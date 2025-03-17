«Мамам в декрете много для счастья не надо». Россиянка в 26 родила тройню, и теперь у нее четверо детей, она рассказывает, каково это

Елена родила тройню — в соцсетях она делится трудностями и радостями многодетного материнства Источник: Елена Карпова











Еще полтора года назад Елена Карпова и не думала о том, что станет многодетной мамой. Она и ее муж Иван планировали второго ребенка, но вместо одного получили сразу трех: наша героиня выносила и родила девчонок-близняшек. В своем блоге Елена открыто и искренне, без прикрас, делится перипетиями материнства. Ее рассказ об этом же послушал и IRCITY.RU.

Лена, тоненькая, как тростинка, заходит в кафе, и я сразу понимаю, что это она. Не потому, что видела ее в блоге, а интуитивно. Она одаривает добродушной улыбкой сотрудников заведения и легко подсаживается ко мне, почти тут же предлагает перейти на «ты».

«В представлении общества мама — это суперчеловек»

Старшему ребенку — Мише — пять лет. Впервые мамой Лена стала в 22 года. Сын был запланированным, к его появлению готовились, проходили курсы. Лена признается: первый декрет разбил в пух и прах все представления о том, что это такое — отпуск по уходу за ребенком.

— Как только мы с мужем поняли, что хотим семью, начали планировать свадьбу, мой окончательный переезд в Иркутск, будущую жизнь, довольно быстро увидели две полоски на тесте. Но с декретом у меня как будто бы немножко рухнули рамки идеальной картинки, где все счастливы, всегда вместе. Началась рутина, — вспоминает Лена.

У молодой семьи все было, как у многих: мама 24 на 7 дома с ребенком, папа пропадает на работе, ведь жену с сыном надо кормить, одевать, надо улучшать жилищные условия. Плюсом юная Лена на какое-то время оказалась под влиянием социальных ожиданий.

Есть в обществе представление о том, что мама — суперчеловек. Она должна воспитывать ребенка, два раза с ним гулять, а еще у нее должно быть идеально чисто, первое, второе и компот и так далее. Я попыталась все это реализовать, погрузилась во все это. Но, будем честны: невозможно держать баланс, когда уходишь во что-то одно полностью, с головой. Просто теряешь себя. Елена Карпова мама четырех детей

Лена вспоминает: ей 22 года, вроде бы исполнились все мечты: красный диплом, замужество, ребенок, причем сын. Все случилось. Но что дальше? Ни интересов, ни увлечений, ни желаний — будто мечтать стало не о чем. К тому же большинство ровесниц в соцсетях делились жизнью: кто-то встречается с друзьями, кто-то добивается успехов в работе. Лена про себя могла сказать только одно: «Я мама».

— Это было похоже на какую-то пелену. У меня по большому счету и времени-то не было понять, кем хочу быть, что делать, что будет, когда закончится декрет. Эти мысли вводили меня в уныние, непростой был этап. Спустя время поняла: если с этим ничего не делать, дальше будет хуже, потому начала нащупывать баланс. Занялась собой, начала придумывать, чем заняться. Что только не делала, а нашла в итоге себя в создании косметики. А потом стала проводить мастер-классы для мам, да и в целом для женщин, девушек, которые хотели себя в чем-то новом попробовать, — вспоминает она.

Мир Лены расширился.

«Нужно не коляску выбирать, а продумывать быт»

На мастер-классах выяснилось, что многие мамы в декрете переживают те же чувства. И дело не в том, что у них нет любви к детям. Просто и маме нужно иногда отвлечься, провести время с самой собой, удовлетворить свои потребности — в том числе эмоциональные, которые зачастую во время материнства уходят на второй план.

Отчасти, наверное, проблема в формате жизни: ничего не продумано сильно для того, чтобы мама адаптировалась и не выпала из социальной жизни. Даже транспорт, такси с автокреслом сложно вызвать. Елена Карпова мама четырех детей

— Я уже, конечно, более мобильна, потому что научилась водить, куча автокресел, села и поехала. В первом декрете такого не было. На детские площадки приходишь, там разговоры только об одном: «А вы чем кормите?», «А вы какими подгузниками пользуетесь?» А тебе хочется поговорить о чем-то другом, но единственные люди, с кем контактируешь, — такие же мамы во дворе, — говорит блогер. — Мало мест, куда можно прийти с детьми, но заняться своими делами — например, в тот же спортзал. Не у всех есть бабушки, возможность нанять няню, да и не все готовы к этому.

Получив этот опыт, Лена отмечает: еще на этапе планирования беременности, да и во время, нужно готовиться совсем не к покупке правильной коляски, удобной кроватки и даже не к тому, как прикладывать малыша к груди. Все это, безусловно, важно. Но не настолько, насколько продумать, как во время декрета обустроить быт, чтобы не чувствовать себя выключенной из социальной жизни.

— Нужно понимать, будет ли помощь от мужа, в каком объеме, будут ли вылазки из дома, в каком количестве. На меня морально еще вот что давило. В первом декрете я выходила из дома одна по выходным максимум на два часа. Миша был на грудном вскармливании, я сцеживала молоко, но, когда уходила, постоянно была в тревоге, что оно закончится, и срочно придется бежать домой. Расслабиться не можешь, постоянно смотришь в телефон, не напишет ли муж. Это эмоционально тяжело, — объясняет Лена и добавляет: — Позитивная сторона в первом декрете всё же есть — это опыт, который помог адаптироваться во второй раз.

«Как у тебя тут все красиво!»

О втором ребенке пара начала задумываться, как только стало легче с Мишей: он подрос, начал понятнее выражать то, что хочет, пошел в садик; Лена вышла на работу, занялась маркетингом, и это увлекло ее с головой; у мужа выстроился удобный график. Супруги поняли, что если бы появился еще один малыш, они бы справились. Решили пробовать зачать, а там — как получится.

— Мы, честно говоря, несмотря на то, что первая беременность произошла быстро, не думали, что вторая будет сразу. Но жизнь опять подкинула сюрприз — и получилось сразу. Причем у меня была незначительная задержка, с доставкой продуктов я заказала тест, он случайно попался. В соцсетях встречаются красивые ролики, когда женщина видит две полоски, мандражирует, делает сюрприз мужу. У нас такого не было. Я утром вышла из ванной и говорю: «Муж, мы уже беременны», — вспоминает Лена.

В то же утро пара отправилась на УЗИ, которое… ничего не показало. Беременность удалось подтвердить через пару недель. Супруги в клинике были вместе, но о том, что у них ожидается не один, а сразу три ребенка, Лена узнала первой — Иван в это время ждал ее за дверью в коридоре.

Но все, конечно, стремятся к маме Источник: Елена Карпова











— Я лежу на столе, а врач говорит: «Ой, как у тебя тут все красиво!» Я ничего не понимаю, а она продолжает: «У тебя тут двойня». А я эмоционально к этому вообще была не готова. Для меня двойни и тройни — было что-то из сериалов. Даже знакомых таких не было в окружении. А потом врач добавляет: «Нет, подожди. У тебя здесь, по-моему, тройня», — вспоминает Лена.

Ивана позвали в кабинет, чтобы показать на экране, что его жена беременна тройней. Ему потребовалось время, чтобы это осознать. В роду ни у него, ни у Лены не было ни двоен, ни троен. И у пары даже мыслей не возникло, что такое с ними случится.

— Мы испытали смешанные сложные эмоции. Муж — инженер, мы начинаем понимать, что в машину не влезаем, в квартиру, кажется, тоже. Начали сразу думать, как быть, что делать. Нам говорят: «Вы выдыхайте, возможно, не все прикрепятся, это только зарождение жизни», — но рекомендовали наблюдаться в частной клинике. У нас и у самих была эта мысль, — рассказывает Лена.

«Ваша беременность — патология»

В частной клинике и весьма некорректно паре сразу же сказали, что браться за них не будут: беременность тройней — это патология, для репутации бизнеса слишком высокие риски.

— Я оказалась в еще большем шоке, страхе, непонимании. Добавили еще: «Сделайте через пару недель УЗИ и помолитесь, чтобы у вас хоть что-то не закрепилось», — говорит Лена. — Честно говоря, мы пережили даже депрессивные моменты в первом триместре. Во-первых, был сильный токсикоз, во-вторых, много страха, ощущение, что мир становится небезопасным.

Ты приходишь к людям, которым должна доверять, а они тебе: «У вас патология, поэтому не ждите ничего хорошего». Правда, фраза «вы можете умереть» меня не впечатлила. А вот муж до последнего боялся, что со мной что-то случится. Елена Карпова мама четырех детей

Не добавляли позитива и соцсети: Лена искала мам двойняшек и тройняшек, чтобы на примере других хотя бы понять, что это такое. Но погружалась только в еще больший страх, потому что делились в основном негативными историями. Недоношенность, прерывание беременности, предложения убрать одного из детей («Как вообще можно выбрать кого-то?»).

— На девятой неделе я снова пошла на УЗИ, мне опять сказали: «У вас двойня, даже намека на тройню нет». Мы выдыхаем: двойня уже не так страшна. В конечном счете я прикрепилась для наблюдения в обычную поликлинику. Через какое-то время меня срочно отправили на скрининг в городской перинатальный центр. Ложусь на стол, а мне говорят: «А ты уверена, что у тебя двойня?» Оказалось, у меня три девочки. И опять меняется всё, меня снова трясет, я лежу реву. Врач смеется: «Это от счастья». Помню, что ответила: «Не понимаю пока», — говорит Лена.

После всех этих нервных недель пара приняла решение улететь на море.

Как же не нарядиться юной красавице? Источник: Елена Карпова











«Кесарево я проспала»

Лена отмечает, что это решение сильно помогло: пара перезагрузилась, отвлеклась от переживаний, сжилась с мыслью, что наступает другой жизненный этап. Вся беременность тройней, за исключением первого триместра, протекала легко, не так, как в первый раз.

— На УЗИ ходила каждую неделю, врачи говорили: «Господи, ты еще не родила, как ходишь вообще?» Я доходила до 36-й недели. И все врачи говорили, что это героизм. Предлагали полежать еще на сохранении, но понимали, что это уже тяжело всем. И детям, и мне, — вспоминает Лена.

О том, что будет кесарево сечение, врачи сообщили сразу же. Слишком много рисков, что при естественных родах что-то пойдет не так. Но свою операцию мама тройняшек… проспала!

— Это очень интересно, потому что в ночь перед кесаревым я спала так, как не спала всю беременность. В первый триместр меня мучил токсикоз, во втором я более-менее спала, а в третьем уже спать не могла: постоянно было жарко, тяжело, то пить хочется, то в туалет, то еще что-то. Перевернуться с боку на бок вообще целая победа, — говорит Лена.

В итоге операцию перенесли. Не только из-за того, что Лена не проснулась вовремя, но и по другим причинам. Кесарево для рождения тройни — непростая процедура. Нужно больше врачей, трое неонатологов — по одному на каждого ребенка. А в роддоме в тот день то были экстренные роды, то операции. В общем, тройняшки — Рада, Мира и Яра — появились на свет чуть позже запланированного. Причем просто и без осложнений, малышки родились здоровые, и единственное, что потребовалось, — набрать вес под наблюдением врачей. Но это штатная история в подобных ситуациях.

— Две недели пролежали в больнице, а потом вернулись домой. В роддоме нам выдавали бутылки смеси по времени. А дома-то ничего этого нет. Пытаешься что-то сообразить, понять, где что лежит, как девочек мыть. Они были крохотулечки, поэтому муж в первое время брал их на руки, а что-то делать с ними боялся. А тут еще все хотели к нам в гости. Но мы за пару дней освоились. Тут, наверное, сказалось то, что опыт материнства уже был, потому я была на своей волне, все понимала, справлялась. Сложности, конечно, были — когда все трое просыпались. Но зато легко засыпали: мы их клали на бочок, давали бутылочку — и готово, — рассказывает она.

«Муж познал все прелести бытия»

Лена еще во время беременности договорилась с мужем: одна тянуть воспитание четверых детей она не будет. Пара выработала график, чтобы подхватывать друг друга. Ивану пришлось перестроить рабочие процессы, и полдня с детьми находился он. Лена в это время могла позволить себе куда-то выбраться — чтобы отвлечься, заняться делами вне материнства.

— Если в первом декрете у нас все было традиционно: я с ребенком, муж на работе, то в этот раз он познал все прелести бытия, понял, что это действительно тяжело, — говорит Лена. — Мы оба работаем и на равных сидим с детьми, занимаемся тем, чтобы обеспечить благополучие семьи, и от этого спокойнее, потому что нет друг к другу претензий о том, что кто-то что-то делает больше. Мы оба понимаем, что ресурсы ограничены и у него, и у меня.

Первый действительно тяжелый опыт у пары случился, когда все три девочки заболели. Им было около года, температура под 40, ее не брал ибупрофен.

— Муж с двумя на руках, я с третьей. Это был такой страх — три болеющих маленьких ребенка, — вспоминает Лена.

Тройняшек в роду Лены и ее супруга не было Источник: Елена Карпова











А еще нужно уделять время старшему ребенку. Лена считает, что ей и мужу удалось выстроить такие отношения, чтобы сын спокойно воспринял появление сразу трех сестер. Желая избежать ревности с его стороны и чтобы как можно более плавно пройти период адаптации, Елена с Иваном договорились: если со стороны Миши возникают какие-то моменты, мама отдает дочерей папе и идет к сыну — чтобы показать, что он так же важен.

Девочкам уже полтора года, и их пятилетний брат — что-то вроде предводителя. А Лена смеется: у сестер Миши настолько разные характеры, что в будущем ему любая жена будет нипочем.

— Честно скажу, страхов в голове было больше. На выходе всё проще. Конечно, есть свои моменты. Когда тебя будят, когда не спишь несколько ночей, когда постоянно кто-то на руках. Если с одним ты малыша спать положила, пошла заниматься делами, то, когда у тебя трое, чаще всего кто-то спит, кто-то не спит, и ты постоянно с кем-то на руках, кому-то постоянно надо уделить внимание. У тебя настолько теряется время, что ты забываешь, что такое умыться и никого не держать на руках. Это было непросто, но мы выравнивали этот момент, — рассказывает Лена.

«Очень сложно было понять, кого я хочу видеть в роли няни»

Помогает паре и приходящая няня. Вообще-то, по закону родителям, у которых тройня, положена государственная помощница, но в Иркутской области такая услуга не предусмотрена, хотя Лена пыталась ее добиться. Приходится оплачивать няню за свой счет.

— Но было сложно с тем, чтобы понять, какого человека я хочу видеть в роли няни. Было много внутренних страхов, кто за это возьмется, кто пойдет, сколько возьмет, как будет справляться. Когда девочки были совсем маленькие, к нам приходила няня по выходным, она укладывала и умывала малышек фактически только, — вспоминает Лена. — Потом девочки стали чуть повзрослее, приходила уже другая няня, она больше прикормом занималась, мы могли оставить с ней детей. Потом был период, когда Мише меняли садик, он некоторое время находился дома, и я не видела необходимости в няне.

Сейчас у девочек такая няня, которую Лена буквально боготворит, то, как она относится к детям, по мнению мамы, — особый дар.

— У меня вызывает восхищение то, как она умеет любить детей. Есть женщины, которые любят работу, а есть — которые любят детей, и мне кажется, что не бывает, чтобы и то и другое было идеально, — считает Лена.

Важно не терять баланс Источник: Елена Карпова











В тот период, когда Лена отказалась от няни, произошло то же самое, что и в первом декрете: она ушла с головой в детей. Если до того была возможность куда-то выходить одной, то теперь — только с детьми.

— Я могла посадить четверых детей в машину, поехать с ними в игровую [комнату] ТЦ, мне это было несложно. Возможно, на меня смотрели странно, но я понимала, что так проще с детьми куда-то съездить. Они гораздо спокойнее себя вели, чем дома, где сходили с ума. Конечно, было забавно, когда слежу за четырьмя детьми двумя глазами, а за годовасиком пришли мама, папа и бабушка, — рассказывает Лена.

Но надолго ее в таком режиме не хватило. В конце концов дисбаланс дал о себе знать: и она, и муж начали сильно болеть, а сама Лена стала нервной и раздражительной. Это стало сигналом: что-то идет не так.

— Есть такой термин в психологии — «затроганная мама». И ты становишься такой. Мамы проживают такой опыт и с одним ребенком, а тут их трое, каждой [дочке] нужно внимание, иногда они еще начинают за него бороться, ревновать, плакать «почему ты ее взяла, а меня не взяла», — объясняет Лена.

Времени, когда тебя никто не трогает, может не быть. Даже когда эмоционально не можешь уединиться: почистить зубы, посмотреть в зеркало, намазаться кремом без слов «дай, дай, дай». Елена Карпова мама четырех детей

Без няни, если мама — многодетная, считает Лена, физически невозможно.

«Это всё история про баланс»

Лена отмечает: и перераспределение обязанностей (с мужем, бабушек-помощниц у пары нет), и услуги няни — это история про баланс, о том, что если не будешь его соблюдать, долго не продержишься ни физически, ни морально.

— Надо отдавать себе отчет в том, что у тебя есть стопроцентная зарядка, как на телефоне. Вот ты помыла три попы, почистила три пары зубов, покупала всех, приготовила завтрак, покормила, потом уборка — и всё, уже 40% твоей зарядки слетело. А если ты так будешь весь день, и на следующий день так же, то так сойдешь с ума, не будет никакого заряда энергии ни на что, — говорит Лена.

Ей потребовалось время на то, чтобы понять, какие виды деятельности отнимают энергию, а какие — дают. И если Лена не любит мыть посуду или разбирать вещи после стирки, то нужно эти дела делегировать: поделить обязанности с мужем, купить посудомойку.

С тройней непросто, но зато весело Источник: Елена Карпова











— Или вот я очень не люблю фитнес-залы. Брала абонемент, но так и не смогла ходить. Во-первых, далеко, во-вторых, много людей, в-третьих, еще нужно на занятие умудриться записаться. Но зато люблю танцы, они меня прямо перезагружают. На какой-то часик отключаешься от того, что ты — мама, становишься просто человеком, который делает то, что ему классно. Танцы рядом, хожу в определенное время. Это такие маленькие вещи, но они меня вдохновляют. Еще люблю спуститься в машину и в тишине попить кофе, сходить в магазин даже за подгузниками, — Лена делится секретом, как ей удается оставаться энергичной.

Она отмечает: мамы в декрете — простые люди, им для счастья многого не надо. Главное, научиться из этих мелочей брать ресурс.

— Честно скажу, это не всегда получается. Например, когда дети не спят. Недавно все трое слегли с ротавирусом, и был вообще атас. Но потом у них уже не было сил, и они много спали у нас на руках, — рассказывает Лена.

Когда у нее выходной, нет дел, Лена может потратить энергию на уборку, потому что ей это, как она говорит, прикольно.

— Классно видеть, как квартира превращается в идеальную, хотя бы на пять минут. Но если понимаю, что сегодня встреча, танцы, дела, просто уберу игрушки и поставлю обед. То есть стараюсь учиться грамотно распределять то количество энергии, которое есть на день. И это понимание дорого стоит, — отмечает многодетная мама.

«К многодетности относятся не очень позитивно»

Мама с двойняшками на улице всегда привлекает внимание. А уж с тройняшками — тем более. Обязательно найдется человек, который это внимание проявит, а не просто посмотрит. Лена говорит, что уже смирилась с тем, что интерес со стороны посторонних неизбежен. Хотя одно время странные вопросы на улице воспринимались болезненно.

— Ты идешь с четырьмя детьми, подходят и задают вопросы, не всегда корректные, вроде: «Откуда вы берете деньги, а на что живете?» Но часто все-таки о чем-то хорошем спрашивают, говорят какие-то пожелания. Мамы двойняшек говорят: «Да вы кумир, мы в вас верим», — рассказывает Лена.

Но однажды случай показал, что люди не стесняются проявлять праздный интерес, но, когда нужна помощь, скорее отвернутся и сделают вид, что ничего не замечают.

— Я забыла ключ от квартиры, телефон мужа был у меня, а он с Мишей уехал за город. Я не могла ему даже сообщить об этой ситуации. Стояло лето, но шел дождь. Подумала, сходим с девочками в игровую [комнату] в торговом центре, переждем. А там говорят: «У нас только с двух лет». Я ответила, что мы сядем с краю, и всё. Вызвали администратора, а та прямо так и сказала: «Мы вас понимать не хотим». Был будний день, в игровой вообще никого. Так обидно стало. Я же просила не помогать с детьми, а только оказать услугу, за которую заплачу. Понятно, что есть условия, но существует же и человеческий фактор, — вспоминает Лена.

На тот момент эмоции на молодую маму нахлынули так, что она не сдержалась и начала плакать.

— Я иду по ТЦ, две — в коляске, одна — на руках, и ни один человек ко мне не подошел. Было показательно. Порой человеческий интерес — о том, чтобы потешить самолюбие. В какой-то момент даже показалось, что от меня шарахаются, чтобы я не подошла и не попросила помощи сама. Очень неприятный опыт, — отмечает Лена.

В целом, отмечает Лена, ее дети спокойные. Но и она из тех мам, кто понимает, что крик и плач в общественном месте могут доставлять дискомфорт другим людям — если такое происходит, она старается быстро успокоить детей. Но эмоционально бывает тяжеловато.

— Я вижу эти взгляды. Возможно, кажется, но к многодетности в обществе будто относятся не очень позитивно. Но я уже этот момент пережила. Одно дело, когда многодетным ты становишься постепенно, другое дело — когда враз, — говорит Лена.

«Чем старше, тем больше непохожи друг на друга»

Девочкам по полтора года, и стало попроще, потому что они уже могут показать, чего хотят. Но возникли другие сложности: между сестрами постоянно конфликты.

— Вроде бы спокойно чем-то занимаются, а у той игрушка интереснее — и начинается. Она полезла — и я хотела. Она к маме села — и я хотела. И это бесконечно. Мы с мужем думаем: пяти минут не прошло, опять у вас конфликт. Это тоже эмоционально тяжеловато, потому что ты просто бесконечно занимаешься тем, что их разнимаешь, — говорит Лена.

Она признает: девочки разные, и, чем старше они становятся, тем более явно это проявляется. Особенно отличается по характеру Мира — она тройняшка, а Ярослава и Рада — близняшки.

