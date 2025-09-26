«Всегда жили в строгом режиме»: чем занимаются наследники Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян с дочерьми Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

День, когда умер Тигран Кеосаян, для многих стал самым черным днем календаря. Коллеги и близкие делятся воспоминаниями о режиссере, а официальные лица выражают соболезнования. Но есть несколько человек, которым никаких слов не хватит, чтобы описать свое горе. Это семья. Тиграна Кеосаяна не назвать дамским угодником. В его жизни, кроме матери, было две главные женщины — Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян.

— Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера Тиграна Кеосаяна, — скорбит Алена Хмельницкая, которая долго не общалась с Кеосаяном после расставания. — Всего 59 лет. Это большое горе для меня лично, для наших детей, для всей его большой семьи, жены, мамы, детей, для всех родных и близких. Царствие Небесное. И спасибо всем, кто имеет силы оставаться людьми и кто не потерял человеческое сострадание в наше непростое время.

— Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, — была кратка вторая жена режиссера Маргарита Симоньян.

Сегодня разбились сердца не только этих женщин, но и пятерых детей Тиграна Кеосаяна, осиротевших в одну минуту.

Источник: Городские медиа

Александра Кеосаян

Старшая дочь Кеосаяна появилась на свет 21 сентября 1994 года. Она продолжила творческую династию и стала актрисой. С детства Александра часто бывала на съемочных площадках, где работал ее отец. В десять лет она дебютировала в его фильме «Ландыш серебристый — 2» (12+).

— Папа никогда не обращался со мной как с маленькой, всегда как со взрослой, говорил резко и строго, — вспоминает Александра Кеосаян.

Окончив московскую школу экстерном, Александра получила образование в Великобритании и Нью-Йоркской школе искусств. Именно в США она серьезно увлеклась музыкой, но, несмотря на возможность остаться за границей, вернулась в Россию. Под псевдонимом Asha дочь Кеосаяна начала исполнительскую карьеру, давала благотворительные концерты и приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+).

Дочь режиссера не стесняется выкладывать фото без макияжа Источник: asha_musica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В феврале 2024 года Александра родила сына, которого назвала Гаспар. Имя отца ребенка покрыто тайной. Есть версии о том, что им может быть предприниматель армянского происхождения Давид Согоян или колумбийский виолончелист-аферист Анжело Торрес, с которым Кеосаян ранее пересекалась на совместных выступлениях.

Как отмечала мать девочки, Алена Хмельницкая, личная жизнь дочери складывается непросто — многие поклонники, по ее словам, не проходят «кастинг» из-за статуса знаменитой семьи.

Ксения Кеосаян

Ксения младше своей старшей сестры Александры на 16 лет, она родилась 7 июля 2010 года. С отцом и матерью она жила совсем недолго — Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян расстались, когда девочке было всего четыре года. После развода она продолжала регулярно общаться с отцом.

Ксения с матерью — Аленой Хмельницкой Источник: magicstarfall / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения рано проявила интерес к актерской профессии. В десять лет она дебютировала в криминальной драме вместе с Владимиром Яглычом и Павлом Табаковым и сейчас, как и ее старшая сестра, тоже пополнила ряды российского кинематографа.

Ксении Кеосаян удалось сохранить теплые отношения со всеми членами семьи. Она поддерживала связь с отцом, нашла общий язык с его новой супругой Маргаритой Симоньян, а также дружит с единокровными братом и сестрами.

— У Саши с Ксюшей абсолютная любовь. Можно сказать, что Ксюша появилась на свет во многом благодаря желанию Саши — она очень хотела сестренку. И к рождению Ксюши старшая дочка была готова чуть ли не больше, чем я сама, — рассказала Алена Хмельницкая изданию «7 дней».

А детская любовь самой Ксении Кеосаян — Сандрик, сын актера Вилле Хаапасало, его российские зрители помнят по роли финна в культовой картине «Особенности национальной рыбалки» (18+).

Марьяна Кеосаян

Первая дочь Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян родилась в августе 2013 года. Родители изначально ограничивали публичность детей, но со временем их мать стала делиться в соцсетях семейными моментами — от домашних блюд до совместных игр. Она рассказала, что старшая дочь любит писать рассказы, увлекается танцами и учится искусству принимать гостей.

Девочка любит играть, как и ее сверстники Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

— День у детей расписан: французский, английский, китайский, армянский, русская география и история, плавание, у Марьяши теперь еще и школа. Два раза в день прогулки на детскую площадку, качели-карусели, — поделилась Симоньян с подписчиками. — Языки у детей каждый день. По выходным много свободного времени, но и занятия по русской истории и географии. Конечно, такое обучение детей стоит дорого и далеко не всем доступно.

Когда Марьяне исполнилось пять лет, она начала активно общаться с единокровными сестрами Александрой и Ксенией. Со временем девочки, носившие одну фамилию, не только нашли общий язык, но и стали близкими подругами. Во многом этому способствовали добрые отношения, сложившиеся между их мамами.

Маро Кеосаян

Младшая дочь Тиграна Кеосаяна родилась в 2019 году. Симоньян сразу поделилась с подписчиками подробностями: вес новорожденной составил чуть более трех килограммов, а рост — 57 сантиметров.

Как и Марьяна, Маро поддерживает теплые отношения с единокровными сестрами — Александрой и Ксенией. И если старшие уже попробовали свои силы в творческих профессиях, то Маро пока сосредоточена на учебе и мечтает стать балериной.

Маро (справа) с сестрой Марьяной Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

— Наши дети всегда жили в строгом режиме. В 21:00 купаться, почитать или порисовать перед сном — и баиньки. Все трое изучают иностранные языки с домашними учителями — носителями языка. Но не просто один или два, а целых четыре. Хотя, как считают в семье Симоньян, иностранных всё же три: армянский — не в счет, — рассказала мама девочки.

Баграт Кеосаян

Единственный сын Тиграна Кеосаяна родился в сентябре 2014 года — всего через 11 месяцев после появления на свет его сестры Маро. С детства мальчик увлекается динозаврами, и даже мечтал, чтобы у мамы родился именно динозавр, а не брат или сестра.

Сейчас интересы Баграта стали разнообразнее: он занимается тайским боксом и футболом, увлекся географией, зоологией и анатомией, любит собирать фрукты и варить варенье. Маргарита Симоньян показывала подписчикам, как одиннадцатилетний сын самостоятельно приготовил рулетики из лаваша, осваивая первые кулинарные навыки.

— Дети научились сами себе делать ужин. И родителям заодно. Лаваш, крем-чиз, укроп, соленый лосось — прекрасный вечерний рулет от Баграта. P. S. Сын просил написать, что ему помогали, потому что не хочет быть обманщиком. Пишу, — прокомментировала Симоньян.