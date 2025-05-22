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Семья Кризис-2025 Эксперт Может, просто давать молодым семьям квартиры? Спасет ли российскую демографию «отпуск для секса»

Может, просто давать молодым семьям квартиры? Спасет ли российскую демографию «отпуск для секса»

Как повысить рождаемость в вымирающей стране, обсуждают эксперты

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67 комментариев
В семье скоро появится ребенок, и это счастье, которому не нужен отпуск | Источник: Лина Саитова / 116.RUВ семье скоро появится ребенок, и это счастье, которому не нужен отпуск | Источник: Лина Саитова / 116.RU

В семье скоро появится ребенок, и это счастье, которому не нужен отпуск

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Госдума России предложила очередную кринжовую инициативу — ввести дополнительный оплачиваемый отпуск, который получил название «Демографическая неделя». В соцсетях острословы тут же придумали более точное название — «Отпуск для секса».

Предложил его ввести самый молодой депутат парламента от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он считает, что «отпуск для секса» реально поможет повысить рождаемость в стране.

Арапов считает, что многие пары откладывают рождение детей из-за стресса на работе, усталости и нехватки эмоциональных ресурсов.

— Для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьезных отношений, — заявил депутат в интервью телеканалу «360».

Предусмотрительный депутат даже придумал, что нужно компенсировать затраты на «отпуск для секса» через налоговые вычеты: работодатели смогут оплачивать «демографическую неделю», а затем получать вычеты из налога на прибыль. Ничего удивительного, что инициатива Арапова вызвала гигантский резонанс.

—  Секс — не панацея для демографии, а интимный процесс, зависящий от множества факторов. Если вводить «демографическую неделю», ее стоит дополнить просвещением (консультации сексологов, психологов и репродуктологов для пар) и поддержкой государства (нужны льготы на жилье, расширение декретных программ, улучшение медицины), — говорит в беседе с MSK1.RU врач-сексолог Оксана Бродвей. — Главное — создавать среду, где люди чувствуют себя защищенными и желанными, а не обязанными «выполнять план».

— Для повышения рождаемости важнее решать вопросы доступности жилья, инфраструктуры и поддержки семей, а не ограничиваться громкими, но неэффективными инициативами, — говорит социальный психолог Михаил Касаткин. — В современных городах большинство семей живет в квартирах с одной — тремя комнатами, что объективно ограничивает возможность завести более двух детей. Особенно сложно, если дети разного пола: обеспечить каждому личное пространство становится проблемой. Кроме того, на городских родителей ложится значительная нагрузка по уходу за детьми, а финансовые возможности большинства семей ограничены: лишь около 10% мужчин в стране зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Но с самым большим скепсисом отнесся к инициативе председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.

— Основной мотив везде, на заседаниях правительства, на высоколобых экспертных конференциях, — весь мир вымирает, и мы вместе с ним, значит, всё нормально, — рассуждает Крупнов. — А дальше придумываются всякого рода псевдотеории типа «демографического перехода»: якобы вымирание — это нормальный и даже в общем такой правильный процесс.

— Но что конкретно для этого нужно сделать? Помогут ли введение «отпуска на секс», всяких выплат и доплат, повышение маткапитала?

— Всё это примерно то же самое, что больному раком на третьей стадии рассказывать, какие меры поддержки ему нужны. Припудрить щечки, побольше дать сегодня кефира и так далее. Это всё здорово, но лучше лечить и попытаться не дать человеку перейти в четвертую стадию рака.

Вот так и нас: демографией на самом деле никто не занимается начиная с самых верхов. И более того, это всё открыто не обсуждается, просто не обсуждается. А дальше появляются эксперты, которые нам расскажут про то, что в этом году на 0,01% родилось или умерло больше или меньше и так далее. Но всё это не просто болтовня, а преступная, вредительская болтовня.

Остановить вымирание можно только одним способом (и я об этом много говорил): сделать ставку на модельную трех-четырехдетную семью. Тогда мы хотя бы восстановим потерянное еще в 1964 году простое демографическое воспроизводство. И дальше, в общем-то, всё понятно, нужно подводить под это всё социалку, экономику и, конечно, идеологию. Ты родил третьего-четвертого ребенка, всё, ты попадаешь в коммунизм, все тобой гордятся, все показывают пальцем: это лучшие люди страны. И ничто другое не будет работать.

А вы как считаете, «отпуск для секса» поможет повысить рождаемость?

Молодые найдут время и место заняться сексом, а вот где и на что жить, может решить не каждая молодая семья
Да, время свободное появится
Идея для пиара
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Дмитрий Капустин
Демографический кризис Демографическая яма Секс Молодая семья Госдума Инициатива депутата
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Комментарии
67
Гость
22 мая, 08:23
Очередной бред. Большинство работодателей даже брать на работу не хотят молодых женщин в страхе, что они скоро уйдут в декрет.А те кто работают и планируют, они понимают, что когда вернуться их места может уже не быть
Гость
22 мая, 08:19
Деревни надо возрождать, многодетных раньше там было много, в городах намного меньше, потому что не жить в квартире или в доме большая разница. Прокормить в деревне детей было проще, всегда было свое хозяйство, а сейчас бросили деревни на вымирание, а рождаемость хотят повысить, простите где, в однушке или двушке, ну не могут люди быть всю жизнь привязаны к ипотеке.
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