я в полной секретности пригласил на съемку выездную регистрацию. Она до последнего думала, что мы просто снимаем финал романтичного видео, — позже делился певец.

Полноценную свадьбу пара сыграла осенью прошлого года. Супруги не поскупились на один из самых важных дней в жизни — праздник вел Николай Басков, танец молодых был под живой вокал Алсу, а в завершение вечера вынесли огромный торт, полностью усыпанный свежими ягодами.

Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dashulyat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во время семейной жизни Туриченко не только пришлось учиться строить совместный быт с Дарьей, но и наладить отношения с ее сыном от первого брака — Платоном. По словам певца, он отлично справился и с тем и с другим и пришло время переходить к следующему важному шагу.

— Мы хотим дом, мы хотим детей, — еще летом с уверенностью заявил Туриченко.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Иванушки International Беременность Свадьба Ребенок Жена Семья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление