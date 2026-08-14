Небо над множеством городов закроют: в чём дело

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Министерство транспорта решило принять серьезные меры

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Количество запрещенных для полета зон увеличится в два раза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКоличество запрещенных для полета зон увеличится в два раза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Количество запрещенных для полета зон увеличится в два раза

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Минтранс РФ готовит масштабное расширение перечня запретных для полетов зон. Их количество планируется увеличить более чем в два раза.

В проект приказа «Об установлении запретных зон» включено 818 зон, охватывающих все 14 зон Единой системы организации воздушного движения  от Санкт‑Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей редакции документа (от 2022 года) таких зон зафиксировано 374.

Запрет будет распространяться на все типы воздушных судов, в том числе на беспилотники, передает «Коммерсантъ». Исключение сделают для воздушных судов Минобороны, а также в отдельных случаях для бортов, задействованных в интересах нефтяных компаний. Приказ после публикации вступит в силу и будет действовать бессрочно, подтвердили в Минтрансе.

Цель расширения перечня — обеспечить защиту стратегически значимых объектов. Запретные зоны установят над охраняемыми и особо важными государственными объектами, включая предприятия топливно‑энергетического и оборонно‑промышленного комплекса, объекты транспортной инфраструктуры, а также площадки, представляющие повышенную опасность для людей и окружающей среды.

Список формировался на основе предложений ряда ведомств и госкорпораций — ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэнерго, «Росатома», «Роскосмоса», а также с учетом инициатив региональных властей.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Похоже что положения дел в стране с каждым днём всё хуже и хуже, раз такие меры приходится принимать. На пятый год.
Гость
37 минут
Чем они закроют, бумажкой?
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Гость
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