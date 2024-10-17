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Семья «Говорить больно»: исповедь мамы, навсегда потерявшей трехлетнего сына после обморока

«Говорить больно»: исповедь мамы, навсегда потерявшей трехлетнего сына после обморока

Мария Ганаева из Ярославской области считает, что врачи сделали не всё, чтобы спасти малыша

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1 комментарий

Трехлетний мальчик умер после обморока

Жизнь 26-летней Марии Ганаевой из Ярославской области разделилась на до и после в августе 2024 года. Она потеряла своего трехлетнего сына Давида. Мальчик упал в обморок, а врачи не смогли его откачать.

У Давида был врожденный порок. Врачи диагностировали синдром гипоплазии левых отделов сердца. Это заболевание, влияющее на нормальный кровоток через сердце.

Мама Давида ушла в отпуск по уходу за ребенком-инвалидом. С самого детства Давид проводил много времени в больничных палатах, но не унывал.

— С таким пороком сердца все вялые, а наш был гиперактивным. В свои три года он полностью знал русский, английский алфавиты. Он хотел жить, радовался всему, — Мария улыбнулась сквозь слезы.

Периодически малыш падал в обмороки. После одного из таких Давид не проснулся, родители вызвали скорую. Мальчика привезли в реанимацию Ростовской ЦРБ, но он умер на руках у медиков. Получив заключение о смерти сына, Мария сделала вывод, что, когда ей приносили соболезнования, малыш был еще жив. Подробности этой истории — на видео выше.

Также мы публиковали большой текст о трагедии маленького Давида.

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Комментарии
1
Гость
42 минуты
в Ярике хоть немного врачей осталось, радуйтесь 🤩 а в нищей Костроме нет совсем
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