«Были покрепче»: Басков и Лазарев отчитали студента из Ярославля на популярном шоу — видео

27-летний Дэнис Констант из Камеруна живет в столице Золотого кольца уже почти четыре года. Учится парень в местном Политехе.

Всего в выпуске шоу, вышедшем 7 августа 2026 года, выступили 27 человек, Дэнис шел 20-м. Для номера он выбрал песню Леонида Агутина «Остров» (0+). Жюри удивил выбор такой композиции. Одна из ведущих поддержала парня.

«Земляк! Это вообще рядом с моей родиной. Я из Костромской области. Давай, ярославец! Хулиган!» — произнесла одна из ведущих.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) выходит на телеканале «Россия 1» с 2019 года. Бессменным ведущим проекта является Николай Басков. Помимо него, в состав жюри входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и другие специалисты из мира музыки. Экспертами руководит Сергей Лазарев.

Суть шоу: пение участника должно впечатлить всех членов жюри, всего их 10. Если выступающий получает одобрение от всех, то он проходит в следующий этап. Тот, кто получает меньше, выбывает. Однако, если не нажали на кнопку двое членов жюри, то им дается второй шанс спеть акапельно — только голос, без музыки.