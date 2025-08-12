НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуме придумали способ снизить пенсионный возраст. Как вам в этом помогут дети

В Госдуме придумали способ снизить пенсионный возраст. Как вам в этом помогут дети

Предложение уже направили в Минтруд

Многодетные мамы уже могут досрочно выходить на пенсию, но только при соблюдении нескольких условий

В России предложили дать возможность родителям выйти на досрочную пенсию в зависимости от количества детей. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. ТАСС изучил текст письма.

«Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей», — говорится в документе.

Родителям двух детей предлагается снижать пенсионный возраст на год, трех детей — на три года, четырех и более детей — на пять лет.

В разговоре с ТАСС Миронов уточнил, что многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого нужно наработать определенный стаж и накопить пенсионные баллы.

«Мы же предлагаем иной — простой, справедливый и понятный людям подход», — заключил парламентарий.

Поддерживаете идею?

Да, отличное предложение!
Нет, это не справедливый подход
Мне всё равно

Ранее мы рассказывали о всех способах выйти на пенсию раньше положенного срока.

Семья Пенсия Дети Возраст
