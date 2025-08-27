«Я не могу успокоиться»: дочь Даны Борисовой полностью себя перекроила к 18 годам

В отличие от мамы, дочь Даны Борисовой уверяет, что у нее нет зависимости от пластических операций Источник: danaborisova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полина Аксенова пока не прославилась ни талантами, ни профессиональными достижениями — она всё еще известна прежде всего как дочь Даны Борисовой. Девушка неоднократно пыталась откреститься от ярлыка «дочь звезды», но вместо этого всё сильнее походила на маму. Причем речь идет не о внешности или профессиональном пути, а о явной склонности к косметологии и пластическим операциям. Только если Борисова решилась на первую серьезную операцию лишь в 35 лет, Полина не стала дожидаться и совершеннолетия.

«У мамы произошел нервный срыв. Она просто меня выгнала из дома»

До 30 лет телеведущая Дана Борисова и не думала о ребенке и проживала свою лучшую жизнь: тусовки, развлечения, постоянное внимание мужчин, включая женатых. Как признавалась сама женщина, она могла стать мамой намного раньше, но каждую свою беременность Дана прерывала.

— У меня до 30 лет, пока я осознанно не захотела ребенка, было 9 абортов. Примерно за 7 лет. Всегда я их делала по своему желанию. Может, был 1 или 2 случая, когда я поставила в известность мужчину, — рассказала Борисова в одном из интервью.

Всё изменилось в 2004 году, когда Дана познакомилась с бизнесменом Максимом Аксеновым. Борисова надеялась, что этот мужчина будет с ней до конца, и когда в 2006 году тест показал две полоски, она, не задумываясь, оставила ребенка. Через девять месяцев на свет появилась малышка Полина. Только вместо любящей семьи девочка видела постоянные ссоры и скандалы, которые закончились уходом Максима уже через год после ее рождения.

— Четыре года мы были в гражданском браке. Одной из причин расставания было то, что он не предложил мне в официальный брак вступить, несмотря на то, что у нас появился ребенок, — заявляет Дана.

Новоиспеченный отец не торопился помогать с дочкой ни во время совместной жизни с женой, ни после их расставания.

— Он работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я. Когда Полине было 3 месяца, мне пришлось выйти на работу. Мне было тяжело! Я разрываюсь между работой и младенцем, сливаю молоко в туалетах «Останкино», а он и пяти копеек не даст! — критиковала поведение экс-любимого Борисова.

До пяти лет Полина редко видела маму, которая была постоянно на съемках. Когда карьера Борисовой пошла на спад, она стала чаще бывать дома. Но, несмотря на близость, мама редко думала о дочери, оставляя Полину наедине с собой.

— Когда начался период употребления, мы стали видеться чаще, но это уже была другая мама, понимаете? С бутылкой пива или в чьей-то компании… В нашей квартире были прописаны всякие… — с грустью вспоминает Полина о детстве.

В школе Полина тоже не находила поддержки. Все знали о ее происхождении, видели, в каком состоянии ее забирает Борисова, и дразнили девочку. Но Аксенова стойко переносила всё это, ведь мама ее любит и никогда не оставит в беде. Как же она ошибалась.

— Самый жуткий момент был, когда мы на всё лето уехали в Испанию. У мамы произошел нервный срыв. Она просто меня выгнала из дома. Я плакала навзрыд. Мне пришлось бегать по магазинам, искать русских, просить помочь мне как-то. Конечно, было тяжело, — признается Полина.

В 2017 году, когда проблемы с зависимостями достигли своего пика, отец забрал Полину к себе и подал на Борисову в суд, чтобы лишить ее родительских прав. Тут бы могла начаться новая светлая глава в жизни Аксеновой, но этого не случилось.

«Папа ее бил, притом ремнем — взрослую девочку»

В доме отца Полина узнала, что любовь и похвалу нужно заслужить. Притом не знаниями или талантом, а своей красотой. Аксенов не упускал возможности высказать свои колкие замечания по поводу внешности дочки. Той оставалось лишь слушать и принимать, что даже в глазах близкого человека она не самая-самая.

— Папа мне всегда с детства говорил, что девушки должны быть минимум от 170 ростом, а у меня 160, и это уже ненормально, — вспоминает замечания отца Полина.

По словам Борисовой, Аксенов не только не умел поддержать, но и не знал, как наказать. Отец не видел ничего страшного в том, чтобы прибегнуть к ремню.

— Папа ее бил, притом ремнем — взрослую девочку. Но омерзительнее всего для меня был поступок бабушки и дедушки: они встали и ушли в соседнюю комнату, сказали: «Мы не будем вмешиваться, пусть отец тебя воспитывает».

