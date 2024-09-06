НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 766мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Напали на учительницу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Стильные ярославцы
Куда съездить на выходных
Депутат попала в ДТП
Крутой бизнес России
Кто выдвинулся в депутаты
Объединение школ
Жизнь в поселке на холме
Какое жилье выгоднее покупать
Семья «Слово выживать уже не помнят»: депутат Госдумы раскритиковала выплаты семьям с детьми и призвала рожать в 18 лет

«Слово выживать уже не помнят»: депутат Госдумы раскритиковала выплаты семьям с детьми и призвала рожать в 18 лет

По ее мнению, самые лучшие семьи — созданные в студенчестве

259
6 комментариев

Депутат Госдумы призвала студентов создавать семьи

Поощрение рождаемости денежными выплатами — не лучшая идея. Будущие родители должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что у них будет стабильная жизнь, заявила депутат Госдумы Жанна Рябцева.

— Про деньги сразу могу сказать — оно не стимулирует. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне. Еще очень важна преемственность поколений — бабушки, дедушки. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово «выживать» никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курами и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях, — рассказала депутат в эфире канала ОТВ.

Отдельно Рябцева остановилась на вопросе повышения рождаемости.

— Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать. Но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по старинке, рожать по старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения.

В этом ключе также важен возраст создания семьи и рождения детей. Она выступает за то, чтобы молодые люди приходили к этому в студенчестве.

— Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание — самое лучшее, — уверена Рябцева.

Это не первое заявление по вопросу рождаемости, звучащее от депутатов на этой неделе. Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума заявила, что работодатели должны следить за тем, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. По ее словам, многодетные семьи становятся новой элитой в рамках повышения уровня демографии в России.

Помимо этого, в России готовят законопроект, который будет запрещать идеологию чайлдфри (отказ от детей).

Как вам предложение Рябцевой?

Выплаты на детей действительно ни к чему!
Надо семьям помогать, тогда и рожать будут
Пусть рожают пораньше, тогда и за вторым пойдут потом
Во сколько рожать — личное дело каждого
ПО ТЕМЕ
Семья Депутат Создание семьи Родители Ранние роды Ранние браки Студенты Беременность
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
с++
6 сентября 2024, 14:12
раковые клетки за здоровый, активный организм
Гость
6 сентября 2024, 14:12
Интересно сколько у самой то депутатки детей? 10? 15? 30? Или только потрепаться?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление