Где читать новости без Интернета? Подборка сервисов для ярославцев

Новости Ярославля можно оперативно получать в MAX Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В последние месяцы на территории Ярославской области неоднократно объявляли режим беспилотной опасности. Были объявления и ракетной опасности. В такие дни жители чаще жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Без проблем загружаются лишь некоторые приложения.



«Хотела почитать новости сегодня утром, а приложения не работали. Зашла в браузер, сайты тоже не открывались. Из мессенджеров без проблем работали „ВКонтакте“ и МАХ», — рассказала читательница 76.RU.

В период мер безопасности у пользователей сохраняется доступ к приложениям из так называемого «белого списка».

Следить за новостями региона даже при сбоях в работе мобильного интернета можно в канале 76.RU в MAX. Кроме того, мы публикуем оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области:

во «ВКонтакте»;

в «Одноклассниках»;

в VK-канале.

Ранее мы публиковали обновленный «белый список», теперь в него входят более 120 сервисов.