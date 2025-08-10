«Нельзя сохранять брак ради кого-то. Только ради себя»: как спасти семью и нужно ли это делать — советы психолога

Расстаться проще всего Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Как сохранить отношения, если в семейной жизни начался кризис? Как не наделать ошибок, от которых будет потом мучительно больно? Можно ли переделать человека под себя? И спасет ли семью пауза в отношениях? На эти и другие вопросы наших коллег из 63.RU ответила профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт клиники СамГМУ Ольга Ковшова.

Ольга Ковшова — действующий психолог Источник: СамГМУ

«Мы всë несем: навыки, правила жизни и остальное — из семьи»

— Хотелось бы поговорить сначала о кризисах в семейных отношениях. Специалисты выделяют кризисы разных лет, но многие считают первым и самым серьезным кризис трех лет. Правда ли такой кризис есть, во всех ли семьях он бывает?

— Кризис трех лет существует, это так, потому что через три года, как говорят психологи, физиологическое влечение может угасать и ослабевать, переходить в привычку, а если еще у супругов за эти три года утратились романтические отношения, взаимопонимание, возникло чувство неудовлетворенности браком, возможно, даже произошла измена, то и возникает кризис. Кризис трех лет продолжается около года. Критические точки в паре бывают и позже — и через 7, и через 25 лет отношений. Но в одной семейной паре эти кризисы могут проявляться ярче, в другой практически не проявляться. Всё зависит от отношения друг к другу.

Как формируются отношения? Вначале возникает «влечение ума» — это дружба, оно может перерастать во «влечение тела» — «физиологическую любовь». Супружеские отношения развиваются в общем мировоззренческом и духовном плане, когда есть общие ценности, смысл жизни. Когда человек существует уже не просто один, а он говорит «мы», «семья», даже если еще не родились и не скрепили супружеские отношения дети.

Сегодня в психологии мы рассматриваем человека в феноменологическом подходе к нему, такие понятия, как «персона» или «феномен»: каждый человек — это персона, уникальная, неповторимая личность, уникальный генетический код, психологический код.

На психологию человеческих отношений в браке оказывает влияние наша наследственность, проявляющаяся в биологическом начале — нашем темпераменте и характере, закрепленная в культурно-историческом развитии семьи — нашем воспитании. Социально-культурная среда формирует, закрепляет или ослабляет наши сильные или слабые стороны личности. А для ребенка семья — это и есть социально-культурная среда. И мы все — носители нашей семьи.

Все навыки, правила, послания и установки жизни и поведения — всё из семьи. И поэтому, если ребенок из семьи, где родители развелись, то он может нести это «послание» в свою психосоциальную ситуацию развития через всю жизнь как акцент, «психологический дефицит». Когда он понимает, что брак — это не навсегда, что мужчина или женщина могут изменить, предать, уйти из семьи…

— Вы практикующий медицинский психолог, врач-психотерапевт. А сталкивались с такой ситуацией: какая-то серьезная ссора — и мужчина или женщина решают для себя: «Всё, у нас кризис». И начинают читать в интернете признаки кризиса, ставят сами себе диагноз? И действительно ли любую серьезную ссору можно назвать кризисом в отношениях?

— Нет, не любая ссора — кризис. Пример из практики. За психологической помощью обратился молодой человек 22 лет в состоянии депрессии. Он состоит в «гражданском» браке с молодой женщиной его же возраста. Произошел разрыв отношений (необоснованная ревность), она прервала все отношения, обнаружив переписку с коллегой женского пола. А там ничего, кроме переписки, и не было. А она решила: «Всё, уходи». И он ушел.

Понимает, что изменить человека невозможно, жаль отношений, были планы заключения официального брака, куплено кольцо, и всё пошло прахом. И он не знает, что делать, понимает, что в семье его подруги аналогичные отношения у родителей… ревность по наследству… Поэтому не знает, брать ему в семейную жизнь такую женщину или нет…

Критические моменты бывают у людей, это так, но всегда необходимо анализировать ситуацию, спрашивать совет у опытных людей, заинтересованных в твоей успешной семейной жизни. А если самим сложно, то нужно обращаться за советом к специалистам — психологам, семейному психотерапевту и другим… Или хотя бы к бот-чату, нейросети, которая вас тоже вначале протестирует и скажет, что да, у вас проблема, обращайтесь к психологу. Или скажет, что вы всё надумали, не надо ни к кому обращаться, это вообще не причина для конфликта, а недоверие друг другу.

Например, женщина не приготовила что-то — это причина конфликта? А почему она не приготовила? Может, с ней что-то случилось, может, ей нужно было на работу, может быть, она с детьми провозилась, не было времени на готовку. Или другая ситуация — он или она в командировке… развлеклись, отключили мозг и нечаянно изменили… И всё. Звучат слова: «Иди, я тебя никогда не прощу». И нет общих ценностей никаких, того, что прожили вместе N количество лет. Надо хорошо и всё тщательно обдумать, смотреть на ситуацию всегда в альтернативе. И всё обсуждать.

Врач советует перед началом отношений прописать 10 требований к семейной жизни и обязательно их вместе обсудить Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«Начинать разговор должен тот, кого ситуация беспокоит»

— А вот как в конфликте разобраться паре, которые не привыкли обсуждать совместные проблемы?

— Сегодня консультироваться, я считаю, по интернету не стоит, потому что не знаешь, кто тебя консультирует, может, студент… Но, поверьте, в каждой семье есть какой-то знаковый авторитетный человек, с большим жизненным опытом, например родитель, дедушка или бабушка, любимый учитель, духовник, у которого следует попросить совета в трудной и важной для вас жизненной ситуации. Наконец, не сидеть и не «ждать у моря погоды», надо идти к профессионалам — психологу или к психотерапевту — это самый высший пилотаж помощи.

Но когда человек идет? Когда уже нет сна, беспокоят мысли о проблеме и на работе, и дома, вы нервно реагируете на происходящее, когда еда не приносит радость, когда внутри всё пылает, и вы не можете выйти из своего эмоционального реагирования в преодолении конфликта, простить своего, когда-то любимого партнера по жизни.

И это не просто конфликт между двумя, он еще связан с эмоциональным, с каким-то внутренним переживанием. Вот ситуация не понравилась, да? А есть же личностная еще характеристика. Так вот, если он сам по себе тревожно-мнительный и увидел, что она еще с каким-то мужчиной разговаривает, и начал ее ревновать. Так надо в этом случае к себе в первую очередь обращаться. А потом идти за советом. И начинать разговор должен тот, кого ситуация беспокоит.

И, опять же, не каждого можно убедить. Это процесс достаточно серьезный, но он не сиюминутный. Взять и отрубить как гордиев узел не получится. Надо все-таки распутывать, если человек тебе дорог. А если ссора была только причиной, чтобы завершить отношения, потому что эти отношения начались с физиологического влечения, и больше ничего общего не было, это другой вопрос.

— А какие изменения в браке, в отношении друг к другу можно считать нормальными? А какие уже тревожными звоночками?

— Дело в том, что каждая семья уникальна. И мы, по сути, отражение семьи, в которой выросли: по К. Г. Юнгу, у женщины преобладает мужское начало — «анимус», и она в детстве ближе к отцу, а у мужчины — женское, «анима», и он ближе к матери. А роли в семейной жизни могут быть разными: если патриархально рассматривать, то мужчина должен содержать семью, зарабатывать деньги, «в поте лица зарабатывать хлеб свой насущный» (из Библии). А женщина должна быть чистоплотной, убирать, мыть, стирать. Сегодня семейные роли могут поменяться, главное — необходимо принятие друг друга и взаимопонимание!

Сегодня «чистых» мужчин и женщин нет, сегодня и женщина может выполнять мужские функции — хорошо зарабатывать, водить машину, и мужчина может вести хозяйство и делать домашние дела. И уже общаясь на этапе букетно-конфетного периода, мы видим, подходит этот человек или не подходит по своим каким-то состояниям. Например, встречаются человек науки и другой человек науки. Да зачем все эти уборки, кастрюльки. Они просто сидят и занимаются своими научными работами. И им так нормально.

А в другом примере мужчина влюбился, женился на красивой девушке. И стали они жить вместе и вести быт. И оказалось, что она не любит готовить, не убирается в квартире. А он так не привык. Он чистоплотный, из семьи, где всё чисто и наготовлено. И случается конфликт, потому что ей нормально не готовить, а для него это неприемлемо.

Готовка — не повод для ссор, уверена специалист Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«Пауза в отношениях, как правило, у одного, второй всё еще в этих отношениях»

— Но все-таки вернемся к изменениям отношений в паре с годами.

— Отношения эволюционируют, они не становятся хуже, они претерпевают развитие, как и сама семейная пара. Но в нормальных супружеских семьях, которые любят друг друга и где есть общие ценности, есть общее мировоззрение, которое скрепляет мужчину и женщину, общие какие-то интересы есть. И они уже становятся похожими друг на друга. В своих привычках, в своих каких-то желаниях.

Это такое тонкое чувство. Но у кого это тонкое чувство может возникнуть? У алкоголизированных семей? У наркотизированных? У семей, которые вообще просто сожительствуют и не прекращают брак, потому что у них, например, очень много недвижимости. И нельзя или не хочется поделить это всё. Или еще какие-то причины. Или живут вместе ради детей.

— К слову, о детях. Стоит ли сохранять брак ради ребенка?

— Нельзя сохранять брак ради кого-то. Брак — это ради себя самого. То есть если в этом браке человека нет, его унижают, не ценят его, то зачем нужен такой брак? Пример. Она врач из глубинки. Он из интеллигентной семьи. И вроде бы всё хорошо, но она не хотела иметь детей. И 11 лет их не было. Всё время ему вешала лапшу на уши, что это он виноват в ситуации. Потом он поставил вопрос ребром — развод, и она сразу забеременела.

Потом он «вынашивал» беременность, ее везде возил, водил, посещал с ней врачей. Она родила, а через два месяца уехала в командировку — повышать квалификацию, якобы учиться. А ребенка оставила с отцом. И стоит ли ему сохранять такой брак ради ребенка?

