«Были покрепче»: Басков и Лазарев отчитали студента из Ярославля на популярном шоу — видео

Иностранный студент из Ярославля поучаствовал в популярном музыкальном шоу. Речь идет о проекте «Ну-ка, все вместе!» (12+) телеканала «Россия 1».
27-летний Дэнис Констант из Камеруна живет в столице Золотого кольца уже почти четыре года. Учится парень в местном Политехе.
Всего в выпуске шоу, вышедшем 7 августа 2026 года, выступили 27 человек, Дэнис шел 20-м. Для номера он выбрал песню Леонида Агутина «Остров» (0+). Жюри удивил выбор такой композиции. Одна из ведущих поддержала парня.
«Земляк! Это вообще рядом с моей родиной. Я из Костромской области. Давай, ярославец! Хулиган!» — произнесла одна из ведущих.
«Что-то вы не похожи, Ирочка», — пошутил ей в ответ Николай Басков.
Шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) выходит на телеканале «Россия 1» с 2019 года. Бессменным ведущим проекта является Николай Басков. Помимо него, в состав жюри входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и другие специалисты из мира музыки. Экспертами руководит Сергей Лазарев.
Суть шоу: пение участника должно впечатлить всех членов жюри, всего их 10. Если выступающий получает одобрение от всех, то он проходит в следующий этап. Тот, кто получает меньше, выбывает. Однако, если не нажали на кнопку двое членов жюри, то им дается второй шанс спеть акапельно — только голос, без музыки.
Во время выступления Дэниса судьи хлопали и подпевали. Некоторых восхитило то, как чисто иностранец поет на русском языке. Кто-то отметил и его красивый тембр.
В итоге двое членов жюри нажали на кнопку, которая означает, что выступление им понравилось. Однако звездные судьи не очень-то оценили навыки Дэниса.
Очень мало что от оригинала осталось.
К сожалению, для конкурса, который у нас… у нас уже были ребята покрепче.
На следующий этап шоу Дэнис не прошел, парня поблагодарили за участие и пожелали удачи.
Кстати, мы брали интервью у Дэниса Константа. В Ярославле иностранец создал семью с россиянкой, у пары уже есть дочка.
Смотрите шоу «Ну-ка, все вместе!»?
Девушка из Ярославля стала героиней другого федерального шоу — «Ждули» на телеканале «Ю». Она вышла замуж за арестанта и объяснила свой выбор.