«Хоть кто, только не она»: Елена Товстик, у которой Диброва увела мужа, раскрыла горькую правду

Еще недавно в отношениях семьи Товстик царила идиллия, но теперь Елене о ней остается только мечтать Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

Дмитрий и Полина Дибровы стали героями главной семейной драмы этого лета. В конце июля стало известно, что жена ушла от телеведущего — она променяла его на бизнесмена с многомиллионным состоянием. Разрушителем семьи, которая 17 лет держалась друг друга, стал многодетный отец и основатель миллиардной компании Роман Товстик. Его жена Елена была не просто подругой, но еще и кумой Полины Дибровой. И пока Дибровы, сохраняя спокойствие, договариваются, как будут делить имущество и детей, Елена выглядит главной жертвой семейных разборок. В студии Андрея Малахова она впервые подробно рассказала, как с ее стороны выглядит главная семейная драма этого лета.

Источник: Городские медиа

«Мы были безумно счастливы»

Елена Товстик называет себя супермамой. Она вырастила шестерых детей, будучи беременной участвовала в пятидневной гонке на велосипеде и выиграла ее. В спортивных увлечениях ее всегда поддерживал муж, Роман Товстик.

— Он меня поддерживал, чтобы мы вместе чем-то занимались, чтобы вместе проводить время. Чтобы общие цели и эмоции были. Мы были безумно счастливы в этом моменте, — говорит Елена.

Спорт был единственной отдушиной женщины. Всё остальное время она посвящала обустройству дома и воспитанию детей.

— Работаю на свою семью. У меня нет работы. Моя работа заключается в том, что это шестеро детей, быт, руководить всем персоналом, — объясняет Елена.

В том самом доме, который обустроила Товстик, не раз бывала Полина Диброва. Здесь они каждый год в течение десяти лет отмечали дни рождения своих детей, которые появились на свет в один день.

Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

— Мы рожали в одном роддоме, в одну секунду родили. За стенкой рожали. И когда мы познакомились, мы начали праздновать дни рождения совместно. И вот в течение десяти лет мы их вместе проводили, пока наши дети не выросли.

«Для меня это было огромное потрясение»

Знакомство Товстик и Дибровой переросло в крепкую женскую дружбу. Но в один момент рухнуло всё, чему Елена посвятила свою жизнь.

— Для меня это огромное потрясение было. Хоть кто, только не она. Я никогда бы в жизни не поверила, что она может вот так предать меня, и мой муж может меня предать. Для меня это боль. Для меня это было бы не так больно, если бы это были не мои близкие люди, которых я приводила в этот дом, которым я всё давала, которых я возила на курорты, — не может сдерживать слезы Елена. — Я отдавала всю себя. Я искренний человек, я стараюсь быть настолько позитивной и быть открытой этому миру и всё самое лучшее отдавать своим друзьям. И чтобы друзья меня так предали — для меня это боль.

Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

Несмотря на предательство, в доме, где сейчас живет Елена с детьми, всё говорит о том, будто здесь обитает большая и дружная семья: совместные фотографии, семейные портреты, счастливые моменты, запечатленные на пленке. Многодетная мать говорит, что ничего не меняет, потому что это, во-первых, для детей, во-вторых, она всё еще не может свыкнуться с тем, что полноценной семьи у нее больше нет.

— Я не могу до конца принять эту ситуацию. За один день не уходят чувства, когда ты 22 года прожил с человеком. Они не могут уйти за один день. Я, может быть, это переживу потом, но у детей всё равно есть отец, я всегда о нем буду говорить только хорошее, даже несмотря на то, что он со мной так, — говорит Елена.

Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

Елена говорит, что не может поверить в происходящее еще и потому, что все 22 года совместной жизни они были счастливой семьей, но в один момент Романа как будто подменили — по словам женщины, у него как будто произошло помутнение. Она не исключает, что бизнесмен может быть и заколдован. К тому же он всерьез увлечен эзотерикой.

— Он не верующий человек, он не верит в Бога, он верит в энергии, ездит на ретриты, энергиями занимается. Может быть, там он ушел в астрал, и семейные ценности стали ниже: вот я живу счастливую жизнь, мое предназначение быть великим, я несчастлив в семье, я не хочу этих шестерых детей, — говорит Елена. — У него в последние месяцы звучало, что он хочет быть счастливым, что семья и шестеро детей его не делают счастливым. Я всё это связываю с эзотерикой, с колдовством.

«Она его любит уже 8 лет»

Ездил Роман не только на ретриты. Бывал он еще и на Алтае. Вместе с Полиной Дибровой. Она организует там детские лагеря.

— Я ей доверяла как крестной маме. Она всех моих детей возила в лагеря. Она их вывозила и тем самым имела подход к ним. Она втерлась не только ко мне в доверие, но и к моим детям, к моему мужу. Она с ними уже подружилась, — рассказывает женщина. — Они полетели на Алтай, и мой муж решил тоже впервые в жизни, бизнесмен, который вообще, у него нет времени всей семьей даже летать с нами, говорит, я могу только раз в год летать с вами куда-то, и он вдруг срывается на Алтай, говорит, мне надо туда обязательно полететь, никогда не проводил с сыном время, это наша первая поездка вообще с ним.

Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

После этой поездки Романа и детей на Алтай глаза Елены открылись.

— Мой ребенок является ее крестником, он мне всё рассказал, — рассказывает многодетная мать. — Что папа всë время ходил с Полиной, ночевал отдельно от него, хотя приехал якобы побыть с сыном. Я тогда в аэропорту встречала его, Полина со мной даже не поздоровалась. Я после к нему прижалась как женщина и сказала: «Ты меня обманываешь, не один будешь жить, мне ребенок всё рассказал». Он так и так пытался отвертеться, но в итоге признался — у него роман с Полиной, она его любит уже 8 лет и что у них отношения уже достаточно давно.

«Развод, кроме Полины, никому не нужен»

Даже зная об измене супруга, женщина не хотела разводиться с ним, желая сохранить семью, но он торопил ее с подписью необходимых документов. Елена уверена: на Романа давила Полина Диброва.

— Потому что развод, кроме Полины, никому не нужен, — объясняет она. — Я могла еще два месяца с ним вести переговоры, но Полина топнула ногой и захотела — у нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам, ей нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил и принес ей этот развод. Как муж мне сказал, она ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, что всë равно уйду от Димы (Диброва. — Прим. ред.), у меня есть еще один поклонник, к которому буду уходить. И он «погнал лошадей», начал меня уничтожать просто одним днем — стал вести себя не по-людски, причиняя мне боль, выставляя меня сумасшедшей.

Потрясая бракоразводными документами, Роман уверял, что если Елена их не подпишет, то «помрет в судах», угрожал, что она останется с пустыми карманами, и был совершенно не похож на того человека, что она знала до этого.

Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

— У меня был шок, я рыдала от этой жестокости. Вся боль от этой жестокости — я его до сих пор люблю, у меня есть чувства, готова с ним что-то обсуждать. Чтобы было честно. Если он уходит, то чтобы он сохранил тот уровень жизни, который мы имели, чтобы он не отбирал у меня детей, — говорит Елена.

Женщина отмечает, что на бизнес мужа не претендует, но хочет, чтобы все дети жили с ней и отец их обеспечивал. И настроена она решительно.

— Я не хочу отдавать своих детей никому. Я не забираю у него бизнес — его никто не трогает, но это мои дети, почему ты должен их забрать. Сейчас я в нормальном состоянии. Несмотря на то, что он увез троих детей, лишил меня их. Я хочу отстаивать интересы детей, хочу воспитывать их, — отмечает она. — Я хочу бороться за права своих детей, за наши права. Есть дальнейшая жизнь, и мои дети — это то, чему я посвятила всю свою жизнь.