Общие ценности, интересы и дети скрепляют брак Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

— Задам еще один вопрос про некие точки невозврата в отношениях. Существуют ли они?

— Точка невозврата — когда человек предал какую-то идею, которая для семьи составляла ценность. Случай из практики. Мужчина женился, в браке родились две дочери. А любил он всю жизнь одноклассницу. И вот увидел ее на встрече выпускников и решил, что она такая несчастная, ей надо помогать. И какое-то время он ей помогает, помогает. Потом совсем ушел — в этом случае измена может стать точкой невозврата. Другой пример. Он игроман — она не знала или не допускала, что он так играет, а он потом начал играть на деньги. А для нее игровая зависимость — точка невозврата.

— Часто ли к вам обращаются люди с паузой в отношениях, когда вроде бы и не расходятся, но и вместе не живут, разъезжаются, и вот в таком непонятном статусе друг к другу живут месяцы или годы? И стоит ли брать такую паузу в отношениях или нужно все-таки что-то решать с браком сразу?

— Пауза в отношениях связана чаще всего с нежеланием разводиться из-за материальных вопросов, разделов имущества. Или она связана, возможно, с каким-то состоянием человека, который еще на что-то надеется. Это пауза не у двух, она у одного. Или измена была, и предложивший разъехаться наблюдает или оценивает свои чувства. А иногда пара фиктивно разводится, чтобы решить какую-то временную ситуацию.

— Часто от женщин (от мужчин тоже, но реже) можно услышать: «Я его/ее так люблю, случись что, я жить без него/нее не смогу!» Действительно встречаются такие глубокие чувства, когда без супруга просто невозможно жить?

— Так говорят инфантильные люди (независимо от пола), которые сами собой ничего не представляют, потому что есть такое понятие «психическая адаптация» и есть три уровня этой адаптации. Одна из них физиологическая, когда ты управляешь своим телом, физиологическими отправлениями, вторая — психологическая адаптация, когда человек управляет своими мыслями, поведением, понимает, что он все-таки отдельно, он не сиамский близнец партнера, человек не должен быть зависимым ни от кого — это важно!

Зависимость — это удобная позиция существования за счет другого. Иногда возможен такой вариант: я делаю и служу ему «на потребу», хотя внутри я понимаю, что и он без меня проживет, и я без него. И развод не оставит никакой травмы ни тому, ни другому…

В «серебряном возрасте», прожив более 50 лет вместе, имея детей и внуков, супруги настолько друг с другом «срослись» во всех своих чувствах, мыслях, желаниях, что им действительно друг без друга трудно даже один день прожить!

По настоящему прожить друг без друга не смогут только супруги, женатые 50+ лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— А вот еще другая ситуация, тоже частая фраза: «Я могу жить без тебя, я проживу без тебя, но хочу с тобой». Это нормальная ситуация?

— И та, и другая ситуация реальны, они могут быть. И это нормально, когда человек говорит: «Да, я могу без тебя. И я понимаю, что мы с тобой, может быть, и имеем разные взгляды на что-то, но есть та ценность, которая мне очень дорога. Это, допустим, наши дети, наши увлечения, наша общая работа, наши какие-то материальные оставляющие, то есть дом, машина, общие друзья, путешествия, то есть я не могу это потерять, ты мне очень важен. Я могу, конечно, и в одиночку, я не сиамский близнец, но качество другое жизни будет без тебя, и я не хочу».

— Есть ли какие-то общие советы, как психологически не убить друг друга в отношениях?

— Самый главный совет, который я уже сказала. Встречаются мальчик и девочка и хотят интимно-близкого общения… Особенно если инициатива исходит от мужчины, тогда ты — зрелый мужчина, самостоятельный, отвечаешь уже за девочку, ты должен жить отдельно от родительской квартиры.

А сегодня как? Мама говорит: «Да ладно, пусть живут в нашей квартире». Хорошо, значит, пусть женятся и выстраивают отношения как супруги. А перед этим написать на листе бумаги 10 правил жизни (до брака) по версии одного и другого и сравнить, а готовы ли их принять?

И если вдруг всё как бы сложилось, и тот, и другой нравятся друг другу, и они собираются быть вместе, значит, идти за советом куда? Если они верующие, то к духовнику или муфтию. Или к маме, к бабушке привести и показать, как тебе этот мой парень или как тебе эта девушка. Надо сходить в семью, посмотреть, какие отношения между родителями. Полная ли семья. Девушке посмотреть, как парень относится к маме. В народе есть предание — «если в их семье отец с мамой живут долго и счастливо, то и у сына с девушкой в будущей семье тоже будут гармоничные отношения».

— А можно ли человека изменить со временем? Ведь бывает, что женятся, а женщина думает: «Поменяю под себя». Или мужчина думает: «Поменяю под себя, сломаю». А сломать-то можно?

— Опять же, это зависит от личности. То есть если слабая, инфантильная, зависимая личность, то не то чтобы сломать, а приспособить для себя можно, но не факт, что человек не уйдет, когда ему покажется, что в другом месте лучше. А если личность сильная, независимая, то сломать и переделать невозможно!