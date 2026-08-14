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Город Претензии не принимаются: в Ярославской области продают комплекс, где раньше содержали душевнобольных

Претензии не принимаются: в Ярославской области продают комплекс, где раньше содержали душевнобольных

Рассматриваем, за что просят миллионы

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В Ярославской области продают бывший психоневрологический интернат | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruВ Ярославской области продают бывший психоневрологический интернат | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

В Ярославской области продают бывший психоневрологический интернат

Источник:

Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

В Ярославской области выставили на продажу комплекс бывшего интерната со старинным флигелем дворянской усадьбы. Здания находятся в селе Гагаринская Новоселка Переславского района. О начале торгов сообщили в Министерстве имущественных отношений.

За участок площадью 17,6 тысячи кв. м с десятью постройками, в том числе с двухэтажным флигелем XIX века площадью 727 кв. м, просят 28,4 миллиона рублей.

Село Новоселка в XVIII веке и до первой половины XIX века принадлежало князьям Голицыным, а со второй половины XIX века перешло к княжескому роду Гагариных.

Сейчас сохранившимися с тех пор остались бывшая кирпичная мельница конца XIX — начала XX веков, две кирпичные одноэтажные постройки и здание, в котором размещался интернат.

В комплекс входят корпус бывшего психоневрологического интерната, здание администрации, медчасть, сарай-конюшня, коровник и свинарник, гараж, сарай, овощехранилище, столовая и складское помещение.

«Покупатель обязан не предъявлять претензии по физическому состоянию имущества», — указано в документации.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 15 сентября, сами торги пройдут 18 сентября.

Здание интерната двухэтажное | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruЗдание интерната двухэтажное | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Всего территория по размерам составляет 17,6 гектара | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruВсего территория по размерам составляет 17,6 гектара | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Комплекс огражден забором | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruКомплекс огражден забором | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Всего на территории 10 построек | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruВсего на территории 10 построек | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
В стоимость входят несколько сараев | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruВ стоимость входят несколько сараев | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Здания кирпичные | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruЗдания кирпичные | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
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За лот просят 28,4 миллиона рублей | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruЗа лот просят 28,4 миллиона рублей | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
На территории расположен коровник, свинарник и овощехранилище | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruНа территории расположен коровник, свинарник и овощехранилище | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Комплекс окружен лесом | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruКомплекс окружен лесом | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Так выглядит здание бывшего психоневрологического интерната | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruТак выглядит здание бывшего психоневрологического интерната | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Внутри здание требует ремонта | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruВнутри здание требует ремонта | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Раньше тут располагали пациентов | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruРаньше тут располагали пациентов | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Коридоры интерната | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruКоридоры интерната | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru
Помещения достаточно большие | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ruПомещения достаточно большие | Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

Кстати, ранее в Ярославской области выставили на продажу гигантский участок на берегу Волги с комплексом зданий бывшей больницы с моргом.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Продажа Комплекс Аукцион Психоневрологический интернат Торги
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Комментарии
11
Гость
20 минут
Пусть попадет в добрые и хорошие руки!
Гость
21 минута
Давно пора использовать эту территорию, чего простаивает
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Гость
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