«Уеду в США и стану актрисой». Как живет Алиса Юнусова — дочь Тимати и модели Алены Шишковой

Рассказываем, чем живет и о чем мечтает наследница звездной пары Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

11-летняя Алиса Юнусова с рождения находится в центре внимания. Родители — рэпер Тимати и модель Алена Шишкова — быстро расстались, но сумели сохранить дружеские отношения и совместно воспитывают дочь. Сейчас девочка учится в Англии, пробует себя в моделинге, пишет книги и уже строит серьезные планы на будущее — хочет уехать в США и стать актрисой. 72.RU рассказывает, чем живет и о чем мечтает наследница звездной пары.

Родилась на Гаити и воспитывается бабушкой

Алиса появилась на свет в марте 2014 года в столице Доминиканской Республики — на тот момент родители жили за границей. Тимати и Шишкова были вместе около двух лет, но официально отношения не оформляли. Впрочем, несмотря на то, что у рэпера есть двое детей (старшая дочь — от Алены Шишковой, сын Ратмир — от модели Анастасии Решетовой), а на подходе уже третий ребенок от модели Валентины Ивановой, он никогда не состоял со своими избранницами в официальном браке.

Родители девочки объявили о своем разрыве почти через год после ее рождения Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

После разрыва оба родителя участвуют в жизни ребенка, но больше всего времени Алиса проводит с бабушкой по отцовской линии — Симоной Юнусовой. Именно Симона занимается воспитанием внучки с раннего детства и активно рассказывает об Алисе в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ). По словам Алены, она полностью доверяет бывшей свекрови и считает, что та справляется с ролью строгой наставницы лучше, чем она сама. Тем не менее Алена регулярно проводит время с дочерью и делится совместными фото на своих страницах в соцсетях.

— Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной, — объясняла модель.

Алиса вместе с бабушкой Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Сам же рэпер часто публикует фото со своими детьми Источник: timatiofficial / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) У Тимати двое детей, совсем скоро появится третий ребенок Источник: timatiofficial / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Учеба, творчество и первые книги

Сейчас Алиса учится в частной школе по британской системе. Помимо обязательной программы, девочка занимается вокалом, танцами, актерским мастерством и даже шахматами. С самого детства Алису приучали к спорту и творчеству. В раннем возрасте она уверенно чувствовала себя в воде, быстро освоила ныряние и начала пробовать себя в серфинге. Позже к этому добавились занятия балетом — в хореографической студии под руководством педагогов Большого театра. Кроме того, девочка увлекалась гимнастикой, живописью и с удовольствием ходила в театральный кружок. Несколько лет назад, когда ей было семь лет, она подписала контракт с модельным агентством и начала сниматься в рекламных проектах.

А в 10 лет Алиса представила собственную книгу с авторским текстом и иллюстрациями. Известно, что она работала над проектом вместе с педагогом. Это стало настоящей гордостью для семьи. Первый экземпляр маленькая писательница подарила маме.

— Буду с вами честна, моя дочь очень творческая и интересная девочка. Мне не терпелось рассказать об этом, я молчала, но теперь могу! Алиса написала собственную книгу со сказочной историей для детей и подарила мне, сама делала иллюстрации к книге. Она очень старалась и вложила туда душу, я очень горжусь ей! У меня мурашки, — написала Алена Шишкова.

Алена Шишкова часто публикует домашние снимки с дочерью Источник: missalena.92 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) Источник: missalena.92 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

В мае 2022 года Алиса Юнусова дебютировала в кино — она снялась в короткометражном фильме «Утенок» режиссеров Ирины Вальц и Евгении Лазаренковой. А летом того же года юная модель оказалась в объективе известного фотографа Марка Ширвуда: съемки прошли на Карибах для французского глянца Milk. Вместо студийной постановки — живая картинка: Алиса лазает по скалам, делает акробатические трюки и ловит волну с доской в руках.

Девочка не раз снималась для журналов, например на Карибах для французского глянца Milk Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Недавно Алиса поделилась с родственниками: она хочет уехать в США и начать карьеру в кино. По ее словам, кино позволяет переснимать сцены и пробовать снова, в то время как театр требует идеального исполнения с первого раза, и это ее пугает.

— В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре если ошибся, то уже ошибся, — рассуждает девочка.

В своих соцсетях модель Алена Шишкова показывала свои детские снимки и фото дочери Источник: missalena.92 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Между подиумом и TikTok: стиль и образ жизни

Несмотря на юный возраст, Алиса регулярно появляется в публикациях родителей и бабушки. Подписчики уже сравнивают ее с юной Пэрис Хилтон: уверенное поведение, любовь к моде и брендам. Хотя сама девочка признаётся, что предпочитает не дорогие бутики, а винтажные магазины и секонды. Свои луки она подбирает сама, иногда делится вещами с мамой, иногда забирает у нее туфли.

На 11-летие девочки семья сделала ей грандиозный подарок. Праздник организовали по мотивам книг о Гарри Поттере Источник: missalena.92 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Судя по всему, Алиса Юнусова не собирается идти по стопам родителей буквально — ни в музыку, ни в подиумную модельную карьеру. Ее амбиции — в сфере кино и творчества. Семья готова поддержать любые начинания, а подписчики с интересом наблюдают за каждым шагом девочки. Ее бабушка Симона уверяет, что старается внушить девочке, что та должна всего добиваться самостоятельно и не рассчитывать на связи родителей.

— Я всегда говорю, что достижения папы — это достижения папы. А у Алисы еще всё впереди.

Алиса Юнусова не собирается идти по стопам родителей Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) Ей интересно кино и театр Источник: simona280 / Instagram (социальная сеть запрещена в РФ)

Судя по соцсетям бабушки, девочка ведет себя как обычный ребенок. Правда, не всё так просто. Недавно Алиса Юнусова признавалась, что порой сталкивается с проблемой дружбы. Некоторые дети хотят с ней общаться только из-за звездного отца.

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