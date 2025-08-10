«Нельзя сохранять брак ради кого-то. Только ради себя»: как спасти семью и нужно ли это делать — советы психолога

Как сохранить отношения, если в семейной жизни начался кризис? Как не наделать ошибок, от которых будет потом мучительно больно? Можно ли переделать человека под себя? И спасет ли семью пауза в отношениях? На эти и другие вопросы наших коллег из 63.RU ответила профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт клиники СамГМУ Ольга Ковшова.
«Мы всë несем: навыки, правила жизни и остальное — из семьи»
— Хотелось бы поговорить сначала о кризисах в семейных отношениях. Специалисты выделяют кризисы разных лет, но многие считают первым и самым серьезным кризис трех лет. Правда ли такой кризис есть, во всех ли семьях он бывает?
— Кризис трех лет существует, это так, потому что через три года, как говорят психологи, физиологическое влечение может угасать и ослабевать, переходить в привычку, а если еще у супругов за эти три года утратились романтические отношения, взаимопонимание, возникло чувство неудовлетворенности браком, возможно, даже произошла измена, то и возникает кризис. Кризис трех лет продолжается около года. Критические точки в паре бывают и позже — и через 7, и через 25 лет отношений. Но в одной семейной паре эти кризисы могут проявляться ярче, в другой практически не проявляться. Всё зависит от отношения друг к другу.
Как формируются отношения? Вначале возникает «влечение ума» — это дружба, оно может перерастать во «влечение тела» — «физиологическую любовь». Супружеские отношения развиваются в общем мировоззренческом и духовном плане, когда есть общие ценности, смысл жизни. Когда человек существует уже не просто один, а он говорит «мы», «семья», даже если еще не родились и не скрепили супружеские отношения дети.
Сегодня в психологии мы рассматриваем человека в феноменологическом подходе к нему, такие понятия, как «персона» или «феномен»: каждый человек — это персона, уникальная, неповторимая личность, уникальный генетический код, психологический код.
На психологию человеческих отношений в браке оказывает влияние наша наследственность, проявляющаяся в биологическом начале — нашем темпераменте и характере, закрепленная в культурно-историческом развитии семьи — нашем воспитании. Социально-культурная среда формирует, закрепляет или ослабляет наши сильные или слабые стороны личности. А для ребенка семья — это и есть социально-культурная среда. И мы все — носители нашей семьи.
Все навыки, правила, послания и установки жизни и поведения — всё из семьи. И поэтому, если ребенок из семьи, где родители развелись, то он может нести это «послание» в свою психосоциальную ситуацию развития через всю жизнь как акцент, «психологический дефицит». Когда он понимает, что брак — это не навсегда, что мужчина или женщина могут изменить, предать, уйти из семьи…
— Вы практикующий медицинский психолог, врач-психотерапевт. А сталкивались с такой ситуацией: какая-то серьезная ссора — и мужчина или женщина решают для себя: «Всё, у нас кризис». И начинают читать в интернете признаки кризиса, ставят сами себе диагноз? И действительно ли любую серьезную ссору можно назвать кризисом в отношениях?
— Нет, не любая ссора — кризис. Пример из практики. За психологической помощью обратился молодой человек 22 лет в состоянии депрессии. Он состоит в «гражданском» браке с молодой женщиной его же возраста. Произошел разрыв отношений (необоснованная ревность), она прервала все отношения, обнаружив переписку с коллегой женского пола. А там ничего, кроме переписки, и не было. А она решила: «Всё, уходи». И он ушел.
Понимает, что изменить человека невозможно, жаль отношений, были планы заключения официального брака, куплено кольцо, и всё пошло прахом. И он не знает, что делать, понимает, что в семье его подруги аналогичные отношения у родителей… ревность по наследству… Поэтому не знает, брать ему в семейную жизнь такую женщину или нет…
Критические моменты бывают у людей, это так, но всегда необходимо анализировать ситуацию, спрашивать совет у опытных людей, заинтересованных в твоей успешной семейной жизни. А если самим сложно, то нужно обращаться за советом к специалистам — психологам, семейному психотерапевту и другим… Или хотя бы к бот-чату, нейросети, которая вас тоже вначале протестирует и скажет, что да, у вас проблема, обращайтесь к психологу. Или скажет, что вы всё надумали, не надо ни к кому обращаться, это вообще не причина для конфликта, а недоверие друг другу.
Например, женщина не приготовила что-то — это причина конфликта? А почему она не приготовила? Может, с ней что-то случилось, может, ей нужно было на работу, может быть, она с детьми провозилась, не было времени на готовку. Или другая ситуация — он или она в командировке… развлеклись, отключили мозг и нечаянно изменили… И всё. Звучат слова: «Иди, я тебя никогда не прощу». И нет общих ценностей никаких, того, что прожили вместе N количество лет. Надо хорошо и всё тщательно обдумать, смотреть на ситуацию всегда в альтернативе. И всё обсуждать.
