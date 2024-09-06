«Слово выживать уже не помнят»: депутат Госдумы раскритиковала выплаты семьям с детьми и призвала рожать в 18 лет

Депутат Госдумы призвала студентов создавать семьи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поощрение рождаемости денежными выплатами — не лучшая идея. Будущие родители должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что у них будет стабильная жизнь, заявила депутат Госдумы Жанна Рябцева.

— Про деньги сразу могу сказать — оно не стимулирует. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне. Еще очень важна преемственность поколений — бабушки, дедушки. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово «выживать» никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курами и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях, — рассказала депутат в эфире канала ОТВ.

Отдельно Рябцева остановилась на вопросе повышения рождаемости.

— Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать. Но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по старинке, рожать по старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения.

В этом ключе также важен возраст создания семьи и рождения детей. Она выступает за то, чтобы молодые люди приходили к этому в студенчестве.

— Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание — самое лучшее, — уверена Рябцева.

Это не первое заявление по вопросу рождаемости, звучащее от депутатов на этой неделе. Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума заявила, что работодатели должны следить за тем, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. По ее словам, многодетные семьи становятся новой элитой в рамках повышения уровня демографии в России.

Помимо этого, в России готовят законопроект, который будет запрещать идеологию чайлдфри (отказ от детей).