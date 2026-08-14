Претензии не принимаются: в Ярославской области продают комплекс, где раньше содержали душевнобольных

В Ярославской области выставили на продажу комплекс бывшего интерната со старинным флигелем дворянской усадьбы. Здания находятся в селе Гагаринская Новоселка Переславского района. О начале торгов сообщили в Министерстве имущественных отношений.
За участок площадью 17,6 тысячи кв. м с десятью постройками, в том числе с двухэтажным флигелем XIX века площадью 727 кв. м, просят 28,4 миллиона рублей.
Село Новоселка в XVIII веке и до первой половины XIX века принадлежало князьям Голицыным, а со второй половины XIX века перешло к княжескому роду Гагариных.
Сейчас сохранившимися с тех пор остались бывшая кирпичная мельница конца XIX — начала XX веков, две кирпичные одноэтажные постройки и здание, в котором размещался интернат.
В комплекс входят корпус бывшего психоневрологического интерната, здание администрации, медчасть, сарай-конюшня, коровник и свинарник, гараж, сарай, овощехранилище, столовая и складское помещение.
«Покупатель обязан не предъявлять претензии по физическому состоянию имущества», — указано в документации.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 15 сентября, сами торги пройдут 18 сентября.
Кстати, ранее в Ярославской области выставили на продажу гигантский участок на берегу Волги с комплексом зданий бывшей больницы с моргом.