В школе ей легче тоже не стало. Аксенову начали травить за внешность и лишний вес. В этот непростой период Полина даже начала заниматься селфхармом — причинять себе физический вред, и однажды чуть не покончила с собой в школьном туалете.

— У меня родители очень красивые, ухоженные оба. И мне всегда хотелось тоже как-то им соответствовать. Первые переживания по поводу внешности начались с веса. Меня гнобили, что я очень толстенькая, — рассказала Полина на шоу «Выживалити. Наследники» (16+).

В 2018 году после длительного лечения Дана Борисова победила свои зависимости. Она осознала, насколько ей плохо без самого родного человека, своей дочки, и доказала в суде, что может заботиться о Полине. Аксенова снова переехала к ней и начала заново учиться общаться с мамой.

«Захочет грудь больше? Почему бы и нет!»

Оказалось, что за время в разлуке между дочкой и мамой образовалась огромная пропасть, которую они никак не могут преодолеть.

— У нас были такие скандалы, она постоянно меня провоцировала и манипулировала. Обещала покончить с собой. Она чуть не отъехала мозгами, — жаловалась Борисова.

Общие темы всё же нашлись — ими оказались косметология и пластика. Полина призналась маме, что к 15 годам ей уже не нравилось ничего в себе, начиная от лица, заканчивая телом. Дана не стала переубеждать и внушать дочке уверенность в себе, а вместо этого повела ее к косметологу. Начали с малого — подкачали губы.

Дана увидела радость дочери от небольших, но заметных изменений, и ее благодарность тронула сердце матери. Она поняла, что нашла способ искупить вину за долгое отсутствие. Следующей проблемой Полины был лишний вес. Вместо того чтобы вести ее в спортзал или разрабатывать правильное меню, Борисова решила действовать быстро. Она ввела дочери препарат «Оземпик».

— Если честно, я и сама потом пожалела, что сделала ей эти два укола. Себе сделала больше, и у меня начались жуткие побочки. Постоянно тошнило, дважды теряла сознание и даже начала слепнуть. У дочки, к счастью, ничего этого не было, но, когда у меня стали проявляться первые признаки побочек, я очень за нее испугалась, — уверяет Борисова.

Испуг за здоровье дочки не был долгим. В 17 лет Полина вместе с мамой снова наведалась в клинику, в этот раз, чтобы исполнить свою давнюю мечту — сделать идеальные скулы.

— Мы с Полиной решились еще на одну авантюру: дочь вместе со мной ходила к косметологу, делали ей «углы Джоли» — очень уж она просила. Да, я знаю, что многие и это не одобрят, но считаю, что лучше уж Полина сделает это под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки, они пока своего не добьются, не успокоятся, — с улыбкой отбивалась от критики Борисова.

Как оказалось, с пухлыми губками и выразительными скулами совсем не сочетается ненавистный отцовский нос, и он следующим попал под раздачу в начале 2025 года.

— Вы знаете, и мне, и Поле прежняя форма ее носа не нравилась. Небольшая горбинка будто портила всю красоту ее лица. Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх. Это смотрится привлекательно и, что немаловажно, естественно, — комментировала свое решение Дана.

Период восстановления был не из легких. После ринопластики у Полины постоянно шла носом кровь, она просыпалась каждый час из-за жутких болей и молила, чтобы ей дали еще обезболивающее. Но стоило швам зажить, а процедура стала лишь страшным сном, Дана заявила, что если Полина захочет еще что-то изменить, она только за, в частности телеведущая намекнула на грудь.

— Захочет грудь больше? Почему бы и нет? Но я буду ее главной наставницей в этом вопросе. Конечно, никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь, — заявила Борисова.

Получив мамино согласие на операцию, Полина, не останавливаясь на достигнутом, двинулась дальше к внешности своей мечты. На свой день рождения она получила от матери подарки — пластику по подтяжке груди и липофилинг, чтобы перераспределить жир с талии на бедра. Операция прошла 22 августа.

Через три дня после процедур Полина вышла на связь в своем телеграм-канале. Несмотря на усталость и бледность, она поделилась, что довольна результатом и что операция прошла даже менее болезненно, чем пластика носа, хотя и была очень нервной.

— Вообще-то я ожидала худшего, но всё хорошо. Эта операция отняла больше нервов, чем ринопластика, потому что еще шли съемки. Было две съемочные группы, работали долго. Успела перенервничать, когда меня фоткали перед операцией. Рука дрожала, ходуном прям ходила. Я не могла успокоиться, — рассказала о своих ощущениях Полина.