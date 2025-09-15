«Попроси свою маму, чтобы она меня к вам взяла». Как мать взрослой дочери усыновила младенца, брошенного на остановке

Сейчас приемным детям женщины 11 лет и 3 года Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Решение стать приемной мамой — всегда взвешенный и обдуманный шаг. Но жизнь вносит свои коррективы. История 39-летней Анастасии (имя изменено. — Прим. ред.) — это история о том, как планы меняются в одно мгновение. С разницей всего в три месяца в ее жизни появилось двое приемных детей: восьмилетняя девочка, которая совершенно перестала доверять миру, и двухнедельный мальчик, которого родная мать оставила умирать прямо на улице. Подробности — в материале наших коллег из Voronezh1. RU.

«Всегда рассчитывала на себя»

Решение стать приемной мамой не было для Анастасии спонтанным. Оно зрело в ней годами, а истоки его уходят корнями в далекое детство. Однажды, будучи еще школьницей, она поехала в летний лагерь. Там она подружилась с девочкой из детского дома.

«Мы были, наверное, ровесницами; может быть, она на год или на два младше. Наташа ее звали. И она мне как-то сказала: „Ты можешь попросить свою маму, чтобы она меня взяла к вам?“ Естественно, когда я приехала домой, я маме сказала это. На что мне сказали: „Нет“. Потому что детей трое в семье, я старшая, мне тогда было 12 лет, среднему брату 10 лет, а младшему — 2 года. У меня мама учитель, а папа военный, так что денег не было столько, и условия не те были, чтобы взять еще одного ребенка», — рассказала женщина.

Как оказалось позже, именно эта детская боль и несправедливость поселила в ее сердце тихую, но непоколебимую уверенность: когда она вырастет, обязательно возьмет ребенка из детского дома.

«Но у меня была цель одного ребенка взять, была уверена, что одного ребенка я точно потяну», — поделилась Анастасия.

С первым мужем Анастасия развелась быстро, их общей дочери тогда было два месяца. Спустя несколько лет после развода она встретила второго мужа. По словам женщины, тот был очень авторитарным, и она поняла, что с ним взять ребенка из детского дома не получится.

«И эта история, она как раз таки благодаря моему третьему мужу и случилась, потому что только с надежным человеком можно решиться на это. Когда мы мечтаем, что-то придумываем, мы не понимаем, как тяжело будет, сколько понадобится сил физических, моральных, материальных, чтобы это пережить. Хотя могу сказать, мои дети приемные очень хорошие в плане того, что мы адаптировались как семья очень быстро. Я знаю, у других намного всё сложнее происходит», — рассказала женщина.

Анастасия поделилась, что планирует сказать сыну о том, что он ей не родной. Пока ему всего 3 года. Она начнет постепенно, в виде сказки, рассказывать ему про это, как нашла его.

Младенец с остановки

К появлению первого ребенка, по словам женщины, они с мужем готовились долго. Сначала ходили на встречи проекта «Я приемный родитель». Там психологи на добровольной основе обсуждали с присутствующими то, как решиться на этот непростой шаг. Потом целый год Анастасия с мужем ходили в «Школу приемных родителей».

«Смотрю, у тех, кто ходил с нами на занятия, дети приемные появляются, а у нас — нет. Я сильно поругалась с мужем, сказала ему: „Если ты не хочешь брать приемных детей, то зачем мы вообще это всё делаем? Потому что мы не движемся в этом. Мы прошли школу, мы всё сделали. Почему мы не идем дальше?“ И он мне говорит: „Давай делать“», — рассказала женщина.

Второго приемного ребенка супруги забрали, когда ему было всего две недели Источник: Максим Серков / NGS42.RU

О дочке они узнали, когда собирали документы. Специалист, которая составляла акт обследования их квартиры, рассказала о подопечной из приюта. Ситуация осложнялась тем, что затягивался процесс лишения родительских прав матери девочки. Да и Анастасия с мужем не планировали брать взрослого ребенка — а ей тогда было восемь лет, но, посоветовавшись, решились и стали ждать, пока ее мать лишат родительских прав. По словам женщины, она каждую неделю звонила в опеку и спрашивала, как идет процесс.

«Мы смогли забрать дочь 27 июля 2022 года. И всё, жили себе спокойно. А через три месяца мне позвонила районная опека. Я думала, что они меня про дочь хотят спросить, а они говорят: „Вы знаете, что вы у нас в очереди стоите? У нас есть мальчик“. Дело в том, что, когда мы писали заявление о желании стать приемными родителями, мы пометили, что хотим двух детей. Я говорю: „Какой мальчик?“, а они мне: „Двухнедельный!“ Я попросила начальницу опеки подождать, пока я подумаю. Я тогда на работе была. Я закрылась в переговорке, звоню мужу и рыдаю. Я не понимаю, что мне делать. Ребенку две недели. То есть мне надо идти в декрет, перестроить свою жизнь, а я не готова. Потому что когда мы взяли дочь, декрет был не нужен, а тут надо кардинально жизнь поменять», — поделилась Анастасия.

История сына женщины всколыхнула весь Воронеж в октябре 2022 года. Тогда на остановке в поселке Малышево нашли новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. Как писали в Следственном комитете, с малышом лежала только бутылочка со смесью. На улице было всего около трех градусов тепла. У младенца даже не была отрезана пуповина.

«Меня тогда отговаривали все. Каждый говорил, что я сошла с ума, ведь его нашли на улице. Мать родила его не в больнице, соответственно, на ребенка весь протокол делали, кровь переливали, кучу всяких обследований. И мы поехали в больницу и посмотрели на него, — поделилась женщина. — Я не могу сказать, что у меня была любовь с первого взгляда. Ни с одним, ни с другим ребенком. Дети как дети. Я не сказала бы, что он какой-то суперкрасивый лежал. Просто мы решили его забрать».

