«Моя дочь обманула меня»: брошенная ради Дибровой Елена Товстик рассказала о провокациях мужа

Семейная сага Дибровых и Товстиков, за развитием которой наблюдает вся страна, получила новый поворот. На этот раз дело дошло до дележки детей. Два ребенка Товстиков решили уйти из дома вместе с отцом, еще четверо остались под крылом матери Елены. Покинутая женщина закрыла пока еще официальному мужу двери в свою обитель, чтобы он не «выкрал» всех, но говорит, что тот то и дело придумывает хитрые планы, чтобы оставить жену в одиночестве.

«Моя дочь обманула меня»

По словам Елены, один из таких «планов» ее бывший муж Роман хотел провернуть, когда ее не было дома. В тот день навестить своих братьев и сестер приехала ее старшая дочь Аня. Какое-то время она была с остальными детьми, а после уединилась в одной из комнат, откуда позвонила отцу. Практически сразу после этого разговора она предложила другим детям прогуляться за шлагбаум. Об этом Елене рассказала одна из дочерей, позвонив матери. Та незамедлительно примчалась домой.

— Я сразу догадалась, что они хотят пойти вокруг поселка, и там ждал водитель, который привез Аню, — говорит Елена. — И я ходила с ними. Один круг, второй круг. Поняли, что от меня не уйти, и она решила по указанию папы сделать звонок на громкую связь. Я сообщила, что пусть он приезжает со своими детьми, что будем видеться здесь, что Алису я в его новый дом не отпущу, так как дети, которые ушли в его новый дом, больше ко мне не возвращаются.

В ответ на это предложение Роман ответил, что ни за какие коврижки не приедет в дом своей бывшей, тогда она предложила сама приехать к нему. На что получила отказ.

— Моя дочь обманула меня, — разочарована женщина. — Когда я довезла ее до шлагбаума, она сказала младшей дочери: «Алиса, бежим в другую машину». И в этот момент, чтобы не потерять ребенка, я схватила ее, чтобы она не выбежала из машины, я понимала, что я ее больше не увижу, как остальных детей. Потом мне скажут, что она тоже не хочет возвращаться домой. Как только они туда попадают, он их вербует, и детям негативный образ матери создают.

После этого Елена заявила, что с детьми, которые пока остаются при ней, бывший сможет общаться только через органы опеки.

— Вся эта дичь произошла из-за того, что он каждый раз мне делает больно. Каждый раз я получаю какой-то удар исподтишка. Каждый раз под мирными переговорами у меня исчезают дети, у меня исчезает имущество, документы. А потом это выставляется так, что дети этого сами хотят, — сокрушается Елена.

Свидетелем одного из эпизодов киднеппинга стал водитель Елены Данил. Он рассказал, что однажды, когда его начальницы не было дома, он получил поручение: привезти сына Товстиков Артема в дом к Роману.

— Захожу за Тёмой, он грустно собирает в пакет вещи. И Татьяна, которая у нас здесь работает няней, сказала, что Тёма со слезами не хотел уходить отсюда. Я его отвез до определенной дороги, и там стоял Александр, второй водитель, он Тёму быстро пересадил и увез, — рассказывает Даниил.

«И дальше началась война»

Роман Товстик в свою очередь говорит, что вопрос о том, с кем и какие дети будут жить, он с Еленой решит юридически.

— Но фактически никогда в жизни я не позволю детей разделять. Они будут общаться, они будут все вместе. Нет такого момента, что кто-то кого-то забирает. Если они захотят быть с ней — без проблем, пусть они живут с ней, — уверяет Роман. — Я ей даю большой капитал. Сейчас мы уже подошли к цифре практически в миллиард рублей.

Юрист Елены Товстик Екатерина Гордон не верит ни единому слову Романа. Она уверена: отец манипулирует детьми, и в результате дети оказываются настроены против матери.

— Старшая дочка абсолютно настроена против мамы. Мы это видим. Но она настроена, она не сама к этому пришла. То есть дети индуцированы, он на них влияет, он изображает из себя хорошего человека и много чего обещает, — говорит Екатерина. — Я нахожусь сейчас с ними в переговорах, но пока это только слова.

Кроме того, Гордон уверяет, что еще до того, как вся эта история стала достоянием широкой общественности, возник иск от Романа, в котором он «буквально делает из нее неадекватную сумасшедшую» и просит суд определить место жительство всех детей с ним и взыскать с бывшей алименты.

— Я ей говорю: «Лена, тебя обманывают, у тебя сейчас отнимут всех детей, и ты будешь выглядеть сумасшедшей». И дальше началась война. Она только недавно поняла, что он ей не друг в этой ситуации. Он ей враг сейчас. А он ее всё время обрабатывает. Обещает чего-то: ты вот сделай пост, а я тебе отдам. Но ничего не отдает! — возмущена Гордон.

Рассказала Гордон и о других подходах Романа Товстика. Так, по ее словам, перед подписанием документов он якобы предлагал жене выпить лекарства, которые на самом деле оказывались серьезными психотропными.

— А дальше вызывается психиатрическая помощь, и что-нибудь в крови находится, и мы проигрываем суд, — размышляет Екатерина. — А вчера я остановила еще один «творческий посыл» Романа. Он собрался со старшим сыном идти в полицию заявлять на маму, что она ему не отдает компьютер. Вы дикие совсем? Сейчас будет сын на маму писать заявление из-за компьютера. Если ты папа, проговори какие-то базовые вещи со своим ребенком. Вместо этого, наоборот, провоцирует.

Кроме того, Гордон подозревает, что некоторый персонал, который живет и работает сейчас в доме Елены Товстик, «откровенно куплен» и советует его поменять.