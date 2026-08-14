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Страна и мир Где читать новости без Интернета? Подборка сервисов для ярославцев

Где читать новости без Интернета? Подборка сервисов для ярославцев

Рассказываем, как следить за жизнью города во времена сбоев

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Новости Ярославля можно оперативно получать в MAX | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНовости Ярославля можно оперативно получать в MAX | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новости Ярославля можно оперативно получать в MAX

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В последние месяцы на территории Ярославской области неоднократно объявляли режим беспилотной опасности. Были объявления и ракетной опасности. В такие дни жители чаще жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Без проблем загружаются лишь некоторые приложения.

«Хотела почитать новости сегодня утром, а приложения не работали. Зашла в браузер, сайты тоже не открывались. Из мессенджеров без проблем работали „ВКонтакте“ и МАХ», — рассказала читательница 76.RU.

В период мер безопасности у пользователей сохраняется доступ к приложениям из так называемого «белого списка».

Следить за новостями региона даже при сбоях в работе мобильного интернета можно в канале 76.RU в MAX. Кроме того, мы публикуем оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области:

Ранее мы публиковали обновленный «белый список», теперь в него входят более 120 сервисов.

Остаемся на связи с вами даже во время отключений, присоединяйтесь — MAX

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Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
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Комментарии
92
Гость
2 минуты
У меня пока все работает.
Гость
9 мая, 13:09
Боты раскудахтались.
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Гость
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