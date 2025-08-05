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Семья В Госдуме предложили сделать льготы для семей едиными для всех: что изменится

В Госдуме предложили сделать льготы для семей едиными для всех: что изменится

Теперь они не будут зависеть от региона и нуждаемости россиян

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2 комментария
Сейчас льготы для многодетных семей могут различаться в зависимости от того, где они живут и какой бюджет у региона | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСейчас льготы для многодетных семей могут различаться в зависимости от того, где они живут и какой бюджет у региона | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сейчас льготы для многодетных семей могут различаться в зависимости от того, где они живут и какой бюджет у региона

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

В России предлагают рассмотреть предложение о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть от места жительства и нуждаемости граждан. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Лидер партии Сергей Миронов намерен направить предложение в кабмин.

«Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство», — сказал Миронов.

Он добавил, что эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. Миронов отметил, что в некоторых регионах при определении права на льготы учитывается уровень нуждаемости, в то время как в других субъектах РФ от этого принципа отказались. В результате перечень льгот для многодетных семей может варьироваться в зависимости от места проживания и финансовых возможностей регионов.

«Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо», — считает Миронов.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» впервые внесли программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей в 2021 году. В конце 2023 года инициативу вносили повторно. После этого президент России Владимир Путин в январе 2024 года указом установил единый статус для многодетных. Однако льготы остались на усмотрении регионов, передает РИА Новости.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести «оздоровительные сертификаты» для детей номиналом 20 тысяч рублей. На что их можно будет потратить, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Госдума Льгота Выплата Многодетная семья
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Комментарии
2
Гость
51 минута
А остальные льготы и выплаты оставят?
Гость
36 минут
Надо валить от седова.
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