И конечно, море любви к родителям Источник: Елена Карпова











— Мы, видимо, не зря назвали дочку Мирой. Она отдельный мир, абсолютно другая, в характере, поведении, внешности. Женщина-харизма, у нее всё написано на лице, любая эмоция. Рада любит наряжаться. Достанет что-нибудь, напялит на себя, подходит и говорит: «Ой, ва-а…». А Ярослава — моя помощница. Иду убирать что-нибудь — и она со мной, беру тряпку пыль протирать — и она тоже, — рассказывает мама.

Девочки по-разному относятся и к еде. Рада ест всё, Мира, если еда не понравилась визуально, вывалит ее на пол, Яра первую ложку любого блюда выплевывает на пол.

— Вопрос с питанием, наверное, самый сложный. Готовишь, допустим, омлет, а он просто уходит за борт. Приходится делать что-то другое. Были, конечно, периоды, когда говорила, что «у нас омлет, не хотите — ждите обеда». Но план был так себе. Они ходили и кричали, — отмечает Лена.

«Блог — отдушина и обмен опытом»

Своими материнскими приключениями, радостями и сложностями Лена делится в блоге. Она решила заняться им еще во время беременности — как раз тогда, когда искала истории других мам тройняшек и ничего, кроме негатива, не находила. А хотелось узнать о чьем-то опыте, который давал бы надежду.

— У меня возникла мысль поделиться опытом, потому что от этого [рождения тройни] никто не застрахован. Начала вести блог, когда мы приехали с отдыха. Интерес оказался большим. Я понимаю почему. Это не в рамках привычного. Блог стал для меня отдушиной. Во-первых, можно делиться переживаниями, во-вторых, получить советы, в-третьих, дать опыт другим. Часто получаю сообщения, что мотивирую на то, что всё будет хорошо. Я стараюсь на все трудности смотреть с позитивом: как бы ни было сложно, это просто этап, его надо пережить, помнить, что это временно. Хорошего, замечательного, прекрасного гораздо больше, — отмечает Лена.

«Любые трудности лишь этап», — говорит Лена Источник: Елена Карпова











Опыт других мам однажды сильно помог: у близняшек Ярославы и Рады выявились АРП: аффективно-респираторные приступы, при которых ребенок заходится в плаче так, что не может вздохнуть и теряет сознание. Это особенность нервной системы, но выглядит со стороны довольно жутко. Лена стала винить себя, думать, что это из-за недоношенности. С трудом поделилась проблемой в блоге и получила большой отклик: оказалось, с таким сталкиваются многие, АРП есть даже у доношенных детей.

«Иногда сердиться и психовать нет смысла»

В конце нашей встречи спрашиваю Лену: а если уже с нынешним опытом вернуться в прошлое, что бы она выбрала — выносить и родить одного ребенка или оставить всё, как есть.

— Мне кажется, нам всё предначертано. И, если у нас такая история, значит, так и должно быть. Ничего не случается просто так, и если эти три человека решили ко мне прийти, то я благодарна им. Конечно, это непросто. И с одним бывало ох как. Зато весело. Всё временно. На все сложности нужно смотреть так. Во всем пытаюсь находить позитив, думать, как улучшить моменты, чтобы было комфортно, — отвечает она.

Конечно, в чем-то приходится себе отказывать. Например, отложили поездку всей семьей в Таиланд, потому что это большой стресс. И для девочек, которые борются за внимание мамы и папы, и для Лены с мужем.

— У них постоянное желание залезть на руки. Адский стресс от трех маленьких женщин я эмоционально не смогу пережить, поэтому мы отложили поездку. Лучше летом съездим в тот же Красноярск, чтобы сменить обстановку, — говорит Лена. — Конечно, есть большая-большая мечта доехать на машине до Алтая. Но надо целый месяц выделить на это путешествие. В каком-то плане мы живем целями, мечтами и пониманием, что такой период, потом будет другой.

Тройня — это действительно непросто, добавляет она. Главное тут — научиться понимать свои ресурсы и грамотно их распределять.