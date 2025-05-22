Может, просто давать молодым семьям квартиры? Спасет ли российскую демографию «отпуск для секса»

В семье скоро появится ребенок, и это счастье, которому не нужен отпуск Источник: Лина Саитова / 116.RU











Госдума России предложила очередную кринжовую инициативу — ввести дополнительный оплачиваемый отпуск, который получил название «Демографическая неделя». В соцсетях острословы тут же придумали более точное название — «Отпуск для секса».

Предложил его ввести самый молодой депутат парламента от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он считает, что «отпуск для секса» реально поможет повысить рождаемость в стране.

Арапов считает, что многие пары откладывают рождение детей из-за стресса на работе, усталости и нехватки эмоциональных ресурсов.

— Для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьезных отношений, — заявил депутат в интервью телеканалу «360».

Предусмотрительный депутат даже придумал, что нужно компенсировать затраты на «отпуск для секса» через налоговые вычеты: работодатели смогут оплачивать «демографическую неделю», а затем получать вычеты из налога на прибыль. Ничего удивительного, что инициатива Арапова вызвала гигантский резонанс.

— Секс — не панацея для демографии, а интимный процесс, зависящий от множества факторов. Если вводить «демографическую неделю», ее стоит дополнить просвещением (консультации сексологов, психологов и репродуктологов для пар) и поддержкой государства (нужны льготы на жилье, расширение декретных программ, улучшение медицины), — говорит в беседе с MSK1.RU врач-сексолог Оксана Бродвей. — Главное — создавать среду, где люди чувствуют себя защищенными и желанными, а не обязанными «выполнять план».

— Для повышения рождаемости важнее решать вопросы доступности жилья, инфраструктуры и поддержки семей, а не ограничиваться громкими, но неэффективными инициативами, — говорит социальный психолог Михаил Касаткин. — В современных городах большинство семей живет в квартирах с одной — тремя комнатами, что объективно ограничивает возможность завести более двух детей. Особенно сложно, если дети разного пола: обеспечить каждому личное пространство становится проблемой. Кроме того, на городских родителей ложится значительная нагрузка по уходу за детьми, а финансовые возможности большинства семей ограничены: лишь около 10% мужчин в стране зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Но с самым большим скепсисом отнесся к инициативе председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.

— Основной мотив везде, на заседаниях правительства, на высоколобых экспертных конференциях, — весь мир вымирает, и мы вместе с ним, значит, всё нормально, — рассуждает Крупнов. — А дальше придумываются всякого рода псевдотеории типа «демографического перехода»: якобы вымирание — это нормальный и даже в общем такой правильный процесс.

— Но что конкретно для этого нужно сделать? Помогут ли введение «отпуска на секс», всяких выплат и доплат, повышение маткапитала?

— Всё это примерно то же самое, что больному раком на третьей стадии рассказывать, какие меры поддержки ему нужны. Припудрить щечки, побольше дать сегодня кефира и так далее. Это всё здорово, но лучше лечить и попытаться не дать человеку перейти в четвертую стадию рака.

Вот так и нас: демографией на самом деле никто не занимается начиная с самых верхов. И более того, это всё открыто не обсуждается, просто не обсуждается. А дальше появляются эксперты, которые нам расскажут про то, что в этом году на 0,01% родилось или умерло больше или меньше и так далее. Но всё это не просто болтовня, а преступная, вредительская болтовня.

Остановить вымирание можно только одним способом (и я об этом много говорил): сделать ставку на модельную трех-четырехдетную семью. Тогда мы хотя бы восстановим потерянное еще в 1964 году простое демографическое воспроизводство. И дальше, в общем-то, всё понятно, нужно подводить под это всё социалку, экономику и, конечно, идеологию. Ты родил третьего-четвертого ребенка, всё, ты попадаешь в коммунизм, все тобой гордятся, все показывают пальцем: это лучшие люди страны. И ничто другое не будет работать.