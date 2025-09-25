НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 756мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Пожар в пятиэтажке
Снова продают Zara
Симптомы агрессивного осеннего вируса
Ярославский бренд покорил Россию
Третий мост
Новый авиарейс
Отопление в Ярославле
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Реконструкция «Спартаковца»
Семья Обзор «Теперь нас пятеро»: Тодоренко и Топалов в третий раз стали родителями — посмотрите на эти милые кадры

«Теперь нас пятеро»: Тодоренко и Топалов в третий раз стали родителями — посмотрите на эти милые кадры

Ведущая долго не рассказывала про беременность, но о появлении малыша не смогла молчать

393
Пока другие звезды во время беременности уходят в тень, Тодоренко вместе с мужем вела шоу и продолжала появляться на светских раутах | Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пока другие звезды во время беременности уходят в тень, Тодоренко вместе с мужем вела шоу и продолжала появляться на светских раутах | Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока другие звезды во время беременности уходят в тень, Тодоренко вместе с мужем вела шоу и продолжала появляться на светских раутах

Источник:

reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для подписчиков Регины Тодоренко утро началось не с кофе, а с приятной новости — ведущая родила третьего ребенка. В своих социальных сетях многодетная мама опубликовала первые семейные снимки и рассказала про самочувствие.

Источник: Регина Путешественница / telegram.comИсточник: Регина Путешественница / telegram.com
Источник:

Регина Путешественница / telegram.com

— Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом, — поделилась радостной новостью ведущая в своих социальных сетях.

Источник: Регина Путешественница / telegram.comИсточник: Регина Путешественница / telegram.com
Источник:

Регина Путешественница / telegram.com

Еще в начале своей беременности Тодоренко не была столь открыта с поклонниками. Начиная с апреля, видя, что ведущая отказалась от облегающих и открытых нарядов, на нее посыпались вопросы о возможном третьем ребенке. Она лишь отшучивалась или совсем игнорировала. Лишь накануне УЗИ, где родители узнали пол малыша, Тодоренко сдалась и рассказала, что ждет ребенка.

— Многие знают, что в последние месяцы было много утечек, догадок, видео, слухов по поводу моей беременности. Мне важно до вас донести: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому, что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто быть и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине максимально долго. Я не всегда хочу афишировать наше личное, — вышла с обращением к своим подписчикам Тодоренко.

Несмотря на желание пройти всю беременность без лишних глаз, ведущая не удержалась и совместно с подписчиками погадала на пол будущего ребенка. Большая часть поклонников, включая и саму маму, ждали девочку, но УЗИ показало, что в семье будет еще один мальчик.

— У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек, — была расстроена Тодоренко.

Влад Топалов, наоборот, обрадовался, что у него будет третий сын. Хотя еще до этого новость о беременности его настолько шокировала, что он собрался лечь под нож хирурга и сделать стерилизацию.

— Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение. Я это когда-то увидел в сериале «Блудливая Калифорния» (18+), — рассказывал о своей реакции в одном из интервью Топалов.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Семья Ребенок Сын Регина Тодоренко Влад Топалов Беременность Роды
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
прям очень полезная новость
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление