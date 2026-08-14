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Город В Ярославле завыли сирены. В регионе объявлена ракетная опасность

В Ярославле завыли сирены. В регионе объявлена ракетная опасность

Публикуем заявление губернатора

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В Ярославле завыла сирена 14 августа, что происходит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле завыла сирена 14 августа, что происходит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле завыла сирена 14 августа, что происходит

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле утром 14 августа завыли сирены. Системы оповещения сработали в 10:28. Об этом сообщили жители разных районов города.

Ранее губернатор Михаил Евраев предупредил о ракетной опасности. По его словам, в регионе работают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств.

Губернатор также дал рекомендации о том, что делать при ракетной опасности:

  1. Соблюдайте спокойствие.

  2. Если вы на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

  3. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи;

  4. Отойдите от окон на безопасное расстояние или будьте в комнате со сплошными стенами.

При этом учреждения региона работают в штатном режиме. Аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 10:33.

Ракетную опасность также объявили на территории Нижегородской областей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Сирена
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