В Ярославле завыли сирены. В регионе объявлена ракетная опасность

В Ярославле утром 14 августа завыли сирены. Системы оповещения сработали в 10:28. Об этом сообщили жители разных районов города.
Ранее губернатор Михаил Евраев предупредил о ракетной опасности. По его словам, в регионе работают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств.
Губернатор также дал рекомендации о том, что делать при ракетной опасности:
Соблюдайте спокойствие.
Если вы на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.
В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи;
Отойдите от окон на безопасное расстояние или будьте в комнате со сплошными стенами.
При этом учреждения региона работают в штатном режиме. Аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 10:33.
Ракетную опасность также объявили на территории Нижегородской областей.