«Не представляю, как мы справились»: удивительная история жещины, которая родила шестерняшек

На долгие годы супруги забыли о сне Источник: Mirrorpix / Contributor / Mirrorpix / Getty Images











Супружеская пара из Лондона долгие годы мечтала услышать фразу: «Поздравляем, вы беременны», — от врачей. Но родители даже не подозревали, что дальше прозвучит: «У вас будет шестеро детей». Грэм и Джанет Уолтоны стали первой парой в истории, у которой родились шестерняшки.

Источник: Городские порталы

«У меня будет шестеро детей»

Английская пара из Ливерпуля, Грэм и Джанет Уолтоны, мечтали о детях с того самого момента, как только сошлись. Но сколько бы они ни старались, тест на беременность всегда показывал одну полоску. Чтобы стать мамой, Джанет испытала на себе все лекарства и технологии, которые только позволяла британская медицина в 80-х годах прошлого века.

После двенадцатой попытки, которая также закончилась неудачей, пара начала задумываться о приемном ребенке. Но Джаннет решила попробовать пройти лечение в последний, тринадцатый раз. И как оказалось, не зря.

Пройдя очередную процедуру в больнице, пара принялась ждать и надеяться. На восьмой неделе Джанет отправилась на УЗИ, чтобы проверить, удалось ли ей забеременеть. Еще на врачебной кушетке она заметила, что врач слишком пристально разглядывает монитор. Как оказалось, медик не мог поверить своим глазам — и позвал коллег посоветоваться.

— В конце концов я спросила, что происходит, — вспоминала Джанет. — Вот тогда врач и выдал ошеломляющую новость. Он сказал, что это определенно многоплодная беременность. У меня будет шестеро детей.

Роды, за которыми следил весь мир

Слухи об удивительной беременности тут же облетели Ливерпуль, а затем — и всю Англию. Случай Джанет Уолтон и правда оказался уникальным, ведь шестерня может родиться только в одном случае из 104 миллиардов.

Будущую мать тут же положили в больницу, где она провела всю беременность под надзором врачей.

— Я слышала, как люди перешептывались: «Вот женщина, у которой шестеро детей», — рассказывала Джанет.

Чем ближе приближалась дата родов, тем сильнее врачей охватывала паника. Когда Джанет отправилась на кесарево сечение, в родильном отделении не было никого, кроме семейства Уолтонов и десятков врачей. Медики разделились на семь групп: одна следила за состоянием матери, а остальные занимались каждым ребенком по отдельности.

18 ноября 1983 года на свет появились шесть дочерей Уолтонов. И лишь после двух суток круглосуточного наблюдения врачи облегченно заявили — на свет появились шестерняшки, которые смогли выжить после родов.

11 тысяч подгузников

Если после родов для врачей стресс закончился, то для четы Уолтонов всё только начиналось. Молодые родители забыли про сон — дети как назло отказывались спать одновременно: то одна, то другая девочка постоянно требовала внимания. Отец семейства быстро понял, что жене одной не справиться, и ушел в декрет вместе с ней.

По воспоминаниям родителей, паре приходилось спать по очереди не больше двух часов в день, а всего за год они израсходовали около 11 тысяч подгузников.

— Оглядываясь назад, я не представляю, как мы справились. Все эти годы прошли как в тумане, — вспоминала Джанет Уолтон. — У нас не было времени подумать, что и как мы делаем. Мы даже не могли провести какую-то работу над ошибками, потому что дети росли одновременно. Это была постоянная борьба.

Ситуацию немного спасали друзья и родственники Уолтонов. Семья часто звала к себе в гости знакомых, и как только человек переходил порог, ему тут же вручали одну из шести дочерей.

Несмотря на трудности, родители с теплотой вспоминают те непростые годы.

— Когда я вижу маленьких детей, хочется вернуться обратно и повторить всё снова, — признавался Грэм Уолтон.

«Уход всего за одним ребенком кажется мне удивительным»

Спустя годы после родов семью Уолтонов продолжали атаковать журналисты: шестерняшек показывали в местных новостях, о детях снимали документальные фильмы и приглашали их сняться в рекламе.

Но даже когда все камеры страны направлялись на дочерей Джанет, она ставила воспитание и образование детей превыше всего.

— Я была полна решимости, что никто не убедит нас одевать их одинаково, потому что я хотела, чтобы они были индивидуальностями, — рассказывала Джанет. — Даже когда они пошли в школу и носили форму, я держала корзину с разными резинками для волос и носками, чтобы у каждой был свой цвет.

Уолтонам и правда удалось воспитать дочерей уникальными, и после совершеннолетия каждая из них пошла своей дорогой.

Ханна, появившаяся на свет на несколько минут раньше всех сестер, решила стать школьным учителем. Люси, вторая по старшинству, устроилась бортпроводником в авиакомпанию. Рут работает администратором, Сара теперь медик, а Кейт трудится в отделе кадров. Самая младшая сестра, Дженни, держит кондитерский магазин.

Самым приятным моментом для Джанет стал день, когда Сара принесла ей внучку Джорди. После бессонных ночей с шестерней единственный ребенок, за которым нужно следить, показался бабушке чудом.