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Страна и мир Кусающиеся мухи начали атаковать людей — опасны ли они

Кусающиеся мухи начали атаковать людей — опасны ли они

О происходящем рассказал биолог

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Обычные мухи не кусают людей | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUОбычные мухи не кусают людей | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Обычные мухи не кусают людей

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В России растет активность осенних жигалок — насекомых, внешне почти неотличимых от обычных комнатных мух, но способных кусать человека. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Эксперт отметил, что если в августе вас укусила «муха», то с вероятностью 95% это была именно осенняя жигалка. На глаз различить этих насекомых практически невозможно, но их главное отличие кроется в строении ротового аппарата.

«У комнатной мухи хоботок мягкий очень для слизывания жидкости. А у жигалки он жесткий, колющий — для прокалывания кожи, вот как у комаров и слепней», — пояснил биолог в беседе с РИА Новости.

Рост численности жигалок приходится на конец лета. В поисках тепла и пищи насекомые мигрируют и нередко проникают в жилые дома. Кровь им нужна для созревания яиц. Именно поэтому они нападают на людей.

Биолог подчеркнул, что обычные комнатные мухи не кусаются. Если вы почувствовали укус, похожий на комариный, скорее всего, рядом оказалась осенняя жигалка.

Кроме того, из‑за аномальной жары в России начала расти активность смертельно опасных пауков каракуртов. Почитайте о том, как их распознать.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Муха Укус Биолог
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Раньше нападали боевые комары. Теперь вот мухи.
Гость
2 часа
Бабушка говорила "злее осенней мухи только девки-вековухи".
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