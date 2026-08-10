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Развлечения «Были покрепче»: Басков и Лазарев отчитали студента из Ярославля на популярном шоу — видео

«Были покрепче»: Басков и Лазарев отчитали студента из Ярославля на популярном шоу — видео

Дэнис Констант переехал из Камеруна четыре года назад

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Студент из Ярославля спел перед Басковым и Лазаревым на популярном шоу | Источник: шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), выпуск № 4 (07.08.2026), телеканал «Россия 1»Студент из Ярославля спел перед Басковым и Лазаревым на популярном шоу | Источник: шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), выпуск № 4 (07.08.2026), телеканал «Россия 1»

Студент из Ярославля спел перед Басковым и Лазаревым на популярном шоу

Источник:

шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), выпуск № 4 (07.08.2026), телеканал «Россия 1»

Иностранный студент из Ярославля поучаствовал в популярном музыкальном шоу. Речь идет о проекте «Ну-ка, все вместе!» (12+) телеканала «Россия 1».

27-летний Дэнис Констант из Камеруна живет в столице Золотого кольца уже почти четыре года. Учится парень в местном Политехе.

Всего в выпуске шоу, вышедшем 7 августа 2026 года, выступили 27 человек, Дэнис шел 20-м. Для номера он выбрал песню Леонида Агутина «Остров» (0+). Жюри удивил выбор такой композиции. Одна из ведущих поддержала парня.

«Земляк! Это вообще рядом с моей родиной. Я из Костромской области. Давай, ярославец! Хулиган!» — произнесла одна из ведущих.

«Что-то вы не похожи, Ирочка», — пошутил ей в ответ Николай Басков.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) выходит на телеканале «Россия 1» с 2019 года. Бессменным ведущим проекта является Николай Басков. Помимо него, в состав жюри входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и другие специалисты из мира музыки. Экспертами руководит Сергей Лазарев.

Суть шоу: пение участника должно впечатлить всех членов жюри, всего их 10. Если выступающий получает одобрение от всех, то он проходит в следующий этап. Тот, кто получает меньше, выбывает. Однако, если не нажали на кнопку двое членов жюри, то им дается второй шанс спеть акапельно — только голос, без музыки.

Для выступления Дэнис выбрал песню Леонида Агутина

Источник:

шоу «Ну-ка, все вместе!», телеканал «Россия 1»

Во время выступления Дэниса судьи хлопали и подпевали. Некоторых восхитило то, как чисто иностранец поет на русском языке. Кто-то отметил и его красивый тембр.

В итоге двое членов жюри нажали на кнопку, которая означает, что выступление им понравилось. Однако звездные судьи не очень-то оценили навыки Дэниса.

<p>Сергей Лазарев</p><p>Сергей Лазарев</p>

Очень мало что от оригинала осталось.

Сергей Лазарев

российский артист
<p>Николай Басков</p><p>Николай Басков</p>

К сожалению, для конкурса, который у нас… у нас уже были ребята покрепче.

Николай Басков

народный артист РФ

На следующий этап шоу Дэнис не прошел, парня поблагодарили за участие и пожелали удачи.

Кстати, мы брали интервью у Дэниса Константа. В Ярославле иностранец создал семью с россиянкой, у пары уже есть дочка.

Смотрите шоу «Ну-ка, все вместе!»?

Да
Иногда
Нет
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Девушка из Ярославля стала героиней другого федерального шоу — «Ждули» на телеканале «Ю». Она вышла замуж за арестанта и объяснила свой выбор.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Шоу Николай Басков Сергей Лазарев Ну-ка, все вместе
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Комментарии
5
Гость
13 часов
Да плохо он пел
Гость
10 августа, 22:39
Коренной ярославец
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Гость
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