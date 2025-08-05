В Госдуме предложили сделать льготы для семей едиными для всех: что изменится

Сейчас льготы для многодетных семей могут различаться в зависимости от того, где они живут и какой бюджет у региона Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В России предлагают рассмотреть предложение о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть от места жительства и нуждаемости граждан. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Лидер партии Сергей Миронов намерен направить предложение в кабмин.

«Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство», — сказал Миронов.

Он добавил, что эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. Миронов отметил, что в некоторых регионах при определении права на льготы учитывается уровень нуждаемости, в то время как в других субъектах РФ от этого принципа отказались. В результате перечень льгот для многодетных семей может варьироваться в зависимости от места проживания и финансовых возможностей регионов.

«Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо», — считает Миронов.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» впервые внесли программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей в 2021 году. В конце 2023 года инициативу вносили повторно. После этого президент России Владимир Путин в январе 2024 года указом установил единый статус для многодетных. Однако льготы остались на усмотрении регионов, передает РИА Новости.