«Теперь нас пятеро»: Тодоренко и Топалов в третий раз стали родителями — посмотрите на эти милые кадры

Пока другие звезды во время беременности уходят в тень, Тодоренко вместе с мужем вела шоу и продолжала появляться на светских раутах Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для подписчиков Регины Тодоренко утро началось не с кофе, а с приятной новости — ведущая родила третьего ребенка. В своих социальных сетях многодетная мама опубликовала первые семейные снимки и рассказала про самочувствие.

Источник: Регина Путешественница / telegram.com

— Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом, — поделилась радостной новостью ведущая в своих социальных сетях.

Источник: Регина Путешественница / telegram.com

Еще в начале своей беременности Тодоренко не была столь открыта с поклонниками. Начиная с апреля, видя, что ведущая отказалась от облегающих и открытых нарядов, на нее посыпались вопросы о возможном третьем ребенке. Она лишь отшучивалась или совсем игнорировала. Лишь накануне УЗИ, где родители узнали пол малыша, Тодоренко сдалась и рассказала, что ждет ребенка.

— Многие знают, что в последние месяцы было много утечек, догадок, видео, слухов по поводу моей беременности. Мне важно до вас донести: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому, что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто быть и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине максимально долго. Я не всегда хочу афишировать наше личное, — вышла с обращением к своим подписчикам Тодоренко.

Несмотря на желание пройти всю беременность без лишних глаз, ведущая не удержалась и совместно с подписчиками погадала на пол будущего ребенка. Большая часть поклонников, включая и саму маму, ждали девочку, но УЗИ показало, что в семье будет еще один мальчик.

— У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек, — была расстроена Тодоренко.

Влад Топалов, наоборот, обрадовался, что у него будет третий сын. Хотя еще до этого новость о беременности его настолько шокировала, что он собрался лечь под нож хирурга и сделать стерилизацию.