Отправила продать девственность в Абу-Даби: как многодетная мать торговала телом своей 14-летней дочери

Рассказываем ужасающую историю юной москвички Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вместо теплых вечеров с подругами — переписки с незнакомыми дядьками. Вместо спортивных или творческих секций — судорожные сборы на встречу с очередным одержимым клиентом. Вместо выпускного альбома — откровенная фотосессия для сайтов с эскортницами. И всё это в 14 лет. Лиза (имя изменено) могла жить обычным подростком, встречаться с парнями по любви, а не за деньги, но мать заставляла ее заниматься проституцией.

Когда девочка уставала или не могла «работать» из-за месячных, мама била ее головой о стену, отбирала телефон и запрещала пользоваться соцсетями. Расправа наступала и в случае плохих отзывов от клиентов. Не осознавая, а возможно, закрывая глаза на внешний вид школьницы, множество мужчин откликались на анкету, где ей якобы 19 лет, и покупали секс с ней.

Лиза четыре года де-факто находилась в сексуальном рабстве у собственной матери и впервые публично рассказала все детали этой ужасной истории перед полицейскими, прокурором, судьей и… самой родительницей, сидящей в клетке.

Как горе-мать пыталась продать девственность своего ребенка в Арабских Эмиратах, отпрашивала ее с уроков, чтобы школьница спала со взрослыми мужчинами, а также что заставило девочку пойти в полицию и чем она живет сейчас, — в материале MSK1.RU.

Сидели в соседней комнате, пока мама обслуживала клиента

Со своим отцом Лиза не общается. Мама разошлась с ним еще до того, как девочка появилась на свет. И родила еще двух мальчиков от разных мужчин. С одним братом у Лизы были нормальные отношения, а другой постоянно жаловался на нее маме, из-за чего девочка часто ссорилась с ним.

Но несмотря на все разногласия, в некоторые моменты всем троим детям приходилось собираться в одной комнате. Потому что в это время за стеной их мать спала за деньги с незнакомыми мужчинами.

Со слов дочери, Виктория (имя изменено) никогда не работала. Ее доходы — деньги от проституции, детские пособия и пособие по инвалидности одного из мальчишек. Он выпал из окна, когда был совсем маленьким. Когда Лизе исполнилось 14, мама сбавила поток своих мужчин, но продолжала продавать свое тело нескольким постоянным клиентам. А еще задумалась о том, чтобы начать продавать свою дочь.

Сначала Виктория предложила своей дочери встречаться с мужчинами за деньги. Говорила, что так Лиза сможет хоть что-то приносить в семью, чтобы все они не остались на улице. Подросток постепенно начала проводить платные свидания, на которых могла целоваться с партнерами или оказывать услуги орального секса, но до полового акта дело не доходило.

Лиза могла доучиться до 11-го класса, но мать заставляла ее ложиться под незнакомых мужчин Источник: Мария Романова / Городские медиа

Пока большинство одноклассников Лизы усердно учились, ходили на кружки и секции, а их родители искали репетиторов для экзаменов, ее мать… пыталась продать девственность дочери. Она опубликовала объявление на одном из профильных сайтов. На связь вышла некая менеджер, которая предложила Лизе полететь в ОАЭ и осуществить там сделку.

Осенью 2019 года девочка полетела в Абу-Даби. Но задуманное сорвалось по неизвестным причинам. В итоге девственности ее лишил в России незнакомый мужчина, которого подыскала мать. При этом за «услугу» он не заплатил и сбежал.

Тогда мама решила расширить спектр услуг. И ребенок начал заниматься сексом за деньги. В суде девочка вспомнила, что Виктория даже отпрашивала ее с последних уроков, приводила домой и заставляла спать с незнакомыми мужчинами.

В десятый класс Лиза не пошла. Мама сказала, что сейчас не время учиться, а время работать — продолжать заниматься сексом с клиентами, чтобы обеспечивать семью.

Мать хотела продать девственность дочери в ОАЭ Источник: Мария Романова / Городские медиа

Из-за увеличения потока клиентов девочка начала уставать. С мамой и так были плохие отношения — они часто скандалили и кричали друг на друга, иногда даже дрались. А когда Лиза начинала жаловаться на усталость от занятия проституцией, мать забирала телефон и деньги, грозилась отправить девочку к отцу.

Даже в дни менструации, когда дочь говорила Виктории, что не может «работать», та в ответ избивала ее руками и ремнем, била головой о пол, запрещала пользоваться соцсетями и мессенджерами.

«Мама периодически организовывала интимные фотосессии, подбирала для них одежду, — рассказывала в своих показаниях Лиза. — Организовывала встречи с мужчинами, размещала на сайтах анкеты, куда выкладывала фотографии, указывала спектр услуг. При этом та везде указывала не мои данные, а имя Алиса и возраст 19 лет или имя Анна и возраст 19 лет».

Первые два года Лиза обслуживала клиентов у них дома. А в 2022 году съехала на съемное жилье и продолжила «работу» там. Иногда для этого ее мама снимала другие квартиры, либо девочка выезжала на дом к заказчикам.

Всё необходимое для оказания интимных услуг по указанию ее мамы покупала Лиза, а именно секс-игрушки, лубриканты, одежду для работы и презервативы. выдержка из приговора

Так продолжалось с лета 2019-го по декабрь 2022 года. 10 декабря Лиза в очередной раз поругалась с мамой из-за банального недопонимания. Днем ранее Виктория уехала, оставив на дочь братьев и собаку. А на следующий день вызвала ее на интимную фотосессию в стиле БДСМ. При этом мать попросила привезти ей сыновей и собаку.

Лиза подумала, что после фотосессии быстро вернется домой, поэтому собаку брать не стала, а братьев маме привезла. Но еще когда была в пути, позвонила Виктории и сообщила, что не брала с собой животное.

В ответ на это мать разозлилась и приказала вернуться за собакой, а также предупредила, что за этот проступок заберет у дочки телефон и деньги, а также заставит работать сутками. После этого разговора Лиза выключила телефон, а когда включила, увидела сообщение от мамы.

Ты разозлила меня еще больше! Я выехала, утром буду менять замки, тут тебе делать нечего! ** (проваливай) на все четыре стороны! Пусть тебя ** (имеют) за крышу над головой и кусок еды! Чмощница ** (совсем), никому не нужная. последнее сообщение, которое мама написала Лизе

Несмотря на эту ссору, Лиза всё равно вернулась за собакой и забрала ее. Но, судя по всему, сообщение мамы стало последней каплей.

Ушла из дома и подсела на наркотики?

Сидя в электричке, девочка разговаривала по телефону с другом и решила поделиться с ним своей болью, о которой до этого никогда и никому не рассказывала.

«Лиза рассказала ему, что она на протяжении долгого времени оказывает интимные услуги за деньги и что ее мать толкает на это, переслала ему голосовые сообщения мамы, в которых та ей угрожает и оскорбляет, — сказано в приговоре. — Выслушав ее, друг сказал, что то , чем она занимается, неправильно и нужно написать заявление в полицию».

В итоге к маме девочка не поехала. Ее встретил товарищ и отвез переночевать к подруге. А спустя два дня Лиза решилась и отправилась в отделение. Она написала заявление, рассказала всё правоохранителям, показала скриншоты со своими анкетами с сайтов и переписки с мамой.

Викторию задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего». Вину в совершении первого преступления она категорически не признала, а по второму признала лишь частично.

Взрослые мужчины покупали время с 19-летней девушкой, а получали школьницу Источник: Мария Романова / Городские медиа

На одной из квартир оперативники обнаружили черный латексный костюм, латексные чулки, шорты, платье и перчатки, рыжий, коричневый и русый парики, презервативы, вибратор, огромное количество комплектов нижнего белья, шапочку и халат медсестры.

В своих показаниях горе-мать утверждала, что ее дочь обещала поступить в колледж, поэтому та отпустила Лизу жить одну в квартире. В 2021 году ей якобы стало известно, что дочь занимается проституцией.