«Встает посреди комнаты и визжит!»

Анастасия говорит, что поначалу с дочерью были сложности. Девочка была из многодетной семьи. В конце 2022 года в доме, где она раньше жила, произошел пожар — погибли два ее брата.

«Примерно первые полгода она из-за ненависти к своей родной матери делала мне всякие гадости. Могла встать посреди комнаты и визжать. Так, чтобы слышали все соседи. Она не делала уроки без слез. Это была манипуляция, потому что все велись на слезы, и мы велись, а потом поняли, что больше не будем. Вот она сидит плачет, а мы начинаем шутить: „Ну что ты, наша рыдалица, страдалица, неси уроки давай“. А она неглупая девочка, просто этими манипуляциями она выживала, по-другому не знала, как себя вести. Соответственно, у меня тогда были сомнения насчет второго ребенка, потому что с дочерью не выстроился коннект до конца. А получилось так, что сын объединил нашу семью. После его появления дочь начала мне помогать», — поделилась Анастасия.

Дочь начала помогать женщине с малышом Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Сейчас есть сложности с младшим сыном. Но они из разряда «как у всех».

«Сейчас у него кризис трехлетки. Это очень сложный возраст. Я всё время всем хвалилась, что у меня старшая дочь никогда не ложилась посреди магазина и не орала, не требовала. А он может. По здоровью, конечно, сложности были. Мы, когда его брали, видели вот эти три - четыре листа, расписанные с диагнозами, но там ничего страшного не было. Была кривошея, это было видно, потому что ребенок лежал на одной стороне, его никто не переворачивал. Мы это исправили тремя курсами массажа. У нас слабая сторона — это легкие, горло, нос. Но это вообще может быть у любого ребенка. Я сразу на берегу говорила опеке, что не потяну больного ребенка. Ни морально, ни физически, ни материально. Если это обычные болезни, которые можно лечить, вопросов нет. Если это какое-то тяжелое заболевание, я не смогла бы. То есть я оцениваю свои силы реально», — рассказала Анастасия.

По словам женщины, ее старшая дочь спокойно отнеслась к прибавлению в семье. Сейчас ей уже 20 лет и она живет отдельно. Она даже стала крестной для приемного сына Анастасии. Единственной проблемой было то, что, когда среднюю дочь взяли из приюта, девочка всячески доставала свою новую старшую сестру, сильно ревновала Анастасию к ее родной дочери.

«Она делала всё, чтобы мы поругались с родной дочерью, всё время провоцировала, манипулировала. Было сложно. В какой-то момент мне даже понадобилась помощь психолога. Доверительные отношения могут складываться с ребенком, когда ты сам доверяешь и не лжешь. И вот мы с ней садились и говорили, я ей рассказывала про свое детство. У нас были разные истории, и в телефоне я кучу всего у нее находила. Я не могу к ней залезть в душу, в голову, чтобы понять, вспоминает ли она свою биологическую мать или нет, скучает ли по ней. У меня даже был такой психоз: я каждый вечер перед сном заходила на страничку ее матери в соцсетях, чтобы посмотреть на нее. Я так боялась, что она появится в нашей жизни. А потом я это отпустила. Я подумала, что если эта женщина придет и скажет, что она хочет видеть девочку, я спрошу у дочери. И если она захочет, то пусть общается», — поделилась женщина.

В первое время с приемной дочерью у женщины были сложности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По словам Анастасии, очень многие отговаривали ее от того, чтобы взять детей из детдома.

«Мама меня отговаривала, папа. Мои родители переживали, что я не вынесу, я не справлюсь», — продолжает наша героиня.

Свекрови о появлении второго приемного ребенка супруги сообщили по видеосвязи, побоялись сказать лично. Когда женщина поняла, что у нее не спрашивают совета, а просто ставят перед фактом, то сбросила вызов.

«Зато сейчас он самый любимый внук, она его просто обожает, берет к себе, просит, чтобы мы его привозили», — улыбается женщина.

«Есть мысли о третьем»

«Полгода назад я видела репортаж о 15-летней девочке из приюта. Я поняла, что ее никто не возьмет. И я загорелась, начала пробивать информацию о ней, но тут я очень сильно заболела и решила, что это знак, не потяну физически третьего ребенка. Хотя мысль у меня такая есть. И мы с приемной дочерью обсуждали это, что через пару лет, как она подрастет, мы возьмем еще одного или двоих детей. Мне всего лишь 39, всё впереди. Мои одноклассницы некоторые только замуж собираются выходить, детей рожать», — смеется Анастасия.

«Главный миф приемного родительства про страшную генетику. Все за это переживают. Но вы пойдите, сделайте себе генетический анализ. У каждого в роду найдутся какие-то болезни. Еще есть заблуждение, что приемные дети тебе должны быть благодарны. Они не должны. Это ты выбрал, ты взял этих детей. Точно так же, как и рожаешь. Ты же рожаешь и не спрашиваешь ребенка, хочет он родиться или нет. Здесь такая же история. Никто тебе ни за что не должен быть благодарен. Если тебе когда-нибудь спасибо скажет твой ребенок, то и слава богу! Если не скажет, помолись за него и отпусти в добрый путь».

***

Многие, задумываясь об усыновлении, представляют себе долгие походы по опеке и детдомам в поисках «своего» ребенка. Однако сегодня процесс устроен иначе и начинается чаще всего в интернете. В России уже много лет действует федеральный банк данных о детях-сиротах — единая система, в которую со всей страны стекается информация о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей.