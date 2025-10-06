«Мы больше не вместе»: Константин Ивлев разводится с женой

Оказалось, что любовь живет больше, чем три года, в случае Ивлева — срок пять лет Источник: valeriya_ivleva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История любви Константина Ивлева и Валерии Куденковой завершилась разводом спустя четыре года после свадьбы. Супруга сообщила об этом в соцсетях, приложив к новости милый семейный снимок.

— Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду, — написала Валерия.

Поклонники Константина узнали о Куденковой в 2020 году, когда шеф огорошил их сразу двойной порцией новостей: он уходит от жены, с которой прожил 20 лет, и будет строить счастье с новой возлюбленной. Избранницей оказалась студентка МГУ, которая себя называла «невестой из деревни». История их знакомства началась на рынке, где звездный шеф увидел девушку на 19 лет младше его и больше не смог забыть.

Ивлев оказался настойчив: он нашел Валерию в социальных сетях и первым написал ей. Шеф смог скрывать их отношения два месяца, но жена и мать двоих его детей всё же узнала о новом увлечении мужа.

— Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал! — негодовала женщина.

Ивлев развелся, а спустя несколько месяцев сделал в прямом эфире программы телеканала «Пятница» предложение Валерии.

— Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: «Найти свою одну-единственную». Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Лера, выходи за меня! — обратился к любимой ведущий кулинарных шоу.

В День всех влюбленных Константин и Валерия сыграли свадьбу в спецвыпуске программы «Четыре свадьбы» (16+). Пышное торжество прошло на родине невесты в Тамани, а через год у пары родилась дочка Ника.

— Мы родили, моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть, — написал в социальных сетях шеф.

В семье царила идиллия, или же так казалось. Ивлев под руководством супруги перешел на правильное питание и сбросил 30 килограммов. Валерия радовала поклонников своего блога семейными снимками и признаниями в любви. Первыми звоночками, что у супругов не всё так гладко, стал день рождения Куденковой, который она провела без Константина. После поводом для разговоров стала ее поездка во Францию, опять же без Ивлева.