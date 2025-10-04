Девушка в 25 лет нашла родного брата, которого не видела ни разу в жизни — видео, как они встретились

Источник: Максим Бутусов, Артем Чудинов / E1.RU

Екатеринбурженка Александра в 25 лет впервые увидела младшего брата. Парню сейчас 22 года и всю жизнь он провёл в приёмной семье. После появления мальчика мать оставила его в роддоме под именем Саша Храбров. Родным о случившемся она рассказала лишь месяц спустя, бабушка и дедушка тут же поехали в детдом, но ребёнка к этому времени уже усыновили, в новой семье мальчику дали имя Дима и другую фамилию.

К тому моменту у Анны — биологической матери Димы — уже была старшая дочь Саша и сын Миша. При этом долгое время они были уверены, что отцы у них разные — правда вскрылась совсем недавно, когда они решили сделать ДНК-тест. Позже Анна родила ещё одного сына, Даню, а потом просто исчезла.

Как рассказала нашим коллегам из E1.RU Александра, когда ей было 11 лет, её мама просто ушла из дома и не вернулась. Сначала женщина числилась пропавшей без вести, позже её признали погибшей, однако тело так и не нашли. Через несколько лет после этого бабушки раскрыли правду старшим детям и рассказали, что у них есть ещё один брат.

«Когда я всё узнала, Диме было 13 лет. И как можно его найти и сказать, что он приемный? Даже если бы мы перевернули весь город и нашли его, это могло бы просто сломать ему жизнь. Ведь он прожил всю жизнь в приемной семье и думал, что они ему родные. Зачем это делать? Позже мне тоже предлагали начать поиски, но я не могла свое желание увидеть брата поставить выше жизни другого человека», — рассказывала Александра.

Самый младший из братьев — Даня (слева), ему 18 лет, рядом стоит Саша, ей 25, правее 24-летний Миша и Дима, ему 22, и только в этом году он узнал свою семью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Долгожданная встреча случилась в мае этого года. Приёмная мать Димы решила, что он уже достаточно взрослый, чтобы знать правду, рассказала ему о биологических родственниках и помогла их найти.

«Заходит Саша, я сразу вспоминаю ту фотку, моментально ее узнаю: будто я зашел в комнату, только в женском обличии. Через пару часов приехал мой старший брат Миша, тут вообще один в один», — вспоминает Дима первую встречу с братом и сестрой.