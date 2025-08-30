«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой

Мама рассказала о том, что отдых с детьми и без них кардинально различается Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Карина из Сургута — мама двух подростков. В этом году ей исполнилось 50 лет, и она решила впервые поехать за границу. А еще — в первый раз отправилась на отдых без детей. О том, почему мамам важно хотя бы иногда путешествовать без детей, Карина рассказала в колонке для 86.RU. А психолог Анна Мочалкина объяснила, что в таком случае делать с чувством вины.

Карина Мама двоих детей-подростков

«Я никуда не могла пойти одна»

Помню, как мы стали ездить на море, когда сын и дочка учились в начальной школе. Мелкие заботы накрывали уже в дороге: взять детям попить, перекусить, выйти вместе с ними на станции, чтобы проветриться и купить мороженое — кондиционеров во многих вагонах тогда еще не было. Постоянно смотришь за этим поездом, опоздать на него страшно, ведь ты же тут не одна! Вообще, на все аспекты отдыха накладывалась тройная ответственность. Никакой свободы действий быть не может, до мелочей нужно продумать, как добираться, где жить, чем будем заниматься.

Сложно было рассчитать, сколько денег понадобится на отдых. Дети не понимают, что дорого, а что нет, они хотят всё и сейчас, а ты — их порадовать.

На курортах я не могла одна уйти куда-то надолго, особенно в позднее время, дети теряли меня и переживали. О ночных клубах, барах и речи не шло, но даже простую прогулку в одиночестве я едва ли могла себе позволить. Развлечения и места, куда пойдем, нужно было обязательно обсудить с детьми, узнать, хотят ли они туда. Если не хотят, то и я не попаду. Кроме того, развлекаться втроем — это в три раза дороже.

Еще на юге легко подхватывается ротавирусная инфекция, дети болели. Часть отпуска уходила на то, чтобы их вылечить.

Отдых с детьми всегда предполагает, что где-то ты будешь себя ограничивать: во времени, в досуге, в тратах. Важно сказать, что из отпуска я всё равно возвращалась довольная. Но всё познается в сравнении.

«Сначала я расстроилась и хотела никуда не ехать»

Этой весной я впервые решила отправиться за границу — в Египет. Сначала я думала, что поеду с детьми, отложила деньги, сделала всем загранпаспорта. Мечтала показать детям другую страну, подарить впечатления и думала, как здорово, что мы сейчас окажемся в теплых краях, пока дома холодно. Но планам не суждено было сбыться. У дочери началась интенсивная подготовка к экзаменам, она решила не пропускать занятия. А сын просто не захотел: у него возраст становления личности, он хочет быть самостоятельным и постепенно отделяется от меня, это нормально.

Поначалу я расстроилась, хотела всё отменить и никуда не лететь. Совсем одной в первый раз быть в чужой стране, без знания языка (сын и дочь говорят по-английски) страшно. Но я так устала на работе и так мечтала об этом отпуске, что решила: нет, поеду. Мне 50 лет, все знакомые уже побывали в заграничных путешествиях, пора и мне. Подруги подбадривали: «Ты быстро освоишься. Язык знать необязательно, главное — улыбайся!» Дочь и сын тоже поддержали меня, уговорив полететь.

«Каждый день, каждый час мне было весело»

Несмотря на то что я первый раз направлялась в другую страну, дорога оказалась очень легкой. Я никуда не опаздывала, летела и ехала с комфортом. Английский язык не понадобился: в аэропорту все таблички дублируются на русском, персонал отеля тоже им владеет.

Я очень переживала, что одной, без детей, мне будет скучно. Но заскучать не удалось ни минуты: в отеле утром я ходила на уроки зумбы и танца живота, вечером — на караоке, дискотеки и концерты. Днем я каталась на яхтах, ездила на экскурсии, плавала с маской и трубкой, чтобы посмотреть на рыбок. Если бы со мной тогда плавали дети, я бы не расслабилась, всё время бы оглядывалась и следила за ними. Да, они уже взрослые, но для мамы они навсегда останутся маленькими.

