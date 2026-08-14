Почему верхняя полка в поезде лучше и комфортнее: туристка назвала 5 причин

Посмотрите, как удобно и уютно. Зарядка для телефона, индивидуальная лампочка — всё под рукой Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Принято считать, что нижняя полка в поезде предпочтительнее и намного удобнее. Неважно, идет ли речь о купе или плацкарте — при покупке билетов все почему-то чуть ли не дерутся за нижние места.

А почему, собственно, так? Журналистка из Самары Александра Исмайлова задумалась об этом недавно, в очередной раз путешествуя поездом. И нашла как минимум 5 причин, почему верхняя полка круче. Вот они — в колонке для 63.RU.

1) Верхняя полка — только твоя. Это твой уютный домик, где можно лежать и читать книжку, слушать музыку, смотреть в окошко или спать весь день. Никто тебя не трогает. Никто не садится своей попой на твою чистую простынь. Ты не обязан никому уступать место. Хочешь — сиди, хочешь — лежи.

В нашей культуре как-то принято, что, если «верхний» желает посидеть внизу, он может делать это сколь угодно долго. «Прогоняют» наглеца только в крайнем случае (виной всему наше хорошее воспитание). Эта традиция рождает таких персонажей, которые, обладая билетом на верхнее место, весь день торчат внизу, не понимая намеков. На верхней полке такой проблемы нет — «нижний» точно не заберется к вам и не рассядется там как у себя дома.

2) Ближе кондиционер, лучше вентиляция. В то время как «нижние» задыхаются от жары (актуально для летних путешествий), на верхней полке вполне можно жить. Кондиционеры сейчас стали так настраивать, чтобы они не превращали всё вокруг в Северный полюс, а только чуть-чуть дули прохладным воздухом. До низа этот воздух порой даже не доходит, ведь дует-то из потолка. И снова в выигрыше обладатели верхнего места!

3) Настолько удобно, что можно вообще не слазить. В современных поездах между двумя верхними полками часто делают небольшой столик. Можно положить телефон или книжку, выпить чаю или пообедать, никак не трогая и не беспокоя нижних.

Более того, зарядка теперь тоже у каждого изголовья (или это только мне так повезло 2 раза подряд?) — в виде USB-разъема. Больше не нужно заряжаться непременно внизу или, прости господи, в коридоре.

Таким образом, вы можете спрыгнуть вниз буквально пару раз в день: почистить зубы, налить чайку и заварить доширак (объедините любые 2 пункта). На верхней полке есть всё нужное для жизни!

4) Верхняя полка почти всегда дешевле. Потратив все деньги в отпуске, так приятно сознавать, что экономишь хотя бы тысячу!

5) Легко забраться. Если раньше попадание на верхнюю полку было сродни акробатическому этюду, справиться с которым могли только тренированные молодые люди (непьющие), теперь на каждом шагу удобные лесенки, приступочки и тому подобные прибамбасы. Заберется даже младенец!

Помните, в старых вагонах когда-то мы боялись упасть с верхней полки? А если сильно боишься, можно было попросить проводника, чтобы принес специальную удерживающую конструкцию. И этой проблемы сейчас нет — полки доработали так, чтобы опасности скатиться во сне практически не оставалось!

Нужно очень постараться, чтобы свалиться вниз! Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таким образом, верхняя полка обеспечивает пассажиру намного больше комфорта и приватности. Нижняя полка — общественная территория: тут посидеть, там поставить сумку, здесь проводник зашел пропылесосить… На верхней ты официально исчезаешь из общества. Внизу жизнь, разговоры, чай, картошка — а ты уже в горизонтальном отпуске!

Понимаю, что есть случаи, когда нижняя полка выручает: лишний вес, беременность, пожилой возраст, больные колени, еще какие-то особенности здоровья. Конечно, мои рассуждения хороши, когда ты молодой, тонкий и звонкий.

Пытаюсь сказать лишь, что удивлена, почему нижняя полка считается безусловно более удобной и приоритетной, а верхняя хуже. Ведь всё наоборот!

Немного полезной информации по этой теме. С 1 сентября 2025 года в правилах Минтранса закреплено время, когда пассажиру верхней полки должны предоставить место у столика внизу: утром: с 07:00 до 10:00 продолжительностью не более 30 минут;

днем: с 12:00 до 15:00 не более часа;

вечером: с 19:00 до 21:00 не более 30 минут. Ключевые слова здесь: «место у столика для приема пищи». Правила не превращают нижнюю полку в общую гостиную и не дают пассажиру сверху права сидеть там весь день, лежать или оставлять вещи. Обязательный доступ ограничен целью — приемом пищи — и конкретными временными промежутками.