«У потерпевшей был молодой человек, который дарил ей дорогостоящие подарки, потом они расстались, но через какое-то время у нее появлялись деньги, новые вещи, — заявляла мать. — Виктория залезла в телефон потерпевшей и нашла переписки с мужчинами, с одним из которых были договоренности о встречах, деньгах, в связи с чем произошел скандал, и потерпевшая ушла из дома».

Также Виктория заявила, что ее дочь употребляла наркотики. Но при этом мать согласилась быть диспетчером девочки, отвечать на звонки от клиентов и договариваться с ними о встречах. Денег за услуги дочки она якобы никогда не видела, эротических фотосессий не проводила.

Несмотря на это, суд признал Викторию виновной и отправил ее на четыре года в колонию общего режима. Время, проведенное в СИЗО, ей зачли в отбытие срока из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии. Таким образом, женщине осталось отсидеть около двух лет, и в ближайшее время она сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Пользователи сервиса Getcontact записывали старый номер Лизы как «Лиза Интим Сити», «Лиза Сокол Бывал Классная Пиар Лет» и «Малышка». После задержания матери уже совершеннолетняя девушка сменила телефон. И тогда ее стали записывать как официантку и сотрудницу пунктов выдачи товаров различных маркетплейсов.

«Будет подсознательно искать жесткий абьюз»

По мнению психолога-сексолога Александры Миллер, в подобных ситуациях ребенку нужна качественная и продолжительная поддержка специалистов.

«Человеку однозначно прямая дорога в терапию, — отметила эксперт. — Причем это очень хорошо, если посчастливится найти хорошего терапевта, потому что таких добросовестных специалистов на самом деле не так уж много. Это будет длительная терапия. Что касается отношений с партнерами, с доверием, конечно, будут огромнейшие проблемы. И с доверием к миру, и с доверием к мужчинам. Скорее всего, будет подсознательно искать жесткий абьюз в жизни. Либо найдет мужчину, который будет ей пользоваться».

Сексолог отметила, что подобный анамнез ведет к проблемам с самооценкой в более взрослом возрасте.

Психолог-сексолог опасается за будущее девушки Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Масса различных моментов, и тревожность, и неврозы, — рассказала Александра Миллер. — И тут, если перечислять, и не закончу. То есть, честно говоря, не особо такое радужное будущее. Нужна однозначно длительная терапия. Наверное, лет пять минимум».

Что касается будущих бескорыстных отношений с противоположным полом, эксперт допускает, что потерпевшую ждут два наиболее вероятных сценария.

«Это такая история 50 на 50. Может встречаться либо такой контингент спасателей, которые будут хотеть вытащить ее из этой ситуации, пытаться как-то наладить ее жизнь, — подчеркнула сексолог. — А могут притянуться, наоборот, абьюзеры, которые будут садистами, которые будут ее использовать всячески, как это делала мама, либо в своих интересах, либо даже приобщать еще третьих лиц».

Сейчас все сайты, на которых были размещены анкеты Лизы, заблокированы на территории Российской Федерации. Но это не исключает возможности получить к ним доступ с помощью различных технических средств, которые также запрещены в стране.

По словам юриста Алана Таланина, полностью исключить возможность доступа на эти ресурсы и стереть их из интернета невозможно по объективным причинам.

«Проблема в том, что они не в России — организаторы, — отметил Алан Таланин. — Они это удаленно делают, поэтому сложности определенные есть. Нужно на межгосударственном уровне как-то взаимодействовать. Здесь нужно именно в глобальных масштабах. По наркотикам то же самое происходит. Борются, борются, а меньше не становится их. Вовлечение несовершеннолетних детей — это ужас. Политика должна быть государственная, нужно всё это пересекать».

Ранее MSK1.RU рассказывал шокирующую историю серийного убийцы проституток. Сначала Александр Варакин признавался в любви, а затем жестоко расправлялся с девушками и женщинами, которые оказывались в его постели на одну ночь. Подробности его биографии — в отдельном материале.