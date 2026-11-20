За что ярославцы любят МакSим Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль приехала певица МакSим. Она устроила концерт на сцене «Арены-2000». Ярославцы с нетерпением ждали появления исполнительницы хита «Знаешь ли ты».

Перед концертом корреспондент 76.RU пообщалась с поклонниками. Они рассказали, за что любят МакSим, а также поделились, каких песен ждут.

«Песня, под которую я расставалась»

Многие впервые решили пойти на концерт МакSим. Но песни исполнительницы знают наизусть с юности. Зачастую зрители переживали личные любовные драмы под строчки лиричных треков исполнительницы.

«Ее песни были в тот момент, когда я переживала что-то глобальное, личное. Переживание с расставанием. И я считаю, что произведения данной певицы — это мои личные переживания. Вот от песни „Знаешь ли ты“, под которую я расставалась… Я считаю, что это самое лучшее, самое созвучное, и в моем сердце это останется навсегда. Я люблю МакSим. Я считаю, что это самая прекрасная певица», — рассказала ярославна Ирина.

Поклонница творчества рассказала, что ждала все песни из альбома «Трудный возраст».

У Ирины творчество певицы ассоциируется с ее юностью Источник: Алена Троицкая / 76.RU

«Даже мой мужчина знает»

Алена и Максим тоже впервые пошли на концерт МакSим. У них песни исполнительницы ассоциируются с юностью.

«[Любим ее] за хорошее настроение. Вообще, она прикольная очень. За то, что даже мой мужчина знает ее песни», — рассмеялась Алена.

Максим сильнее всего ждал трека «Знаешь ли ты», а Алена хотела подпевать под хит «Трудный возраст».

«У кого что», — вновь рассмеялась Алена.

Алена и Максим пришли на концерт парой Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Душевные песни, жизненные»

Многие девушки пришли в компании подруг.

«Душевные песни, хорошие. Жизненные. Поэтому мы ее и любим. Пришли ради самых знаменитых песен», — рассказала ярославна.

Подруги хотели прочувствовать приятную ностальгию Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как и многие, сильнее всего девушки ждали трека «Знаешь ли ты».

«Ждем приятных эмоций и ностальгии», — признались подруги.