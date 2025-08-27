Как прошла свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: эти кадры возвращают веру в любовь

Агата Муцениеце не поскупилась на то, чтобы выглядеть на своем празднике как принцесса Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Агаты Муцениеце и Петра Дранги долгое время считали пиаром и не более, но даже самые строгие критики были вынуждены замолчать, когда узнали, что пара поженилась. Со свадьбой влюбленные не тянули и устроили «тайный» праздник для друзей и близких, пока Агата находится на последних месяцах беременности. И торжеству нельзя отказать в элегантности.

Свадьба прошла в закрытом формате 25 августа, на него пригласили порядка ста человек, среди которых были родители молодоженов, дети Агаты от ее первого брака с Павлом Прилучным, а также некоторые коллеги по театру.

Местом проведения выбрали яхт-клуб в центре столицы. Артисты сняли всю площадку за один миллион рублей, включая прилегающий сад, где прошла выездная регистрация с видом на город и Москву-реку.

К алтарю Агата вышла в белоснежном дизайнерском платье. К подбору своего образа актриса подошла особенно трепетно и делала наряд на заказ, чтобы он подчеркивал фигуру, но при этом не акцентировал внимание на ее уже немаленьком животе.

Вместо классической фаты Муцениеце выбрала небольшую вуаль в стиле 20-х, которая прикрывала верхнюю часть лица.

Особенно милым оказался момент выноса колец. Знаки вечной любви принесли дети Агаты — дочка Мия и сын Тимофей, который только месяц назад вернулся жить к маме после практически годовой разлуки.

Поближе обручальным кольцом с бриллиантами Агата похвасталась уже на следующий день

Во время церемонии супругам Дранга не повезло попасть под дождь, но даже это нисколько не расстроило Агату. Наоборот, актриса восприняла радугу, появившуюся после, как хороший знак.

— Купить такую погоду невозможно, но вся Вселенная была с нами, не свадьба, а сказка, — написала актриса в своем блоге.

Банкет провели внутри самого клуба. Актриса не пошла по протоптанной дорожке нюдовых и натуральных цветов, а оформила все в красно-белых оттенках. Алые цветы, посуда и подсветка в тон.

На время первого танца молодых Агата сменила длинный наряд на платье-комбинацию и надела его вместе с белоснежной косынкой.

Специально для гостей и звездной пары на сцене выступили танцоры театра Crave, где ранее играла сама Муцениеце, а также певица Мария Зайцева из дуэта #2Маши.

Праздник завершился бросанием букета. Для актрисы этот ритуал был особенно значим, ведь накануне предложения от Петра она сама поймала букет на свадьбе его сестры. Последним аккордом в торжестве, когда за окном уже царила ночь, стало разрезание праздничного торта с видом на звездное небо.