Найти компанию оказалось не проблемой: я подружилась с русской женщиной из Эстонии, позже к нам присоединился мой сосед из номера напротив. В разные вечера к нам прибивались туристы из Румынии, Словакии и так далее. У меня появилось много ухажеров среди немцев, французов, англичан. То комплиментами осыпают, то приглашают на танец, то просят о свидании через онлайн-переводчик. Англичанин так надеялся, что я выучу язык!

Каждый день, каждый час мне было весело. Всё получалось идеально, так, как надо. Никаких неприятных моментов и никакой заботы. Я сама по себе, захотела — быстренько собралась и пошла куда-то. Не надо торопить и ждать детей.

Мне так понравился этот отдых, что уже через несколько месяцев я снова полетела за границу, в Турцию, без детей. Если бы они сказали, что хотят со мной, я бы, конечно, их взяла. Но после первой поездки моя радость от одиночного путешествия стала в нашей семье поводом для добрых шуток. Дети снова меня поддержали.

На этот раз компанию мне составили две подруги, Даша и Катя. Мы с Дашей путешествовали свободными женщинами, а Катя взяла с собой двух дочерей. Тут я особенно почувствовала контраст между нами.

Финансово Кате было сложно: надо и путевки купить, и одежду для дочек, купальники, круги, сандалии.

Ей постоянно приходилось думать, чем накормить девочек. Мамы знают: дети не едят всё подряд. Приходишь в столовую — ничего не нравится им, а через час начинается: «Мама, я кушать хочу!» Катя не могла находиться там, где она хочет. Если дети в бассейне, значит, она будет возле бассейна. Если им надоело на пляже, то все вместе уходят с пляжа, даже если мама не прочь покупаться еще.

Подруга тщательно следила, чтобы дети не обгорели, но старшая дочка всё равно сожгла плечи. Кате пришлось бегать с ней по больницам весь день, тратить кучу денег на лечение.

На фоне мы с Дашей отдыхали, как считали нужным. Захотели — поехали в ресторан, в ночной клуб. Разница была ощутимой.

Скажу честно, меня до сих пор немного мучает совесть, что я получала впечатления, веселилась и отдыхала на море, пока дети были дома и учились. Но я себе сказала: «Карин, так сложились обстоятельства». Я со своей стороны сделала всё, чтобы они тоже полетели, отложила на них деньги. Знаю, что это не моя вина, но всё равно было не по себе. Мои дети уже довольно взрослые, поэтому мы решили, что они тоже потом отправятся в путешествие, но без меня.

Когда ты отдыхаешь без детей, думаешь только о себе и своих удовольствиях. Когда ты с детьми, ты отдыхаешь под грузом ответственности за них и во многом себя ограничиваешь. Я думаю, мамам очень важно оставлять время себе, если не в отпуске, то хотя бы на выходных. Например, отправить детей к бабушке. После полноценного отдыха женщина обновляется, а детям просто необходима счастливая и расслабленная мама.

«Обе стороны должны быть на это согласны» — мнение психолога

Анна Мочалкина Психолог, преподаватель, гештальт-терапевт

Вспоминается всем известная фраза бортпроводников: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, затем на ребенка». В этой фразе кроется психологический смысл: если мама счастлива, счастлив и ребенок. Если мама не в ресурсе, не расслабленная, тогда она не сможет дать детям эти ресурсы, поэтому полноценно отдыхать очень важно. Когда мама находится с ребенком, она всегда в роли мамы. В этой роли она постоянно что-то должна. А отдых без детей позволит ей почувствовать себя прежде всего отдельной личностью, выдохнуть.

Что касается чувства вины, то оно возникает потому, что кто-то его транслирует. Может, давит старшее поколение, может, в семье есть установка, что так нельзя. Установки могут звучать как «ты должна», «так неверно», как некое правило, которое нельзя нарушать. Отсюда возникает когнитивный диссонанс: вроде бы хочется, но чувство вины начинает съедать. Чтобы избавиться, необходимо прорабатывать эти установки. Анализируйте, что подходит именно вам. Нужно понимать, что мы нужны детям более ресурсными, чтобы иметь с ними близкий контакт.

Важный момент: в случае когда мама хочет отдохнуть без ребенка, необходимо, чтобы обе стороны были на это согласны. Ребенок тоже не должен чувствовать себя брошенным и обделенным. Можно предложить альтернативу, которая будет ему интересна, например детский лагерь».