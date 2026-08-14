Претензии не принимаются: в Ярославской области продают комплекс, где раньше содержали душевнобольных

В Ярославской области выставили на продажу комплекс бывшего интерната со старинным флигелем дворянской усадьбы. Здания находятся в селе Гагаринская Новоселка Переславского района. О начале торгов сообщили в Министерстве имущественных отношений.

За участок площадью 17,6 тысячи кв. м с десятью постройками, в том числе с двухэтажным флигелем XIX века площадью 727 кв. м, просят 28,4 миллиона рублей.

Село Новоселка в XVIII веке и до первой половины XIX века принадлежало князьям Голицыным, а со второй половины XIX века перешло к княжескому роду Гагариных.

Сейчас сохранившимися с тех пор остались бывшая кирпичная мельница конца XIX — начала XX веков, две кирпичные одноэтажные постройки и здание, в котором размещался интернат.