«Начинать разговор должен тот, кого ситуация беспокоит»
— А вот как в конфликте разобраться паре, которые не привыкли обсуждать совместные проблемы?
— Сегодня консультироваться, я считаю, по интернету не стоит, потому что не знаешь, кто тебя консультирует, может, студент… Но, поверьте, в каждой семье есть какой-то знаковый авторитетный человек, с большим жизненным опытом, например родитель, дедушка или бабушка, любимый учитель, духовник, у которого следует попросить совета в трудной и важной для вас жизненной ситуации. Наконец, не сидеть и не «ждать у моря погоды», надо идти к профессионалам — психологу или к психотерапевту — это самый высший пилотаж помощи.
Но когда человек идет? Когда уже нет сна, беспокоят мысли о проблеме и на работе, и дома, вы нервно реагируете на происходящее, когда еда не приносит радость, когда внутри всё пылает, и вы не можете выйти из своего эмоционального реагирования в преодолении конфликта, простить своего, когда-то любимого партнера по жизни.
И это не просто конфликт между двумя, он еще связан с эмоциональным, с каким-то внутренним переживанием. Вот ситуация не понравилась, да? А есть же личностная еще характеристика. Так вот, если он сам по себе тревожно-мнительный и увидел, что она еще с каким-то мужчиной разговаривает, и начал ее ревновать. Так надо в этом случае к себе в первую очередь обращаться. А потом идти за советом. И начинать разговор должен тот, кого ситуация беспокоит.
И, опять же, не каждого можно убедить. Это процесс достаточно серьезный, но он не сиюминутный. Взять и отрубить как гордиев узел не получится. Надо все-таки распутывать, если человек тебе дорог. А если ссора была только причиной, чтобы завершить отношения, потому что эти отношения начались с физиологического влечения, и больше ничего общего не было, это другой вопрос.
— А какие изменения в браке, в отношении друг к другу можно считать нормальными? А какие уже тревожными звоночками?
— Дело в том, что каждая семья уникальна. И мы, по сути, отражение семьи, в которой выросли: по К. Г. Юнгу, у женщины преобладает мужское начало — «анимус», и она в детстве ближе к отцу, а у мужчины — женское, «анима», и он ближе к матери. А роли в семейной жизни могут быть разными: если патриархально рассматривать, то мужчина должен содержать семью, зарабатывать деньги, «в поте лица зарабатывать хлеб свой насущный» (из Библии). А женщина должна быть чистоплотной, убирать, мыть, стирать. Сегодня семейные роли могут поменяться, главное — необходимо принятие друг друга и взаимопонимание!
Сегодня «чистых» мужчин и женщин нет, сегодня и женщина может выполнять мужские функции — хорошо зарабатывать, водить машину, и мужчина может вести хозяйство и делать домашние дела. И уже общаясь на этапе букетно-конфетного периода, мы видим, подходит этот человек или не подходит по своим каким-то состояниям. Например, встречаются человек науки и другой человек науки. Да зачем все эти уборки, кастрюльки. Они просто сидят и занимаются своими научными работами. И им так нормально.
А в другом примере мужчина влюбился, женился на красивой девушке. И стали они жить вместе и вести быт. И оказалось, что она не любит готовить, не убирается в квартире. А он так не привык. Он чистоплотный, из семьи, где всё чисто и наготовлено. И случается конфликт, потому что ей нормально не готовить, а для него это неприемлемо.
«Пауза в отношениях, как правило, у одного, второй всё еще в этих отношениях»
— Но все-таки вернемся к изменениям отношений в паре с годами.
— Отношения эволюционируют, они не становятся хуже, они претерпевают развитие, как и сама семейная пара. Но в нормальных супружеских семьях, которые любят друг друга и где есть общие ценности, есть общее мировоззрение, которое скрепляет мужчину и женщину, общие какие-то интересы есть. И они уже становятся похожими друг на друга. В своих привычках, в своих каких-то желаниях.
Это такое тонкое чувство. Но у кого это тонкое чувство может возникнуть? У алкоголизированных семей? У наркотизированных? У семей, которые вообще просто сожительствуют и не прекращают брак, потому что у них, например, очень много недвижимости. И нельзя или не хочется поделить это всё. Или еще какие-то причины. Или живут вместе ради детей.
— К слову, о детях. Стоит ли сохранять брак ради ребенка?
— Нельзя сохранять брак ради кого-то. Брак — это ради себя самого. То есть если в этом браке человека нет, его унижают, не ценят его, то зачем нужен такой брак? Пример. Она врач из глубинки. Он из интеллигентной семьи. И вроде бы всё хорошо, но она не хотела иметь детей. И 11 лет их не было. Всё время ему вешала лапшу на уши, что это он виноват в ситуации. Потом он поставил вопрос ребром — развод, и она сразу забеременела.
Потом он «вынашивал» беременность, ее везде возил, водил, посещал с ней врачей. Она родила, а через два месяца уехала в командировку — повышать квалификацию, якобы учиться. А ребенка оставила с отцом. И стоит ли ему сохранять такой брак ради ребенка?
— Задам еще один вопрос про некие точки невозврата в отношениях. Существуют ли они?
— Точка невозврата — когда человек предал какую-то идею, которая для семьи составляла ценность. Случай из практики. Мужчина женился, в браке родились две дочери. А любил он всю жизнь одноклассницу. И вот увидел ее на встрече выпускников и решил, что она такая несчастная, ей надо помогать. И какое-то время он ей помогает, помогает. Потом совсем ушел — в этом случае измена может стать точкой невозврата. Другой пример. Он игроман — она не знала или не допускала, что он так играет, а он потом начал играть на деньги. А для нее игровая зависимость — точка невозврата.
— Часто ли к вам обращаются люди с паузой в отношениях, когда вроде бы и не расходятся, но и вместе не живут, разъезжаются, и вот в таком непонятном статусе друг к другу живут месяцы или годы? И стоит ли брать такую паузу в отношениях или нужно все-таки что-то решать с браком сразу?
— Пауза в отношениях связана чаще всего с нежеланием разводиться из-за материальных вопросов, разделов имущества. Или она связана, возможно, с каким-то состоянием человека, который еще на что-то надеется. Это пауза не у двух, она у одного. Или измена была, и предложивший разъехаться наблюдает или оценивает свои чувства. А иногда пара фиктивно разводится, чтобы решить какую-то временную ситуацию.
— Часто от женщин (от мужчин тоже, но реже) можно услышать: «Я его/ее так люблю, случись что, я жить без него/нее не смогу!» Действительно встречаются такие глубокие чувства, когда без супруга просто невозможно жить?
— Так говорят инфантильные люди (независимо от пола), которые сами собой ничего не представляют, потому что есть такое понятие «психическая адаптация» и есть три уровня этой адаптации. Одна из них физиологическая, когда ты управляешь своим телом, физиологическими отправлениями, вторая — психологическая адаптация, когда человек управляет своими мыслями, поведением, понимает, что он все-таки отдельно, он не сиамский близнец партнера, человек не должен быть зависимым ни от кого — это важно!
Зависимость — это удобная позиция существования за счет другого. Иногда возможен такой вариант: я делаю и служу ему «на потребу», хотя внутри я понимаю, что и он без меня проживет, и я без него. И развод не оставит никакой травмы ни тому, ни другому…
В «серебряном возрасте», прожив более 50 лет вместе, имея детей и внуков, супруги настолько друг с другом «срослись» во всех своих чувствах, мыслях, желаниях, что им действительно друг без друга трудно даже один день прожить!
— А вот еще другая ситуация, тоже частая фраза: «Я могу жить без тебя, я проживу без тебя, но хочу с тобой». Это нормальная ситуация?
— И та, и другая ситуация реальны, они могут быть. И это нормально, когда человек говорит: «Да, я могу без тебя. И я понимаю, что мы с тобой, может быть, и имеем разные взгляды на что-то, но есть та ценность, которая мне очень дорога. Это, допустим, наши дети, наши увлечения, наша общая работа, наши какие-то материальные оставляющие, то есть дом, машина, общие друзья, путешествия, то есть я не могу это потерять, ты мне очень важен. Я могу, конечно, и в одиночку, я не сиамский близнец, но качество другое жизни будет без тебя, и я не хочу».
— Есть ли какие-то общие советы, как психологически не убить друг друга в отношениях?
— Самый главный совет, который я уже сказала. Встречаются мальчик и девочка и хотят интимно-близкого общения… Особенно если инициатива исходит от мужчины, тогда ты — зрелый мужчина, самостоятельный, отвечаешь уже за девочку, ты должен жить отдельно от родительской квартиры.
А сегодня как? Мама говорит: «Да ладно, пусть живут в нашей квартире». Хорошо, значит, пусть женятся и выстраивают отношения как супруги. А перед этим написать на листе бумаги 10 правил жизни (до брака) по версии одного и другого и сравнить, а готовы ли их принять?
И если вдруг всё как бы сложилось, и тот, и другой нравятся друг другу, и они собираются быть вместе, значит, идти за советом куда? Если они верующие, то к духовнику или муфтию. Или к маме, к бабушке привести и показать, как тебе этот мой парень или как тебе эта девушка. Надо сходить в семью, посмотреть, какие отношения между родителями. Полная ли семья. Девушке посмотреть, как парень относится к маме. В народе есть предание — «если в их семье отец с мамой живут долго и счастливо, то и у сына с девушкой в будущей семье тоже будут гармоничные отношения».
— А можно ли человека изменить со временем? Ведь бывает, что женятся, а женщина думает: «Поменяю под себя». Или мужчина думает: «Поменяю под себя, сломаю». А сломать-то можно?
— Опять же, это зависит от личности. То есть если слабая, инфантильная, зависимая личность, то не то чтобы сломать, а приспособить для себя можно, но не факт, что человек не уйдет, когда ему покажется, что в другом месте лучше. А если личность сильная, независимая, то сломать и переделать невозможно!
